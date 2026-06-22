SpaceX Aktie unter Schuldendruck: Kurs bricht nach Milliarden-Anleihe ein

Die SpaceX Aktie ist am heutigen Montag nach der Ankündigung einer neuen Anleiheemission massiv unter Druck geraten. Im heutigen Handelsverlauf verzeichneten die Papiere des Raumfahrtunternehmens einen Rückgang von mehr als 7 %.

Der Grund für den Ausverkauf: Die geplante Ausgabe von unbesicherten vorrangigen Anleihen (Senior Notes) im Wert von 20 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse sollen unter anderem für die Rückzahlung von Brückenfinanzierungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX.US

Finanzstatus: Enorme Barreserven vs. schwache Kennzahlen

Gleichzeitig legte das Unternehmen aktuelle Zahlen offen. Per 19. Juni verfügte SpaceX über liquide Mittel und Cash-Äquivalente von rund 100 Milliarden US-Dollar. Dennoch gibt es einen Wermutstropfen für Investoren:

Current Ratio (Liquiditätsgrad): Diese liegt aktuell bei 1,2 .

Marktvergleich: Der Wert befindet sich damit unter dem allgemeinen Marktdurchschnitt.

Branchenvergleich: Im Vergleich zum Durchschnitt des restlichen Raumfahrtsektors steht SpaceX jedoch weiterhin besser da.

Analysten-Stimmen: Ist die SpaceX Aktie bereits ausgereizt?

Die Verkaufsdynamik wurde durch einen aktuellen Bericht einer führenden US-Investmentbank zusätzlich angeheizt. Die Analysten von KeyBanc dämpften den Optimismus nach der starken Rallye infolge des Börsengangs (IPO).

Nach Einschätzung von KeyBanc spiegelt die aktuelle Bewertung das langfristige Wachstumspotenzial der SpaceX Aktie bereits weitgehend wider. SpaceX bleibt zwar der unangefochtene Marktführer in den Segmenten orbitale Raketenstarts und Satellitengeschäft, allerdings zeige das aktuelle Kursniveau ein bereits vollständig ausgereiztes Risiko-Rendite-Profil.

Hauptrisiko Starship: Der zentrale Unsicherheitsfaktor bleibt das Entwicklungstempo der Starship-Rakete. Sie ist der Schlüssel für den weiteren Ausbau des Starlink-Netzwerks, die Senkung der Startkosten und zukünftige Infrastrukturprojekte.

Besonders spannend für Anleger: Die Ergebnisse des 13. Testflugs am 29. Juni werden wegweisend für die fundamentale Entwicklung sein.

Technische Analyse: SpaceX Aktie (SPXC.US, D1-Chart)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Trotz der noch kurzen Historie der SpaceX Aktie an der Börse lässt sich im Tageschart (D1) ein klarer Konsolidierungskanal zwischen 225 $ und 135 $ ausmachen.

Aktuelle Kurszone: Der Preis befindet sich basierend auf den Fibonacci-Retracements derzeit im mittleren Bereich dieses Kanals.

Kurzfristiges Szenario: Angesichts des anhaltenden Verkaufsdrucks und der Gewinnmitnahmen von Spekulanten gilt eine Korrekturbewegung in Richtung der 78,6 %- und 100 %-Fibonacci-Retracement-Levels als wahrscheinlichstes Basisszenario.

Ausblick: Erst nach Erreichen dieser Korrekturziele dürfte ein neuer, nachhaltiger Versuch für einen Ausbruch nach oben starten.

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FAQ-Bereich zur SpaceX Aktie

Warum fällt der Kurs der SpaceX Aktie aktuell?

Der Kurs der SpaceX Aktie fällt primär wegen der Ankündigung einer unbesicherten vorrangigen Anleiheemission im Rekordwert von 20 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse sollen unter anderem zur Tilgung von Brückenfinanzierungen genutzt werden – diese zusätzliche Dynamik führte am Markt zu Gewinnmitnahmen und einem Kursrutsch von über 7 %.

Wie steht es um die finanzielle Liquidität von SpaceX?

SpaceX verfügt laut offiziellen Angaben über liquide Mittel und Cash-Äquivalente von rund 100 Milliarden US-Dollar (Stand: 19. Juni). Der kurzfristige Liquiditätsgrad (Current Ratio) liegt jedoch bei 1,2, womit das Unternehmen zwar unter dem allgemeinen Marktdurchschnitt notiert, sich aber besser schlägt als der Durchschnitt des restlichen Raumfahrtsektors.

Ist die SpaceX Aktie laut Analysten überbewertet?

Laut den Analysten der Investmentbank KeyBanc reflektiert das aktuelle Kursniveau das langfristige Wachstumspotenzial nach dem fulminanten Börsengang (IPO) bereits vollständig. Zwar bleibt das Unternehmen Marktführer im orbitalen Satelliten- und Launch-Geschäft, das Risiko-Rendite-Profil der SpaceX Aktie gilt auf diesem Niveau jedoch als ausgereizt.

Welches Event beeinflusst den Kurs der SpaceX Aktie als Nächstes?

Das wichtigste anstehende Event für Investoren ist der 13. Testflug der Starship-Rakete am 29. Juni. Die Starship-Entwicklung ist der kritische Faktor für den weiteren Ausbau des Starlink-Netzwerks sowie für die Senkung der Startkosten, weshalb die Testergebnisse direkte Kursimpulse liefern dürften.

Wo liegen die nächsten charttechnischen Ziele der SpaceX Aktie?

Die SpaceX Aktie (SPXC.US) konsolidiert im Tageschart (D1) derzeit in einer Spanne zwischen 225 $ und 135 $. Durch das aktuelle Momentum der Verkäufer gilt eine technische Korrektur in Richtung der 78,6 % bis 100 % Fibonacci-Retracement-Levels als wahrscheinlichstes Basisszenario, bevor ein neuer Ausbruchsversuch nach oben starten kann.