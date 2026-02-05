- Zahlen deutlich über Erwartungen
- Prognose angehoben
- Risiko durch Kundenkonzentration
- Zahlen deutlich über Erwartungen
- Prognose angehoben
- Risiko durch Kundenkonzentration
SMCI Aktie im Fokus: Quartalszahlen deutlich über Erwartungen, Prognose angehoben & KI-Server-Boom als Treiber - jetzt Aktien kaufen?
Die SMCI Aktie (Super Micro Computer) steht aktuell wieder stark im Rampenlicht der Börse. Der Anbieter von KI-Servern konnte mit seinen neuesten Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertreffen – und gleichzeitig den Ausblick für das Gesamtjahr anheben. Damit profitiert das Unternehmen weiterhin vom globalen Boom rund um KI-Infrastruktur, Rechenzentren und Cloud-Ausbau.
Doch für Anleger stellt sich die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um SMCI Aktien zu kaufen – oder ist die Aktie nach dem starken Wachstum bereits zu heiß gelaufen?
► Super Micro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways zur SMCI Aktie
-
Zahlen deutlich über Erwartungen: Umsatz und Gewinn je Aktie lagen klar über den Analystenschätzungen.
-
Prognose angehoben: SMCI hebt den Ausblick für Umsatz und Ergebnis erneut an – KI-Nachfrage bleibt hoch.
-
Risiko durch Kundenkonzentration: Ein Kunde machte zuletzt rund 63 % des Umsatzes aus – das kann für Schwankungen sorgen.
📊 Quartalszahlen: SMCI schlägt die Wall Street deutlich
Super Micro Computer lieferte im zweiten Quartal ein starkes Zahlenpaket ab. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,69 US-Dollar und übertraf damit die Konsensprognose von 0,49 US-Dollar um über 40 %.
Auch beim Umsatz gab es einen echten Überraschungseffekt:
-
Umsatz: 12,7 Milliarden US-Dollar
-
Erwartung: 10,42 Milliarden US-Dollar
Im Jahresvergleich entspricht das einem Umsatzsprung von 123 % – ein klares Zeichen für die extrem starke Nachfrage nach KI-Servern und Rechenzentrumslösungen.
🤖 KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber: SMCI skaliert weltweit
Die Zahlen zeigen deutlich: Der KI-Trend ist bei Super Micro nicht nur ein kurzfristiger Hype, sondern ein massiver Wachstumstreiber. CEO Charles Liang betonte, dass das Unternehmen dank führender AI-Server- und Speichertechnologie sowie einer wachsenden globalen Fertigungspräsenz schnell skaliert, um große KI- und Enterprise-Projekte zu unterstützen.
Für Anleger, die gezielt Aktien kaufen möchten, ist genau dieser Punkt entscheidend: SMCI ist direkt an der Hardware-Infrastruktur beteiligt, die für KI-Anwendungen weltweit benötigt wird.
🔮 Ausblick: Prognose deutlich erhöht – nächster Kurstreiber?
Besonders positiv: SMCI hat nicht nur geliefert, sondern auch den Ausblick angehoben.
📌 Prognose für Q3
-
Umsatz: mindestens 12,3 Milliarden US-Dollar (Erwartung: 10,25 Mrd.)
-
bereinigtes EPS: mindestens 0,60 US-Dollar (Erwartung: 0,52 USD)
📌 Jahresprognose angehoben
-
Umsatz: mindestens 40 Milliarden US-Dollar (Erwartung: 36,27 Mrd.)
Das unterstreicht: Die Nachfrage ist so stark, dass SMCI seine Erwartungen nach oben anpassen muss – ein typischer Treiber für Momentum in Wachstumsaktien.
⚠️ Risiken: Kundenkonzentration & Margendruck im Blick behalten
Trotz des starken Wachstums sollten Anleger bei der SMCI Aktie auch die Risiken berücksichtigen. Analysten von Barclays wiesen darauf hin, dass ein einzelner Kunde rund 63 % des Quartalsumsatzes ausmachte.
Das kann problematisch sein, weil:
-
Abhängigkeit von wenigen Großkunden entsteht
-
Umsätze kurzfristig stark schwanken können
Zusätzlich sank die bereinigte Bruttomarge auf 6,4 %, nachdem sie im Vorjahresquartal noch bei 11,9 % lag. Das zeigt: Wachstum ist stark, aber die Profitabilität steht unter Druck.
Auch bilanziell wichtig:
-
Liquidität: 4,1 Mrd. USD
-
Bankverbindlichkeiten & Wandelanleihen: 4,9 Mrd. USD
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.
Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.
Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
YouTube Börsen Wissen für Alle
🧠 Fazit: SMCI Aktie – KI-Gewinner mit Momentum, aber erhöhtem Risiko
Die SMCI Aktie liefert starke Zahlen, wächst extrem schnell und hebt die Prognosen an – ein klarer Beweis dafür, wie stark die Nachfrage nach KI-Infrastruktur aktuell ist. Gleichzeitig müssen Anleger Margendruck und die hohe Kundenkonzentration ernst nehmen, da diese Faktoren für Volatilität sorgen können.
👉 Wer jetzt SMCI Aktien kaufen möchte, sollte das Chancen-Risiko-Profil kennen: hohes Wachstumspotenzial, aber auch hohe Schwankungsanfälligkeit.
SMCI Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
❓ FAQ zur SMCI Aktie
❓ Ist die SMCI Aktie aktuell kaufenswert?
Die SMCI Aktie profitiert stark vom KI-Server-Boom und konnte zuletzt mit sehr starken Quartalszahlen sowie einem angehobenen Ausblick überzeugen. Für risikobewusste Anleger kann es attraktiv sein, SMCI Aktien zu kaufen – allerdings bleibt die Aktie aufgrund hoher Volatilität und Margendruck spekulativ.
❓ Warum steht die SMCI Aktie derzeit im Fokus?
Die SMCI Aktie steht im Fokus, weil Super Micro Computer die Erwartungen deutlich übertroffen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Das Unternehmen gilt als direkter Profiteur des KI-Infrastruktur-Ausbaus.
❓ Welche Rolle spielt KI für die SMCI Aktie?
KI ist der zentrale Wachstumstreiber für SMCI, da das Unternehmen leistungsstarke Server- und Rechenzentrumslösungen für KI-Anwendungen liefert. Steigende Investitionen in KI-Rechenzentren sorgen für hohe Nachfrage und starkes Umsatzwachstum.
❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der SMCI Aktie?
Zu den größten Risiken zählen sinkende Margen, hohe Kundenkonzentration sowie mögliche Schwankungen im Auftragseingang. Auch die starke Kursentwicklung kann zu kurzfristigen Rücksetzern führen, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden.
❓ Für welche Anleger eignet sich die SMCI Aktie?
Die SMCI Aktie eignet sich vor allem für Anleger mit höherer Risikobereitschaft, die gezielt Aktien kaufen und auf starkes Wachstum im KI- und Rechenzentrumsmarkt setzen möchten. Ein langfristiger Horizont und Risikomanagement sind empfehlenswert.
Krypto News: Bitcoin aktuell im freien Fall – was steckt hinter dem Crash? 🚨
Goldpreis: Auspendeln mit hoher Volatilität! 🟡 Analyse & Prognose
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Silber, S&P 500, EURUSD
BÖRSE HEUTE: Nasdaq, S&P 500 und Tech-Aktien stark (06.02.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.