Starbucks kündigt im Rahmen von Niccols Sanierungsplan umfangreiche Entlassungen an

Starbucks (Ticker:SBUX) stieg um 1,66 %, nachdem das Unternehmen Pläne zur Streichung von 1.100 Support-Stellen im Unternehmen und mehreren hundert unbesetzten Stellen weltweit als Teil der Turnaround-Strategie von CEO Brian Niccol bekannt gab. Wichtige Punkte: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Entlassungen im Unternehmen betreffen etwa 7 % der 16.000 Support-Stellen des Unternehmens

Filialmitarbeiter, Röster, Produktionsmitarbeiter und Vertriebsmitarbeiter sind nicht betroffen

Führungskräfte auf Vizepräsidentenebene in Nordamerika müssen nun mindestens drei Tage pro Woche im Büro arbeiten

Zukünftige Neueinstellungen im Unternehmen müssen in Seattle oder Toronto erfolgen

Betroffene Mitarbeiter erhalten Abfindungspakete, einschließlich Gehalt und Zusatzleistungen bis zum 2. Mai Finanzieller Kontext Die Umstrukturierung erfolgt, nachdem Starbucks im letzten Quartal einen stagnierenden Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hatte, wobei der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 % zurückging. Der Kaffeegigant hat vier Quartale in Folge mit rückläufigen weltweiten Umsätzen in den Filialen und Kundenfrequenzen zu kämpfen, die im letzten Quartal um 4 % bzw. 6 % zurückgingen. Strategische Ausrichtung In einem Brief an die Mitarbeiter betonte Niccol, dass die Entlassungen darauf abzielen, „die Unternehmensstruktur zu vereinfachen, Ebenen und Doppelarbeit zu beseitigen und kleinere, flexiblere Teams zu schaffen“. Der CEO, der am 9. September das Ruder übernahm, setzt seinen Plan „Zurück zu Starbucks“ um, der sich auf Kernkaffeeprodukte, bessere Preise und schnelleren Service konzentriert. „Unsere Absicht ist es, effizienter zu arbeiten, die Verantwortlichkeit zu erhöhen, die Komplexität zu reduzieren und eine bessere Integration voranzutreiben“, schrieb Niccol. „Alles mit dem Ziel, fokussierter zu sein und unsere Prioritäten stärker beeinflussen zu können.“ Branchenkontext Starbucks ist nicht allein mit seiner Unternehmensumstrukturierung, da andere Restaurantketten, darunter Bloomin‘ Brands und Yum Brands, kürzlich ähnliche Maßnahmen zur Rationalisierung des Betriebs und zur Kostensenkung angekündigt haben. Starbucks Aktie Chartanalyse – Daily: Starbucks wird nahe seinem Allzeithoch (ATH) von 114,65 USD gehandelt. Die Bullen werden versuchen, dieses Niveau zurückzuerobern, während die Bären versuchen werden, den Preis unter das jüngste Tief von 111,48 USD zu drücken. Der RSI bildet eine bullische Divergenz mit höheren Höchstständen, während der MACD enger wird, was auf einen potenziellen bullischen Crossover hindeutet. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

