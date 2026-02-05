SMCI Aktie im Fokus: Quartalszahlen deutlich über Erwartungen, Prognose angehoben & KI-Server-Boom als Treiber - jetzt Aktien kaufen?

Die SMCI Aktie (Super Micro Computer) steht aktuell wieder stark im Rampenlicht der Börse. Der Anbieter von KI-Servern konnte mit seinen neuesten Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertreffen – und gleichzeitig den Ausblick für das Gesamtjahr anheben. Damit profitiert das Unternehmen weiterhin vom globalen Boom rund um KI-Infrastruktur, Rechenzentren und Cloud-Ausbau.

Doch für Anleger stellt sich die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um SMCI Aktien zu kaufen – oder ist die Aktie nach dem starken Wachstum bereits zu heiß gelaufen?

► Super Micro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI.US

🔑 Drei Key Takeaways zur SMCI Aktie

Zahlen deutlich über Erwartungen: Umsatz und Gewinn je Aktie lagen klar über den Analystenschätzungen.

Prognose angehoben: SMCI hebt den Ausblick für Umsatz und Ergebnis erneut an – KI-Nachfrage bleibt hoch.

Risiko durch Kundenkonzentration: Ein Kunde machte zuletzt rund 63 % des Umsatzes aus – das kann für Schwankungen sorgen.

📊 Quartalszahlen: SMCI schlägt die Wall Street deutlich

Super Micro Computer lieferte im zweiten Quartal ein starkes Zahlenpaket ab. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,69 US-Dollar und übertraf damit die Konsensprognose von 0,49 US-Dollar um über 40 %.

Auch beim Umsatz gab es einen echten Überraschungseffekt:

Umsatz: 12,7 Milliarden US-Dollar

Erwartung: 10,42 Milliarden US-Dollar

Im Jahresvergleich entspricht das einem Umsatzsprung von 123 % – ein klares Zeichen für die extrem starke Nachfrage nach KI-Servern und Rechenzentrumslösungen.

🤖 KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber: SMCI skaliert weltweit

Die Zahlen zeigen deutlich: Der KI-Trend ist bei Super Micro nicht nur ein kurzfristiger Hype, sondern ein massiver Wachstumstreiber. CEO Charles Liang betonte, dass das Unternehmen dank führender AI-Server- und Speichertechnologie sowie einer wachsenden globalen Fertigungspräsenz schnell skaliert, um große KI- und Enterprise-Projekte zu unterstützen.

Für Anleger, die gezielt Aktien kaufen möchten, ist genau dieser Punkt entscheidend: SMCI ist direkt an der Hardware-Infrastruktur beteiligt, die für KI-Anwendungen weltweit benötigt wird.

🔮 Ausblick: Prognose deutlich erhöht – nächster Kurstreiber?

Besonders positiv: SMCI hat nicht nur geliefert, sondern auch den Ausblick angehoben.

📌 Prognose für Q3

Umsatz: mindestens 12,3 Milliarden US-Dollar (Erwartung: 10,25 Mrd.)

bereinigtes EPS: mindestens 0,60 US-Dollar (Erwartung: 0,52 USD)

📌 Jahresprognose angehoben

Umsatz: mindestens 40 Milliarden US-Dollar (Erwartung: 36,27 Mrd.)

Das unterstreicht: Die Nachfrage ist so stark, dass SMCI seine Erwartungen nach oben anpassen muss – ein typischer Treiber für Momentum in Wachstumsaktien.

⚠️ Risiken: Kundenkonzentration & Margendruck im Blick behalten

Trotz des starken Wachstums sollten Anleger bei der SMCI Aktie auch die Risiken berücksichtigen. Analysten von Barclays wiesen darauf hin, dass ein einzelner Kunde rund 63 % des Quartalsumsatzes ausmachte.

Das kann problematisch sein, weil:

Abhängigkeit von wenigen Großkunden entsteht

Umsätze kurzfristig stark schwanken können

Zusätzlich sank die bereinigte Bruttomarge auf 6,4 %, nachdem sie im Vorjahresquartal noch bei 11,9 % lag

. Das zeigt: Wachstum ist stark, aber die Profitabilität steht unter Druck.

Auch bilanziell wichtig:

Liquidität: 4,1 Mrd. USD

Bankverbindlichkeiten & Wandelanleihen: 4,9 Mrd. USD

🧠 Fazit: SMCI Aktie – KI-Gewinner mit Momentum, aber erhöhtem Risiko

Die SMCI Aktie liefert starke Zahlen, wächst extrem schnell und hebt die Prognosen an – ein klarer Beweis dafür, wie stark die Nachfrage nach KI-Infrastruktur aktuell ist. Gleichzeitig müssen Anleger Margendruck und die hohe Kundenkonzentration ernst nehmen, da diese Faktoren für Volatilität sorgen können.

👉 Wer jetzt SMCI Aktien kaufen möchte, sollte das Chancen-Risiko-Profil kennen: hohes Wachstumspotenzial, aber auch hohe Schwankungsanfälligkeit.

SMCI Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur SMCI Aktie

❓ Ist die SMCI Aktie aktuell kaufenswert?

Die SMCI Aktie profitiert stark vom KI-Server-Boom und konnte zuletzt mit sehr starken Quartalszahlen sowie einem angehobenen Ausblick überzeugen. Für risikobewusste Anleger kann es attraktiv sein, SMCI Aktien zu kaufen – allerdings bleibt die Aktie aufgrund hoher Volatilität und Margendruck spekulativ.

❓ Warum steht die SMCI Aktie derzeit im Fokus?

Die SMCI Aktie steht im Fokus, weil Super Micro Computer die Erwartungen deutlich übertroffen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Das Unternehmen gilt als direkter Profiteur des KI-Infrastruktur-Ausbaus.

❓ Welche Rolle spielt KI für die SMCI Aktie?

KI ist der zentrale Wachstumstreiber für SMCI, da das Unternehmen leistungsstarke Server- und Rechenzentrumslösungen für KI-Anwendungen liefert. Steigende Investitionen in KI-Rechenzentren sorgen für hohe Nachfrage und starkes Umsatzwachstum.

❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der SMCI Aktie?

Zu den größten Risiken zählen sinkende Margen, hohe Kundenkonzentration sowie mögliche Schwankungen im Auftragseingang. Auch die starke Kursentwicklung kann zu kurzfristigen Rücksetzern führen, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden.

❓ Für welche Anleger eignet sich die SMCI Aktie?

Die SMCI Aktie eignet sich vor allem für Anleger mit höherer Risikobereitschaft, die gezielt Aktien kaufen und auf starkes Wachstum im KI- und Rechenzentrumsmarkt setzen möchten. Ein langfristiger Horizont und Risikomanagement sind empfehlenswert.