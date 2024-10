Starkes bullishes Reversal folgend auf US Inflation – hat der S&P 500 die Tiefs gesehen? Aktuelle Nachrichten zum Index Trading 🔴 S&P 500 Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► S&P 500 ISIN: US78378X1072 | WKN: A0AET0 Die Bullen haben an der Wallstreet am Mittwoch, folgend auf die US Inflation, die mit 2.5% unter der Erwartung veröffentlicht wurde, nach initialen Schwierigkeiten, die Bären wortwörtlich „auf die Hörner genommen“. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das von uns am Dienstag im „Börse am Abend“ (Aufzeichnung hier ) skizzierte Szenario mit dem Bruch der potenziellen bearishen Flagge wurde mit Unterschreiten der Initial-Tiefs der „Inflatiosnkerze“ dynamisch gebrochen und der S&P500 und Nasdaq100 notierten zeitweise fast 2% im Minus. Diese Reaktion war dahingehend überraschend, dass die US Inflation mit 2.5% unter der Erwartung einen geldpolitisch expansiveren Kurs seitens der FED in den Jahresschluss sehr viel wahrscheinlicher werden ließ, zwei 50 Basispunktzinsschritte und ein 25 Basispunkte Zinsschritt zunehmend bestätigt wurden. Einziger Wermutstropfen ist eventuell die auf Monatssicht marginal über der Erwartung liegende Kern-Inflation (0.3% vs. 0.2% erwartet). Doch dann wendete sich das Blatt und am Ende des Handelstages notierten sowohl der S&P 500, als auch der Nasdaq 100 mehr als 1% im Plus. Das ist insofern erwähnenswert, als dass das letzte Mal der S&P 500 mehr als 1.5% im Minus notierte und dann mehr als 1% im Plus schloss im Oktober 2022 war, zusammenfallend mit dem Tief des 2022er Bärenmarktes. Generell sind solche Handelstage selten, kommen aber vor, wobei ein Blick auf die dann in den kommenden Monaten zu erwartenden Renditen interessant ist: in der Tat kam es zurückgehend bis ins Jahr 1970 22 Mal zu einem solchen „Reversal Day“ (zwischenzeitlich -1.5% und dann +1%+ Tagesschluss). In 17 dieser 22 Fälle notierte der S&P500 1-Monat später im Schnitt 3.3% höher und 3-Monate später im Schnitt 5.1% höher. In 16 dieser 22 Fälle notierte der S&P500 6 Monate später im Schnitt 9.4% höher und nach 12 Monaten 12.2% im Schnitt höher. Das ist zwar keine Garantie dafür, dass wir auch dieses Mal nach diesen jeweiligen Zeitintervallen höher notieren, unterstreicht aber ganz deutlich, dass es alles andere als ein bearishes Signal ist, im Gegenteil: es ist in der Mehrzahl der Fälle bullish, überdurchschnittlich bullish! Wie im gestrigen „Guten Abend Börse“ (Aufzeichnung hier ) thematisiert, ist mit der nun erfolgten Rückeroberung der 5-Tagelinie, die sich zudem erneut aufwärtsstrebend präsentiert, der Vorteil von Short auf Long gewechselt und die Bullen haben das Ruder zurück in der Hand. Mein bevorzugtes Szenario sieht nun zunächst einen kurzen Rücksetzer mit Ausbilden eines höheren Tiefs oberhalb der 5.500er Region mit anschließender Stabilisierung und dem erneuten Anziehen unter der Ausbildung höherer Tiefs, ausgehend wovon dann eine Rückeroberung der 5.600er gestartet würde. S&P 500 Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 US500 m30 Chart (30. August 2024 bis 12. September 2024). Screenshot erstellt am 12. September 2024, 10:00 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

