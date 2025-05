Der nach Hitachi und Panasonic drittgrößte japanische Elektronikkonzern Sony (Ticker: SONY.US) legte am Mittwochmorgen Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor. Vorbörslich reagiert die Aktie stark auf die Zahlen, es zeichnet sich eine zeitnahe Attacke auf die Allzeithochs ab. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Sony Handelsideen 🔴 Sony Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Sony | WKN: 853688 | ISIN: US8356993076 | Ticker: SONY.US Doch blicken wir zunächst auf die Zahlen: der Gesamtumsatz blieb mit 13,0 Billionen Yen stabil, was aber vor allem an der Finanzdienstleistungssparte lag, die Sony bekanntlich aktuell abspaltet und die zukünftig demnach nicht mehr zum Konzern gehören wird. Sony wies eine Steigerung des operativen Ergebnisses um 16% auf 1,41 Billionen Yen aus, gleichbedeutend mit einem Gewinn von 1,14 Billionen Yen, 18% mehr als noch vor einem Jahr, vor allem dank der jüngsten Abwertung des japanischen Yen. Spannend ist die Reaktion in der Aktie dennoch: so erwartet Sony im neuen Geschäftsjahr deutliche Belastungen durch die von US-Präsident Trump eingeführten Importzölle, von denen natürlich auch ein japanischer Tech-Gigant wie Sony direkt betroffen ist. In den kommenden 12 Monaten rechnet Sony mit Kosten in Höhe von 100 Milliarden Yen, aktuell umgerechnet etwa 610 Millionen Euro. Haupttreiber für den Umsatz und auch die Fantasie in der Aktie dürfte der Bereich Gaming und hier die Playstation sein: dank der deutlichen Zuwächse in diesem Segment konnte Sony in den vergangenen Monaten profitieren, aktuell ist der Ausblick noch verhalten, was dem Umstand geschuldet ist, dass sich der Start von "Grand Theft Auto VI" verzögert. Wie dem ein oder anderen eventuell bekannt ist, sollte genau dieses Spiel nämlich für den Umstieg von der PS4 auf die PS5 sorgen. Doch beim Blick auf die Aktie scheinen Investoren zu sagen „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ und so scheint ein Bruch auf neue Allzeithochs mittlerweile nur eine Frage der Zeit, auch wenn ich einen solchen nicht als Einstieg favorisieren würde, ausgehend von der jüngst bullishen Performance seit Mitte April, aber als bereits investierter Investor wenigsten

nach der Devise „halten“ verfahren würde. Sony Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.