Super Micro Computer (Ticker: SMCI) hat am Dienstag nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt und die Achterbahnfahrt der vergangenen Tage auf der Oberseite fortgeschrieben – trotz auf den ersten Blick hinter den Erwartungen zurückbleibender Ergebnisse bzw. eines Ausblicks für das Jahr 2025. SMCI enttäuscht mit Zahlen für 2025 🔴 Aktie dennoch vor bullishem Breakout? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 SMCI Handelsideen 🔴 SMCI Prognose & Ausblick ► Super Micro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI Super Micro erwartet für das zweite Quartal des Geschäftsjahres einen bereinigten Gewinn von 59 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 5,65 Milliarden US-Dollar, Analysten der Wall Street hatten mit einem Gewinn von 61 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 5,77 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die Zahlen implizieren ein Wachstum von 5 % beim Gewinn und 54 % beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Für das gesamte Geschäftsjahr senkte Super Micro seine Umsatzprognose auf eine Spanne von 23,5 bis 25 Milliarden US-Dollar, gegenüber der vorherigen Prognose von 26 bis 30 Milliarden US-Dollar. Dass die Aktie vorbörslich dennoch rund 7% über seinem Schlusskurs von Dienstag handelt dürfte an den in Aussicht gestellten Zahlen für das Jahr 2026 liegen: für dieses prognostizierte der Vorstandsvorsitzende Charles Liang einen Umsatz von 40 Milliarden US-Dollar, satt über der Erwartung der Wall Street von 29,2 Milliarden US-Dollar. Liang sagte in diesem Zusammenhang: „Mit unserer führenden Direktflüssigkeitskühltechnologie und einer erwarteten Einführung in über 30 % der neuen Rechenzentren in den nächsten 12 Monaten ist Supermicro gut positioniert, um die Zahl der Design-Wins im Bereich KI-Infrastruktur auf der Grundlage von Nvidia Blackwell und mehr zu steigern“. In Bezug auf Investments bin ich einerseits noch zurückhaltend, kann mir aber andererseits vorstellen, dass die Aktie vor einem signifikanten Break höher und zurück über $50 steht, ganz besonders, sollte Super Micro bis zum 25. Februar die Anforderungen für die Notierung an der Nasdaq wieder zu erfüllen, bis dahin seinen Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr, seinen Quartalsbericht auf Formular 10-Q für den am 30. September endenden Zeitraum und alle anderen erforderlichen Einreichungen einreichen, um bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ein erstes, kurzfristiges Kursziel könnte dann in Gefilden um $75 liegen. SMCI Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

