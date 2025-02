SMCI steigt nach dem mit Spannung erwarteten 10-K-Bericht um über 21 % 📈

Super Micro Computer (SMCI.US) hat gestern seinen 10-K-Bericht veröffentlicht und damit eines der grĂ¶ĂŸten Risiken ausgerĂ€umt, das seit Ende Oktober auf dem Unternehmen lastete. Zu diesem Zeitpunkt kĂŒndigte EY seinen RĂŒcktritt als WirtschaftsprĂŒfer des Unternehmens an und begrĂŒndete dies mit Bedenken hinsichtlich finanzieller Unstimmigkeiten. Dies fĂŒhrte letztlich zu einer Verzögerung bei der Veröffentlichung wichtiger Finanzberichte, wodurch SMCI dem potenziellen Risiko einer Delisting ausgesetzt war. Investoren reagierten mit einem starken Ausverkauf, wodurch der Aktienkurs innerhalb von nur zwei Wochen um ĂŒber 60 % einbrach. Obwohl die Nasdaq die Frist fĂŒr die Einreichung eines geprĂŒften Berichts des neuen WirtschaftsprĂŒfers verlĂ€ngerte, blieb die Unsicherheit bestehen, ob SMCI die Anforderung rechtzeitig erfĂŒllen wĂŒrde. Das Unternehmen versicherte den Investoren zwar, dass die Berichte geliefert werden wĂŒrden, doch die Skepsis hielt an. Die gestrige Veröffentlichung des Berichts zerstreute jedoch die Zweifel und fĂŒhrte zu einem Anstieg von 21 % im vorbörslichen Handel. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation Die Berichte bestĂ€tigten auch die zuvor veröffentlichten Finanzzahlen, die als Investoren-Updates prĂ€sentiert worden waren und ein starkes Umsatz- und RentabilitĂ€tswachstum zeigten. Aufgrund der fehlenden Genehmigung durch den WirtschaftsprĂŒfer hatten einige Marktteilnehmer diese Zahlen unter der Annahme, dass sie vom Unternehmen möglicherweise aufgeblĂ€ht worden waren, abgewertet. Der starke Anstieg von SMCI ist auch auf seine relativ attraktive Bewertung zurĂŒckzufĂŒhren – da die Wachstumskennzahlen der letzten Quartale weiterhin hoch waren, wurden die Bewertungsmultiplikatoren im Vergleich zum Tempo der finanziellen Expansion als niedrig angesehen. Quelle: xStation5 von XTB  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto TĂ€glich verfĂŒgbar! Monatlich ausgeschĂŒttet! Zinsen fĂŒr die "Pause" bis zum nĂ€chsten Trade!

