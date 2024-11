Starke Abverkäufe bei europäischen Indizes✂️

Panik bei europäischen Aktien aufgrund von Bedenken hinsichtlich des möglichen Einsatzes von Atomwaffen durch Russland 🔎 Die europäischen Märkte verzeichnen heute einen Ausverkauf von 1–2 %. Die größten Rückgänge sind bei WIG20 (-3,00 %), AUT20 (-1,80 %) und ITA40 (-1,65 %) zu beobachten. Der deutsche DAX-Index ist um 1,00 % gesunken und testet die 19.000-Punkte-Marke. Die Kursverluste polnischer und europäischer Vermögenswerte können mit Putins Unterzeichnung einer aktualisierten Nukleardoktrin in Verbindung gebracht werden, die besagt, dass eine kritische Bedrohung der Souveränität und territorialen Integrität Russlands und Weißrusslands zu einer nuklearen Reaktion führen könnte. Zuvor war die Grundlage für den Einsatz solcher Waffen auf Bedrohungen der Existenz des Staates beschränkt. Dieser Schritt Russlands zielt auf potenzielle Gegner und Militärbündnisse wie die NATO ab. Es gibt auch Bedenken, dass potenzielle Langstreckenangriffe aus der Ukraine als übermäßige Bedrohung angesehen werden könnten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der VIX ist heute aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen der Ukraine und Russland um 8,50 % gestiegen. Quelle: xStation5 von XTB

Der DAX ist um fast 1,00 % gefallen und testet die 19.000-Punkte-Marke. Auf breiter Front sind Rückgänge zu beobachten, wobei der WIG20-Index die deutlichsten Verluste unter den europäischen Märkten verzeichnet.

