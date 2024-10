Starbucks in Schwierigkeiten: Umsatzeinbruch

Der Kaffeeriese Starbucks hat mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal zeigen einen erneuten Umsatzrückgang, der die schlechteste Leistung seit der Pandemie darstellt. Vorläufige Ergebnisse für das 4. Quartal: Vorläufiger Umsatz auf vergleichbarer Basis: -7 % (Prognose: -3,48 %)

Vorläufiger Umsatz auf vergleichbarer Basis in den USA: -6 % (Prognose: -2,81 %)

Vorläufiger Umsatz auf vergleichbarer Basis in China: -14 % (Prognose: -10,5 %)

Vorläufiger bereinigter Gewinn pro Aktie: 80 Cent (Prognose: 1,03 $)

Vorläufiger Nettoumsatz: 9,1 Milliarden $ (Prognose: 9,36 Milliarden $) Zusätzliche Informationen aus dem vorläufigen Bericht: Die vierteljährliche Dividende wurde von 0,57 $ auf 0,61 $ pro Aktie erhöht.

Der Bericht hebt die Schwäche der Einnahmen in Nordamerika hervor.

Starbucks setzt die Veröffentlichung von Prognosen für 2025 aus. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die vorläufigen Ergebnisse von Starbucks blieben hinter den Erwartungen zurück. Die endgültigen Daten für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 werden am 30. Oktober veröffentlicht. Quelle: Bloomberg Finance LP

Ergebnisse bis zum dritten Geschäftsquartal. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Kommentar zu den vorläufigen Ergebnissen: Kunden, insbesondere in den Vereinigten Staaten, besuchen Starbucks-Cafés aufgrund der hohen Kaffeepreise seltener. Der Preis für einen Latte hat sich kürzlich der 6-Dollar-Marke angenähert. Der weltweite Umsatz vergleichbarer Geschäfte ging um 7 % zurück, allein in den USA um 6 %. In China, dem größten Auslandsmarkt von Starbucks, gingen die Umsätze um 14 % zurück, was auf die Kaufzurückhaltung der chinesischen Verbraucher zurückzuführen ist, die für eine ungewisse Zukunft zu sparen beginnen. In den USA schränken die Verbraucher aufgrund steigender Lebenshaltungskosten ihre Ausgaben ein und suchen nach günstigeren Alternativen. In China sieht sich Starbucks unterdessen einem stärkeren Wettbewerb, wie z. B. durch Luckin Coffee, und einer Konjunkturabschwächung gegenüber, die sich auf die Stimmung der chinesischen Verbraucher auswirkt. Erwähnenswert ist auch der deutliche Anstieg der Kaffeepreise im vergangenen Jahr, sowohl für Arabica- als auch für Robusta-Bohnen, was die Margen der Coffeeshops schmälert. Die Starbucks-Aktie fiel nach der Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse um über 4 %. Der Kurs ist seit Jahresbeginn um über 1 % gesunken, einschließlich des gestrigen Handels nach Börsenschluss.

