Microsoft Aktie unter Druck nach IBM-Zahlen - Börse Aktuell

- Softwareaktien geben vor Börsenbeginn in den USA nach
- IBM warnt davor, dass Unternehmenskunden ihre Softwareausgaben kürzen
- Anleger befürchten, dass die gesamte Branche einen Rückgang bei den Neuaufträgen erleben könnte
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- IBM warnt davor, dass Unternehmenskunden ihre Softwareausgaben kürzen
- Anleger befürchten, dass die gesamte Branche einen Rückgang bei den Neuaufträgen erleben könnte
Die Microsoft Aktie gerät im heutigen Handel deutlich unter Druck, nachdem IBM vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hat, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hinter den Erwartungen zurückblieben. Besonders belastend waren jedoch die Aussagen des Managements zum veränderten Ausgabeverhalten von Unternehmenskunden. Anleger werten dies als mögliches Warnsignal für den gesamten Enterprise-Softwaremarkt. Entsprechend geraten zahlreiche Technologie- und Softwarewerte unter Verkaufsdruck.
Zu den größten Verlierern zählen:
- IBM: über -20%
- Accenture: rund -8%
- Cognizant: rund -7%
- ServiceNow: rund -7%
- Salesforce: rund -5%
- Workday: rund -5%
- Adobe, HubSpot, Datadog und die Microsoft Aktie: jeweils über -3%
Unternehmen investieren verstärkt in KI-Infrastruktur statt Software
Im Mittelpunkt der Marktreaktion stehen weniger die eigentlichen Quartalszahlen als vielmehr die Aussagen von IBM-CEO Arvind Krishna. Demnach hätten viele Unternehmenskunden ihre IT-Budgets zum Ende des Quartals deutlich umgeschichtet. Anstatt neue Softwarelösungen, SaaS-Abonnements oder Beratungsleistungen zu erwerben, investieren Unternehmen zunehmend in Server, Speicherlösungen und Halbleiter, um sich wichtige Hardware vor weiteren Preissteigerungen zu sichern.
Hintergrund ist der anhaltende weltweite Engpass bei HBM- und DRAM-Speichern. Die enorme Nachfrage nach KI-Infrastruktur durch Hyperscaler und Rechenzentren treibt die Preise wichtiger Komponenten weiter nach oben. Dadurch fließt ein immer größerer Anteil der IT-Budgets in Hardware, während für klassische Softwareprojekte und digitale Transformationen weniger Mittel zur Verfügung stehen.
Microsoft Aktie leidet unter Sorgen um den Enterprise-Softwaremarkt
Für Anleger stellt sich inzwischen die Frage, ob dieser Trend nicht den gesamten Softwaresektor belasten könnte. Sollten Unternehmen ihre Investitionen dauerhaft von Software hin zu KI-Infrastruktur verlagern, könnten zahlreiche Softwareanbieter und IT-Dienstleister in den kommenden Quartalen mit einem langsameren Umsatzwachstum konfrontiert werden.
Diese Befürchtungen treffen auf einen Markt, der ohnehin bereits über die langfristigen Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf klassische Software- und Beratungsunternehmen diskutiert. IBM verwies zudem auf eine deutliche Zunahme von Cyberangriffen, wodurch zahlreiche Kunden IT-Projekte gegen Ende des Quartals verschoben hätten.
Microsoft Aktie: Chartbild bleibt angeschlagen
Die Microsoft Aktie notiert inzwischen rund 7% unter ihrer 200-Tage-EMA und hat seit ihrem Rekordhoch nahezu 30% an Wert verloren.
Nach einer zwischenzeitlichen Erholung von rund 10% liegt der RSI aktuell bei etwa 51 Punkten und signalisiert damit eine neutrale technische Ausgangslage. Aus charttechnischer Sicht bleibt damit sowohl eine Fortsetzung der Erholung als auch eine erneute Abwärtsbewegung möglich.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Bewertung bleibt moderat - Unsicherheit dominiert
Im bisherigen Jahresverlauf hat die Microsoft Aktie rund 20% verloren und zählt damit zu den schwächeren Werten unter den US-Technologiekonzernen mit hoher Marktkapitalisierung - obwohl sich die Geschäftszahlen im Jahresvergleich deutlich verbessert haben.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 23 erscheint die Bewertung im Vergleich zum Nasdaq nicht überzogen. Dennoch bleiben Anleger vorsichtig. Zu den wichtigsten Belastungsfaktoren zählen:
- sehr hohe Investitionen in KI-Infrastruktur
- mögliche Abschwächung des Enterprise-Softwaremarktes
- Unsicherheit über den langfristigen Ertrag der KI-Ausgaben
- die umfangreiche Beteiligung an OpenAI und der zunehmende Wettbewerb im KI-Sektor
Die weitere Entwicklung der Microsoft Aktie dürfte daher maßgeblich davon abhängen, ob sich die aktuelle Verschiebung der IT-Ausgaben als kurzfristiger Effekt oder als struktureller Trend erweist.
Quelle: XTB Investment Plattform
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FAQ zur Microsoft Aktie
Warum fällt die Microsoft Aktie heute?
Die Microsoft Aktie steht unter Druck, nachdem IBM schwache Quartalszahlen veröffentlicht und von einer Verlagerung der IT-Ausgaben vieler Unternehmenskunden hin zu KI-Hardware berichtet hat.
Weshalb belastet IBM auch Microsoft?
IBM gilt als wichtiger Indikator für den Enterprise-Softwaremarkt. Hinweise auf eine schwächere Nachfrage nach Software wirken sich deshalb häufig auf die gesamte Branche aus.
Ist die Microsoft Aktie aktuell günstig bewertet?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 23 liegt die Bewertung im historischen Vergleich und gegenüber dem Nasdaq auf einem moderaten Niveau. Anleger beobachten jedoch weiterhin die hohen KI-Investitionen und mögliche Auswirkungen auf die Profitabilität.
Welche Risiken stehen für Microsoft derzeit im Fokus?
Neben den hohen Ausgaben für KI-Infrastruktur sorgen sich Investoren über eine mögliche Abschwächung der Nachfrage nach Unternehmenssoftware sowie den zunehmenden Wettbewerb im Bereich künstliche Intelligenz.
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