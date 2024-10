➡️SP500 begrenzt Rückgänge im Vorfeld des ADP

Wall Street Indices Stabilize Before Key Labor Data Der SP500 / US500 versucht heute, sich nach einem deutlichen Rückschlag in der ersten Wochenhälfte zu erholen. Bemerkenswert ist, dass auch die Anleihekurse stark zulegen, was theoretisch die Aufwärtsbewegung der Wall Street unterstützen sollte. Heute werden wir nach dem gestrigen JOLTS-Bericht weitere wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt erhalten. Hervorzuheben ist, dass sich der gestrige schwache Wert auf den Juli bezog und mit dem vorherigen sehr schwachen NFP-Wert übereinstimmte. Es wird erwartet, dass der heutige ADP-Bericht eine Erholung im Vergleich zu den vorherigen Ergebnissen zeigen wird. Es wird erwartet, dass der ADP-Bericht im August einen Anstieg auf 145k gegenüber dem vorherigen Wert von 122k verzeichnen wird. Obwohl der ADP-Bericht in den letzten beiden Jahren ein eher schwacher Indikator für die NFP war, hat sich der Unterschied zwischen diesen beiden Berichten in den letzten drei Monaten deutlich verringert. Es besteht daher die Möglichkeit, dass die heutigen ADP-Daten den Ton für die Indizes an der Wall Street und für den Dollar angeben werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Es sei daran erinnert, dass die Anfang August veröffentlichten Arbeitsmarktdaten für Juli mit 114k (mit einem erwarteten Wiederanstieg auf 160k für August) zu erheblichen Befürchtungen hinsichtlich der Gesundheit der US-Wirtschaft führten, was Anfang August zu einer massiven Korrektur von fast 10% des US500 führte. Ein Wiederanstieg der US-Beschäftigung dürfte die Marktstimmung wieder aufhellen, aber andererseits könnte ein weiterer schwacher Wert, der näher an 100k liegt, die Ängste der Märkte wieder aufleben lassen und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte während der für den 18. September angesetzten Fed-Sitzung deutlich erhöhen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB SP500 / US500 Der SP500 / US500 versucht heute, sich zu erholen, wobei sich unterhalb der 5530-Marke ein deutlicher Schatten der unteren Kerze bildet. Bei 5555 ist jedoch ein Widerstand in Form des 23,6-Fibonacci-Retracements der jüngsten Aufwärtswelle zu erkennen. Die wichtigste Nachfragezone befindet sich bei 5500 zusammen mit dem 38,2-Fibonacci-Retracement. Ein deutlich unter dem Konsens liegender Wert dürfte zu einem Durchbruch der oben genannten Unterstützung führen. Andererseits könnte ein Wert, der näher an 180-200k liegt, zu einem Ausbruch über 5600 Punkte führen. Eine Ablesung, die nahe am Konsens liegt, dürfte einen moderaten Wiederanstieg auf die Marke von 5555 Punkten ermöglichen. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

