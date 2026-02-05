Super Micro Computer Prognose: Starke Zahlen | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Deutlich bessere Ergebnisse als erwartet

Angehobene Super Micro Computer Prognose für 2026

Positive Signalwirkung für die Börse Aktuell

Super Micro Computer Prognose: Starke Zahlen trotz Marktunsicherheit | Börse Aktuell Super Micro Computer überzeugt mit außergewöhnlich starken Quartalszahlen und einer deutlich angehobenen Prognose für das Geschäftsjahr 2026. In einem von Vorsicht geprägten Marktumfeld liefert der Spezialist für Server- und AI-Rechenzentrumsinfrastruktur Ergebnisse, die sowohl Analysten als auch Investoren positiv überraschen. Die aktuellen Zahlen unterstreichen die Relevanz der Aktie für Anleger, die sich Börse Aktuell mit strukturellem Wachstum im KI-Sektor positionieren möchten. ► SuperMicro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI (gelistet an der NASDAQ) Super Micro Computer übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal FY2026 Super Micro Computer, ein führender Anbieter von Serverlösungen und AI-Rechenzentrumshardware, hat am Dienstag seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg auf USD 12,68 Milliarden und hat sich damit im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Analysten hatten lediglich mit USD 10,43 Milliarden gerechnet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Adjusted EPS) lag bei USD 0,69 und übertraf ebenfalls die Konsensschätzung deutlich. Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich um 26 % im Jahresvergleich auf USD 486,5 Millionen. Zentrale Kennzahlen Q2 FY2026 im Überblick Umsatz: USD 12,68 Mrd. (Vorjahr: USD 5,68 Mrd.; Konsens: USD 10,43 Mrd.)

Adjusted EPS: USD 0,69 (Vorjahr: USD 0,59; Konsens: USD 0,49)

Bereinigte Bruttomarge: 6,4 % (Vorjahr: 11,9 %; Konsens: 6,52 %)

Nettogewinn: USD 486,5 Mio. (+26 % im Jahresvergleich; Konsens: USD 330 Mio.) Super Micro Computer Prognose für Q3 und Gesamtjahr 2026 angehoben Besonders positiv fiel die aktualisierte Super Micro Computer Prognose aus. Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von mindestens USD 12,3 Milliarden, deutlich über der bisherigen Markterwartung von USD 10,25 Milliarden. Das bereinigte EPS soll mindestens USD 0,60 erreichen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 erhöhte SMCI seine Umsatzprognose von USD 36 Milliarden auf mindestens USD 40 Milliarden. Damit unterstreicht das Management die starke Nachfrage nach AI-Infrastruktur und Hochleistungsservern. Ausblick FY2026 im Überblick Q3 FY2026 Umsatz: mindestens USD 12,3 Mrd.

Q3 FY2026 Adjusted EPS: mindestens USD 0,60

FY2026 Umsatz: mindestens USD 40 Mrd. Börse Aktuell – Marktreaktion und Bedeutung für Investoren Die Veröffentlichung der Zahlen führte zu einem sofortigen Kursanstieg der SMCI-Aktie, ein bemerkenswerter Effekt in einem aktuell sehr selektiven Marktumfeld. An der Börse sind Anleger derzeit besonders sensibel gegenüber hohen Bewertungen im Technologiesektor sowie steigenden Investitionsausgaben der Big-Tech-Unternehmen. Vor diesem Hintergrund hebt sich Super Micro Computer positiv ab. Das Unternehmen liefert nicht nur starke Ist-Zahlen, sondern auch eine Prognose, die Vertrauen in die nachhaltige Monetarisierung des Geschäftsmodells schafft. Chancen, Risiken und strategische Einordnung Die Kombination aus starkem Umsatzwachstum, klaren Überraschungen gegenüber den Analystenschätzungen und einer hohen Visibilität für die kommenden Quartale positioniert SMCI als einen der strukturellen Gewinner im AI- und High-Performance-Computing-Segment. Herausforderungen bleiben jedoch bestehen: anhaltender Margendruck,

zunehmender Wettbewerb,

