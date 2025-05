Der Halbleiter- und Serverhersteller Super Micro (Ticker: SMCI) legte mit Blick auf die am kommenden Dienstag, den 06. Mai Quartalszahlen bereits eine Woche zuvor gestern nachbörslich vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt – und die Aktie stürzte ab, handelt vorbörslich fast 16% unter seinem Schlusskurs von Dienstag (Stand: 12:35 Uhr deutscher Zeit). Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 SMCI Handelsideen 🔴 SMCI Prognose & Ausblick ► Super Micro WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI Der Kursabsturz kommt nicht von ungefähr, das Unternehmen erwartet einen Gewinn pro Aktie zwischen $0,29 und $0,31 Cent bereinigt gegenüber $0,54 Cent seitens der Wall Street erwartet und dass bei einem Umsatz von 4,5 bis 4,6 Milliarden US-Dollar gegenüber 5,5 Milliarden US-Dollar erwartet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die neue Umsatzspanne impliziert ein Wachstum von 18 %, nach 200 % im Vorjahr, SMCI erklärte: „Im dritten Quartal haben einige verzögerte Entscheidungen von Kunden hinsichtlich ihrer Plattformen zu einer Verlagerung der Verkäufe ins vierte Quartal geführt“, gab außerdem bekannt, dass „die Lagerbestände aufgrund älterer Produktgenerationen höher sind“. Das Umsatzwachstum schwächt sich also deutlich spürbar ab, nach den Kontroversen ab Sommer 2024, als Super Micro seine Finanzberichte nicht vorlegen konnte, den Wirtschaftsprüfer verlor und dann im Februar eben diese Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 und die ersten beiden Quartale des Geschäftsjahres 2025 gerade rechtzeitig einreichte, um die Frist der Nasdaq für den Verbleib an der Börse einzuhalten, schaut es also alles andere als positiv aus. Unterm Strich bleibt: die Aktie kann sich nicht erholen, macht eher den Eindruck weiterer Schwäche, wobei der Region um 28/29 USD eine Schlüsselrolle zukommen dürfte. Ein Bruch und Halten unter dieses Level macht realistisch einen nochmaligen Test der Region um 20 US-Dollar denkbar. SMCI Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

