DAX Verlierer: Scout24 Aktie unter Druck - Prognose

Zum Xetra-Schluss am Freitag, den 31.07.2026, notierten 14 DAX-Aktien im Plus, während 26 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Größter DAX Verlierer war die Scout24 Aktie mit einem Minus von 3,84%. Dahinter folgten Heidelberg Materials mit einem Kursverlust von 3,39% und Symrise mit einem Rückgang von 3,06%.

Die Scout24 Aktie mit dem Ticker G24 verzeichnete damit den größten Tagesverlust im deutschen Leitindex. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage sowohl im Tageschart als auch im Vier-Stunden-Chart neutral. Kurzfristig deutet die aktuelle Kursentwicklung jedoch auf weitere Abwärtsrisiken hin.

► Scout24 WKN: A12DM8 | ISIN: DE000A12DM80 | Kürzel: G24

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Scout24 Aktie war am Freitag mit einem Minus von 3,84% der größte DAX Verlierer.

Ein Rückfall unter die SMA20 und SMA50 könnte den jüngsten Ausbruch als Fehlsignal bestätigen.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA200 würde das Tageschart bullisch aufhellen.

Scout24 Aktie im Tageschart: SMA200 stoppt Erholung

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Scout24 Aktie hat in den vergangenen Monaten deutlich korrigiert und dabei spürbar an Wert verloren. Ende September 2025 konnte sich das Papier noch im Bereich der SMA200 stabilisieren, die aktuell bei 78,19 EUR verläuft. Anschließend setzte die Aktie bis Ende März 2026 weiter zurück. Nach der Stabilisierung entwickelte sich lediglich eine moderate Erholung. Die Scout24 Aktie konnte sich zwar an der SMA20 bei aktuell 72,77 EUR und der SMA50 bei 73,54 EUR aufwärtsschieben, schaffte es jedoch nicht, sich nachhaltig von diesen beiden Durchschnittslinien nach oben zu lösen. Mitte Juli setzte das Wertpapier erneut zurück. In der vergangenen Handelswoche gelang zwar eine Erholung über die SMA20 und die SMA50 bis an die SMA200, dort wurde die Aufwärtsbewegung allerdings gestoppt. In den letzten beiden Handelstagen geriet die Scout24 Aktie wieder unter Verkaufsdruck.

DAX Verlierer Scout24: Abwärtsrisiken nehmen zu

Wird der Tagesschluss vom Freitag im heutigen Handel bestätigt, dürfte eine weitere rote Tageskerze entstehen. In diesem Fall könnte die Scout24 Aktie erneut unter die SMA50 und die SMA20 zurückfallen. Etabliert sich der Kurs per bestätigtem Tagesschluss unter der SMA20, wäre der jüngste Ausbruch als Fehlausbruch zu bewerten. Der charttechnische Fokus müsste dann wieder verstärkt auf die Unterseite gerichtet werden. Wird der schwache Tagesschluss vom Freitag hingegen nicht bestätigt, könnte eine grüne Tageskerze eine erneute Erholung in Richtung der SMA200 einleiten. Das Tageschart würde sich allerdings erst dann bullisch aufhellen, wenn sich die Scout24 Aktie per bestätigtem Tagesschluss über der SMA200 festsetzt und anschließend nachhaltig nach Norden löst.

Übergeordnete Einschätzung im Tageschart: neutral

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Scout24 Chartanalyse im Vier-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Vier-Stunden-Chart ist die ausgeprägte Seitwärtsbewegung der Scout24 Aktie besonders gut zu erkennen. Zwischenzeitliche Erholungen wurden wiederholt von Anlegern genutzt, um Positionen zu verkaufen. Mitte Juli wurde die Seitwärtsbox schließlich nach unten verlassen. Nachdem die Aktie bis in den Bereich von 66 EUR zurückgesetzt hatte, kamen neue Käufer in den Markt. Das zunehmende Kaufinteresse führte den Kurs in den vergangenen Handelstagen wieder bis knapp an die Marke von 80 EUR. Die anschließend einsetzenden Gewinnmitnahmen drückten die Scout24 Aktie jedoch erneut unter die SMA20, die aktuell bei 75,73 EUR verläuft. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild wieder eingetrübt.

Scout24 Prognose: SMA200 und SMA50 als wichtige Unterstützungen

Setzt sich die Schwäche der letzten beiden Handelstage fort, könnte die Scout24 Aktie zunächst bis an die SMA200 bei aktuell 73,20 EUR zurücksetzen. Aus dem Chart lässt sich die hohe Relevanz dieser Durchschnittslinie deutlich erkennen. Knapp darunter verläuft die SMA50 bei 72,14 EUR, die einen weiteren wichtigen Support bilden könnte. Ein nachhaltiger Rückfall unter diese beiden Durchschnittslinien würde die Abwärtsrisiken erhöhen und könnte weitere Kursverluste begünstigen.

Kann die Scout24 Aktie ihre Laufrichtung dagegen ändern, wäre zunächst eine Erholung bis an die SMA20 möglich. Das Chartbild würde sich bullisch aufhellen, sobald sich das Wertpapier nachhaltig über dieser Durchschnittslinie etabliert. In diesem Szenario könnte sich die Erholung in Richtung 86,50 bis 87,50 EUR fortsetzen.

Übergeordnete Einschätzung im Vier-Stunden-Chart: neutral

Tagesprognose für die Scout24 Aktie: abwärts

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände Unterstützungen 75,72 EUR 73,53 EUR 76,22 EUR 73,19 EUR 76,28 EUR 72,76 EUR 78,19 EUR 72,36 EUR 79,50 EUR 72,22 EUR 72,14 EUR 71,40 EUR - GAP 68,05 EUR - GAP

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FAQ zur Scout24 Aktie

Warum war die Scout24 Aktie der größte DAX Verlierer?

Die Scout24 Aktie verlor am Freitag per Xetra-Schluss 3,84% und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust aller DAX-Werte. Charttechnisch prallte der Kurs zuvor an der SMA200 ab.

Wie lautet die aktuelle Scout24 Prognose?

Die kurzfristige Tagesprognose lautet abwärts. Sowohl im Tageschart als auch im Vier-Stunden-Chart wird die übergeordnete Lage weiterhin neutral bewertet.

Welche Unterstützungen sind bei der Scout24 Aktie wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 73,53 EUR, 73,19 EUR und 72,76 EUR. Im Vier-Stunden-Chart sind außerdem die SMA200 bei 73,20 EUR und die SMA50 bei 72,14 EUR relevant.

Wann wird das Chartbild der Scout24 Aktie bullisch?

Im Vier-Stunden-Chart wäre ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 bei 75,73 EUR ein erstes positives Signal. Das Tageschart würde sich erst mit einer bestätigten Etablierung oberhalb der SMA200 bei 78,19 EUR bullisch aufhellen.

Welche Kursziele sind bei einer Erholung möglich?

Kann sich die Scout24 Aktie nachhaltig über den kurzfristigen Durchschnittslinien festsetzen, wäre zunächst ein Anstieg in Richtung 78,19 bis 79,50 EUR denkbar. Darüber könnte die Zone zwischen 86,50 und 87,50 EUR in den Fokus rücken.