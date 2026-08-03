DAX Gewinner: Infineon Aktie mit 3,62% im Plus

Zum Xetra-Schluss notierten am Freitag, den 31.07.2026, insgesamt 14 DAX-Aktien im Plus, während 26 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte die Infineon Aktie an, die sich um 3,62% verteuerte. Siemens Energy gewann 1,60%, während die RWE Aktie um 1,35% zulegte.

Die Infineon Aktie (Ticker: IFX) war damit der stärkste Wert im DAX 40. Trotz des deutlichen Tagesgewinns bleibt das übergeordnete Chartbild jedoch angespannt. Die laufende Erholung muss sich zunächst oberhalb wichtiger Durchschnittslinien bestätigen, damit sich die technischen Aussichten nachhaltig verbessern.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Infineon Aktie führte die DAX Gewinner am Freitag mit einem Plus von 3,62% an.

Oberhalb von 65,12 EUR und 66,36 EUR könnte sich die technische Erholung ausweiten.

Unter 61,07 EUR drohen ein Gap-Schluss bei 60,33 EUR und weitere Kursverluste.

Infineon Aktie Stammdaten

Kennzahl Angabe Unternehmen Infineon Technologies AG Ticker IFX WKN 623100 ISIN DE0006231004 Index DAX 40 Branche Halbleiter

Infineon Aktie im Tageschart: Erholung trifft auf Widerstände

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 innerhalb einer Seitwärtsbox. Erst zu Jahresbeginn gelang der Ausbruch nach oben, woraufhin das Papier verstärkt von Anlegern gesucht wurde. Im Zuge dieser Aufwärtsbewegung stieg der Kurs zunächst bis auf 48,22 EUR. Das Hoch löste Gewinnmitnahmen aus, die den Aktienkurs deutlich unter Druck setzten. Erst unterhalb der Marke von 40 EUR konnte sich die Aktie stabilisieren und anschließend wieder erholen.

Mit einem Aufwärts-Gap gelang die Rückkehr über 40 EUR. Von dort setzte die Infineon Aktie ihren Anstieg kontinuierlich fort. Das Anfang Juni erreichte Hoch wurde jedoch verkauft, woraufhin der Kurs zunächst bis an die SMA20 bei aktuell 66,36 EUR zurücksetzte. An dieser Linie konnte sich das Papier stabilisieren, erneut steigen und das Hoch von Anfang Juni bestätigen.

Auch dieser Anstieg erwies sich nicht als nachhaltig. Die Aktie fiel zunächst an und anschließend unter die SMA20 zurück. Die SMA50 bei aktuell 74,54 EUR bot im Rahmen der weiteren Gewinnmitnahmen ebenfalls keinen ausreichenden Halt. Im weiteren Verlauf etablierte sich der Kurs deutlich unterhalb der SMA20.

In den vergangenen beiden Handelstagen konnte die Infineon Aktie eine technische Entlastungsbewegung ausbilden. Dabei wurde das zuvor offene Gap bei 61,97 EUR geschlossen. Das Tageschart ist dennoch weiterhin neutral zu bewerten.

Infineon Prognose im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bildet die Infineon Aktie eine weitere grüne Tageskerze aus, könnte sich die Erholung in Richtung der SMA20 bei 66,36 EUR fortsetzen. Wird diese Durchschnittslinie erreicht, sollten die Kursmuster in ihrem unmittelbaren Umfeld eng beobachtet werden. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild aufhellen.

Kann der Schlusskurs vom Freitag dagegen nicht bestätigt werden und entsteht eine rote Tageskerze, könnte das Papier zunächst das noch offene Gap bei 60,33 EUR schließen. Kommt es dort zu keiner Stabilisierung, besteht das Risiko einer Ausweitung der Schwäche in Richtung der SMA200 bei aktuell 50,34 EUR. Darunter rückt das offene Gap bei 48,89 EUR in den Fokus.

Die Relevanz der SMA200 ist im Tageschart deutlich erkennbar. Spätestens im Bereich dieser Durchschnittslinie beziehungsweise bei einem Gap-Schluss sollte die Infineon Aktie einen Stabilisierungs- oder Richtungswechsel versuchen.

Übergeordnete Einschätzung im Tageschart: neutral

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Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach der Stabilisierung Ende März gelang der Infineon Aktie ein dynamischer Ausbruch nach oben. Das Papier konnte sämtliche relevanten Durchschnittslinien überwinden und sich zunächst darüber festsetzen. Rücksetzer wurden im weiteren Handelsverlauf mehrfach an der SMA20 bei aktuell 61,07 EUR aufgefangen. Im Juni bot zusätzlich die SMA50 bei aktuell 65,13 EUR Unterstützung. Nach dem Abverkauf des Jahreshochs fiel die Aktie zunächst an die SMA50 und die SMA20 zurück. Der Kurs konnte sich vorübergehend im Umfeld dieser Linien halten, der Abgabedruck nahm jedoch weiter zu. Schließlich setzte das Wertpapier bis an und unter die SMA200 bei aktuell 71,64 EUR zurück, nachdem eine vorherige Bewegung über die SMA20 ohne Anschlusskäufe geblieben war.

Im weiteren Verlauf gelang zwar noch einmal die Rückkehr über die SMA20. Die Infineon Aktie schaffte es jedoch nicht, die SMA50 und die SMA200 zu erreichen. Stattdessen fiel der Kurs erneut an und unter die SMA20 zurück, wodurch sich die Schwäche weiter fortsetzte. Während der vergangenen beiden Handelstage setzte eine Erholung ein. Am Freitag sprang die Infineon Aktie mit einem Aufwärts-Gap über die SMA20. Für die weitere Entwicklung ist nun entscheidend, ob das Papier diese Erholungsbewegung fortsetzen kann.

Bullisches Szenario für die Infineon Aktie

Steigt die Aktie über die SMA50 bei 65,13 EUR, würde sich das kurzfristige Chartbild zunächst entspannen. Weitere Aufwärtsimpulse wären wahrscheinlich, wenn anschließend das Gap bei 68,14 EUR geschlossen wird. Danach könnte die Aktie versuchen, verbindlich in Richtung der SMA200 bei 71,64 EUR zu laufen.

Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste sich der Kurs oberhalb der SMA50 etablieren und die nachfolgenden Widerstände mit überzeugender Dynamik überwinden. Solange diese Bestätigung fehlt, ist die aktuelle Bewegung weiterhin als technische Erholung innerhalb eines angeschlagenen Trendbildes einzuordnen.

Bärisches Szenario für die Infineon Aktie

Fehlt der Aktie die Kraft, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen, und fällt sie erneut unter die SMA20 bei 61,07 EUR, könnte zunächst das offene Gap vom vergangenen Freitag bei 60,33 EUR geschlossen werden. Etabliert sich der Kurs unterhalb dieses Bereichs, wären weitere Rücksetzer in Richtung des Julitiefs denkbar.

Bei anhaltendem Verkaufsdruck könnte sich die Abwärtsbewegung anschließend bis zum offenen Gap bei 49,34 EUR ausweiten. Damit bleibt das Risiko weiterer Kursverluste trotz der Position als stärkster DAX Gewinner vom Freitag bestehen.

Übergeordnete Einschätzung im 4-Stunden-Chart: bärisch bis neutral

Tagesprognose für die Infineon Aktie: abwärts

Widerstände und Unterstützungen

Widerstände Unterstützungen 64,00 EUR 61,07 EUR 65,12 EUR 60,33 EUR - Gap 66,36 EUR 60,28 EUR 67,47 EUR 59,40 EUR 68,41 EUR - Gap 53,62 EUR 74,64 EUR 53,05 EUR - Gap 75,84 EUR - Gap 51,59 EUR 50,20 EUR 49,83 EUR 48,89 EUR - Gap

Fazit zur Infineon Aktie

Die Infineon Aktie war am Freitag mit einem Kursgewinn von 3,62% der stärkste Wert im DAX. Der Tagesgewinn und die Rückkehr über die SMA20 im 4-Stunden-Chart sprechen kurzfristig für eine technische Erholung. Für eine nachhaltige Trendwende reichen diese Signale bislang jedoch nicht aus.

Auf der Oberseite stehen zunächst die Widerstände bei 64,00 EUR, 65,12 EUR und die SMA20 im Tageschart bei 66,36 EUR im Mittelpunkt. Ein Anstieg über diese Bereiche könnte den Weg zum Gap bei 68,41 EUR und später zur SMA200 im 4-Stunden-Chart öffnen. Fällt die Aktie dagegen wieder unter 61,07 EUR, droht ein Schluss des Gaps bei 60,33 EUR. Unterhalb dieser Zone würde sich das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung deutlich erhöhen.

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FAQ zur Infineon Aktie

Warum war die Infineon Aktie der stärkste DAX Gewinner?

Die Infineon Aktie gewann am Freitag per Xetra-Schluss 3,62%. Kein anderer Wert im DAX 40 erreichte an diesem Handelstag einen höheren Kursgewinn.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Infineon Aktie?

Das Tageschart wird neutral eingeschätzt, während das 4-Stunden-Chart bärisch bis neutral bleibt. Die Tagesprognose ist abwärtsgerichtet, solange wichtige Widerstände nicht nachhaltig überwunden werden.

Welche Widerstände sind bei der Infineon Aktie wichtig?

Die nächsten Widerstände liegen bei 64,00 EUR, 65,12 EUR und 66,36 EUR. Darüber folgen die Bereiche bei 67,47 EUR und 68,41 EUR.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen?

Kurzfristig sind 61,07 EUR und das offene Gap bei 60,33 EUR relevant. Bei einem stärkeren Rücksetzer rücken 53,62 EUR, 50,20 EUR und 48,89 EUR in den Fokus.

Wann würde sich das Chartbild verbessern?

Das Chartbild würde sich aufhellen, wenn die Infineon Aktie die SMA50 im 4-Stunden-Chart überwindet, das Gap bei rund 68,14 EUR schließt und anschließend in Richtung der SMA200 steigt.