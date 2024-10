Solide Ergebnisse von American Express für das 3. Quartal 2024 📊

American Express (AXP.US) hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen enttäuschte leicht beim Umsatzniveau, übertraf jedoch die Prognosen bei anderen wichtigen Finanzdaten. Dennoch verlor die Aktie im vorbörslichen Handel und fiel um ca. -1,3 %. American Express hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich und konnte seit Anfang 2024 um mehr als 50 % zulegen. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Im 3. Quartal 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 16,64 Milliarden US-Dollar (+8,2 % im Jahresvergleich). Diese Zahl liegt leicht unter den Erwartungen, die bei 16,67 Milliarden US-Dollar lagen. Das schwächere Ergebnis ist hauptsächlich auf das geringere Wachstum der Transaktionsgebühren zurückzuführen, die im dritten Quartal 2024 auf 8,78 Milliarden US-Dollar stiegen, verglichen mit den prognostizierten 8,84 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen aus Kartengebühren lagen mit 2,17 Milliarden US-Dollar sogar noch unter der Prognose von 2,38 Milliarden US-Dollar. Dennoch weist das Segment weiterhin eine sehr hohe Wachstumsrate von 18 % im Jahresvergleich auf. Höhere Nettozinserträge in einem Umfeld immer noch hoher Zinssätze, unterstützt durch gestiegene Kreditvolumina und untermauert durch ein stetiges Wachstum der Ausgaben der Karteninhaber, stützten die starke Umsatzdynamik im Quartal. American Express erhöht das Tempo bei der Gewinnung von Premium-Karten-Nutzern, wobei die Zahl der neuen Karten auf 3,3 Millionen gestiegen ist. Die am schnellsten wachsende Gruppe von Nutzern sind Kunden aus der Generation der Millennials und der Generation Z, die etwa 80 % der neuen Nutzer ausmachen. Um das Interesse dieser Gruppen aufrechtzuerhalten, muss das Unternehmen sein Angebot an Kartenvorteilen noch erweitern, weshalb die Wachstumsrate der Ausgaben für Kartenprämien im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 % auf 4,17 Milliarden US-Dollar im 3. Quartal 2024 gestiegen ist. Dies ist zwar höher als das Umsatzwachstum, aber immer noch niedriger als die allgemeine Prognose. Das Unternehmen berichtete außerdem, dass die Gesamtkredite an Kartennutzer im Jahresvergleich um 18 % auf 134,55 Milliarden US-Dollar gestiegen sind (gegenüber einer Prognose von 133,51 Milliarden US-Dollar). Die Rückstellungen für Kreditverluste stiegen auf 1,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,23 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Angesichts des geringeren Umsatzwachstums senkte das Unternehmen seine Prognose für den Umsatz auf etwa 9 % gegenüber zuvor 9 % bis 11 %, während es seine Prognose für den Gewinn pro Aktie auf einen Bereich von 13,75 bis 14,05 US-Dollar anhob (zuvor: 13,3 bis 13,8 US-Dollar). Die Ergebnisse von American Express deuten auf eine stabile Umsatzdynamik, effektive Kostendisziplin und eine hohe Neukundenakquisitionsrate hin. Die Reaktion des Handels vor der Marktöffnung könnte mit den hohen Erwartungen an die Gewinnsaison sowie mit der Realisierung von Gewinnen angesichts der Tatsache zusammenhängen, dass das Unternehmen an seinem letzten Handelstag die ATH-Werte durchbrochen hat. Die veröffentlichten Ergebnisse deuten also nicht auf eine Trendwende beim Aktienkurs des Unternehmens hin. FINANZERGEBNISSE 3Q24 Umsatz 16,64 Milliarden US-Dollar, +8,2 % im Jahresvergleich, Prognose 16,67 Milliarden US-Dollar Rabattumsatz 8,78 Milliarden US-Dollar, +4,4 % im Jahresvergleich, Prognose 8,84 Milliarden US-Dollar Nettokartengebühren 2,17 Milliarden US-Dollar, +18 % im Jahresvergleich, Prognose 2,38 Milliarden US-Dollar

RĂĽckstellung fĂĽr Kreditverluste 1,4 Milliarden US-Dollar

Netzwerkvolumen 441,0 Mrd. USD, +5 % im Jahresvergleich, Prognose 440,14 Mrd. USD

Abgerechnete Geschäfte 387,3 Mrd. USD, +5,8 % im Jahresvergleich, Prognose 386,91 Mrd. USD

Gesamtkosten 12,08 Mrd. USD, +9,3 % im Jahresvergleich, Prognose 12,26 Mrd. USD Ausgaben für Kartenprämien 4,17 Milliarden US-Dollar, +9,9 % im Jahresvergleich, Prognose 4,24 Milliarden US-Dollar

Kredite an Karteninhaber insgesamt 134,55 Milliarden US-Dollar, Prognose 133,51 Milliarden US-Dollar

Effektiver Steuersatz 21,8 %, Prognose 22,5 %

Angepasster Gewinn je Aktie 3,49 Dollar, Prognose 3,29 Dollar

Gewinn je Aktie 3,49 Dollar gegenüber 3,30 Dollar im Vorjahr

