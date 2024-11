Fokus im heutigen US-Handel meinerseits auf Tesla (Ticker: TSLA), Palantir (Ticker: PLTR) und aus dem Augenwinkel eventuell auch auf Super Micro Computer (Ticker: SMCI). Wall Street Ausblick 18.11.2024 - Aktien von Tesla, Palantir und SMCI im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Tesla, Palantir und SMCI Handelsideen 🔴 & Ausblick ► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA ► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR ► Super Micro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI Zunächst TSLA: Hauptgrund für das Gap Up von rund 6.5% und den bis dato gehandelten 5.7 Millionen Stücke (Stand: 13:30 Uhr deutscher Zeit) dürfte sich in der Meldung wiederfinden, dass FSD unter der Trump-Administration eine hohe Priorität haben dürfte, ein Rahmenwerk für vollautonome Fahrzeuge geschaffen werden und dies im Verkehrsministerium zu einer der Top-Prioritäten werden soll. Die Aktie von Tesla vergangenen Freitag in Relation zum breiten Markt sehr stark, sollte sich der Nasdaq 100 ein wenig stabilisieren und einen ausgeprägteren Bounce zurück über 20.700 Punkten sehen, könnte TSLA noch einmal in Richtung der $360 Region laufen. Zur Eröffnung eventuell ein Flush und "back through Open", wobei ein Momentum Drive und Halten über 350 die 355 und dann 360 aktivieren würde, ich allerdings einen ersten Teil bereits realisieren würde, sollte sich das Momentum erschöpfen. Halten wir hingegen unter VWAP und 350, ist auch denkbar, dass wir einen Teil des Gaps schließen, erstes Ziel um 330. Tesla Aktie Chartanalyse – m30: Dann Palantir: wie in der Betrachtung heute früh thematisiert, sehr überdehnt auf der Oberseite, aktuell nahezu unverändert zum Schluss von Freitag, bis jetzt bereits 1.65 Millionen Stücke gehandelt (Stand: 13:30 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten 63.32 Millionen Stücke gehandelt, ATR(22) = $2.38. Hier will ich für einen Short weiter auf ein klares Signal warten, darauf warten, dass die "Backside" klar drin ist. Das könnte sich bspw. abzeichnen in Form eines finalen Spikes höher unter hohem Volumen, gefolgt von einer "Kill Candle", bevorzugt direkt mit einem Drop unter VWAP oder einem stark bearishen Opening Drive unter 65 und dortiges Halten und unter VWAP gefolgt von einem Volumen-technisch dünnen Retracement, wobei ich einen Trade dann als Intraday Swing, eventuell auch darüber hinaus mit Ziel um 60, eventuell auch tiefer halten würde. Palantir Aktie Chartanalyse – Daily: Dann SMCI: Grund für das Gap Up von mehr als 11% unter mehr als 2.45 Millionen gehandelter Stücke (Stand: 13:30 Uhr deutscher Zeit) die Meldung, dass SMCI diesen Montag wohl einen Plan einreichen will, der es ermöglichen würde, weiterhin an der Nasdaq gehandelt zu werden. Es gibt diesbezüglich nur Gerüchte, nichts Konkretes, wie der Plan ausschaut, weiß man nicht. Was man aber weiß: SMCI kann den 10-K-Bericht weiter nicht liefern - und das lässt die Nachhaltigkeit jeglichen Pops sehr vage erscheinen. Mir erscheint die Region zwischen 20/21 eine potenzielle Widerstandsregion ausgehend von den Tiefs am 06. bzw. 11.11., SMCI ist bereits jetzt in der Vorbörse nicht in der Lage die nachbörslichen Hochs von Freitag rauszunehmen, zur Eröffnung eventuell ein Stich in die Region um $22/23, gehen wir dort aber "stuck" und fallen zurück unter VWAP/die Eröffnung in Verbbindung mit weiter keinen konkreten Plänen das De-Listing abzuwenden, wäre die Aktie erneut Short mit Ziel im Bereich Close von Freitag um $18.  SMCI Aktie Chartanalyse – Daily: ​​​​​​​ ​​​​​​​ Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

