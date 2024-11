Die Aktie des schwer gebeutelten Halbleiter- und Serverherstellers Super Micro Computer (Ticker: SMCI) sah im gestrigen, nachbörslichen Handel Aufschläge von fast 40% unter mehr als 40 Millionen gehandelter Stücke (im Schnitt gehen in der Aktie in den vergangenen drei Monaten pro Tag eta 75 Millionen Stücke um) – was war geschehen?

SMCI wendet Nasdaq-Delisting ab – zunächst…

► Super Micro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI

Wie in unserem gestrigen „Wall Street Ausblick“ geschrieben, fand sich der Hauptgrund für das Gap Up zum Wochenstart darin, dass SMCI am Montag wohl einen Plan einreichen will, der es ermöglichen würde, weiterhin an der Nasdaq gehandelt zu werden.

Und während ich bezüglich des Aufwärtspotenzials in der Aktie diesbezüglich sehr zurückhaltend war, sahen die Marktteilnehmer die nachbörslichen News diesbezüglich doch um ein Vielfaches positiver.

SMCI reichte einen entsprechenden Plan bei der Nasdaq ein, gab zudem bekannt, einen neuen Wirtschaftsprüfer eingestellt zu haben hat. Super Micros CEO Charles Liang sagte in diesem Zusammenhang: „Dies ist ein wichtiger nächster Schritt, um unsere Finanzberichte auf den neuesten Stand zu bringen, eine Aufgabe, die wir mit Sorgfalt und Dringlichkeit verfolgen“.

Und hier findet sich bereits das erste Sandkorn im Getriebe: es gibt weiterhin keinen Jahresabschluss. Super Micro gab zwar nun bekannt der Nasdaq mitgeteilt zu haben, dass man davon ausgeht, den Jahresbericht für das am 30. Juni endende Jahr und den Quartalsbericht für den am 30. September endenden Zeitraum einreichen zu können und bis zur Überprüfung des Compliance-Plans bleibe man an der Nasdaq gelistet. Aber ob das für eine derartige Erholungsrallye ausreicht bzw. diese nachhaltig ist? Ich bin dort weiter sehr, sehr skeptisch, es riecht einfach zu viel nach „Wirecard“…

Das bedeutet für Trader, aber auch ganz besonders Investoren, dass man in Bezug auf längerfristige Long-Engagements, meiner persönlichen Einschätzung nach, sehr vorsichtig agieren sollte. Kurzfristig ist eine Ausdehnung der Gegenbewegung bis in Gefilde um $38, 39, 40 durchaus möglich.

Aber in dieser Region darf durchaus mit in die Aktie kommendes Angebot gerechnet werden, denn: hier findet sich der Volumen-gewichtete Durchschnittspreis seit der Ankündigung, dass man kein 10-K-Bericht vorlegen kann vom 28.08.

Anders formuliert, Marktteilnehmer, die sich in die damalige Meldung in der Aktie Long positioniert haben oder auch jene, die bestehende Long-Positionen gehalten haben in der Hoffnung, dass es schon eher früher als später ein 10-K-Filing geben wird, fänden in diesen Gefilden eine Möglichkeit sich Break Even oder wenigstens zu einem „fairen“ Preis aus ihrer nicht aufgegangenen Spekulation zu verabschieden.

Für den heutigen Handelstag und Daytrader dürfte der Fokus auf der $38 Marke liegen, ein Drop und Hold unterhalb machte einen Rücksetzer und Gap Close in Gefilde um 24 USD denkbar werden.

SMCI Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

