Stärkung des US-Dollars inmitten steigender Risikoaversion 💵 USDIDX-Anstieg 📈

Die gestrige Entscheidung von Fitch, das US-Rating auf AA+ herabzustufen, hat bisher keine sehr starke Reaktion an den M√§rkten ausgel√∂st, obwohl der vorherrschende Trend der Risikoaversion offensichtlich ist. Der US-Dollar profitiert davon - der USDIDX-Index setzt seine Rallye fort. Der ADP-Besch√§ftigungsbericht f√ľr den privaten Sektor in den USA fiel mit 324.000 deutlich st√§rker aus als erwartet (190.000). Er deutet auf einen weiteren Anstieg der L√∂hne hin, ohne dass die Arbeitslosigkeit nennenswert zunimmt - die Ausgaben der US-Haushalte d√ľrften auf einem recht hohen Niveau bleiben. Der US-Dollar gilt als einer der "sicheren H√§fen", in den u. a. Barmittel aus b√∂rsengehandelten Fonds und Aktien abgezogen werden. Dar√ľber hinaus hob BofA Research seine Prognose f√ľr das reale BIP-Wachstum in den USA f√ľr 2023 von zuvor 1,5% auf 2% an. Die Kommentare der Fed-Mitglieder Bostic und Goolsbee sind recht uneinheitlich - das Basisszenario ist jedoch die Beibehaltung einer restriktiven Fed-Politik. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fed Bostic: Wir befinden uns in einer Phase, in der die Gefahr einer √ľberm√§√üigen Straffung der Geldpolitik besteht. Die Fed sollte vorsichtig und geduldig, aber auch entschlossen sein.

Sollten die Fortschritte bei der Inflation unerwartet ins Stocken geraten, w√ľrde ich in aller Ruhe eine Zinserh√∂hung in Betracht ziehen.

Die Inflation ist unannehmbar hoch, aber es wurden erhebliche Fortschritte erzielt, und die j√ľngsten Daten sind vielversprechend. Ich erwarte, dass die Arbeitslosigkeit mit dem R√ľckgang der Inflation steigen wird, aber vielleicht nur auf 4%.

Ich bin entschlossen, den Kurs der Politik erst dann zu ändern, wenn ich sicher bin, dass wir die Inflation auf 2% senken werden.

Ich gehe davon aus, dass es fr√ľhestens in der zweiten H√§lfte des Jahres 2024 zu Zinssenkungen kommen wird. Ich rechne nicht mit einer Zinserh√∂hung im September. Fed Goolsbee: Ich werde mich nicht auf ein FOMC-Votum im September festlegen, ich will mehr Beweise f√ľr eine nachlassende Inflation, um den Zyklus zu beenden

Ich beobachte genau, wie sich die Kerninflation bei Waren entwickelt. Die JOLTS-Daten deuten auf einen starken Arbeitsmarkt hin, der in eine ausgeglichenere Phase √ľbergeht.

Wie lange die Fed die Zinsen beibehalten muss oder wann sie sie senken wird, hängt davon ab, ob sie die Inflation senken kann, ohne eine Rezession auszulösen

Wir m√ľssen nachhaltige und stetige Fortschritte bei der Inflation sehen, ich bin m√§√üig optimistisch.

Der Weg zur Senkung der Inflation ohne eine schwere Rezession ist steinig, aber bis jetzt funktioniert er. USDIDX-Dollar-Index im 30-Minuten-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

