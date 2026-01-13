Supreme Court entscheidet über Trumps Zölle | Börse aktuell

- Ein Supreme-Court-Urteil gegen Trumps Zölle könnte hohe Marktvolatilität auslösen.
📊 Börse aktuell: Supreme-Court-Urteil zu Trumps Zöllen als neues Marktrisiko
Die Börse aktuell richtet ihren Blick zunehmend auf ein politisch wie wirtschaftlich brisantes Thema: Donald Trump erhöht den Druck auf den Obersten Gerichtshof, kurz vor einer richtungsweisenden Entscheidung über die Rechtmäßigkeit seiner Zölle. Der frühere Präsident warnt offen vor „komplettem Chaos“ für Wirtschaft und Staatsfinanzen, sollten die Zölle für rechtswidrig erklärt werden.
Ein entsprechendes Urteil könnte neue Volatilität an den Märkten auslösen, insbesondere den US-Dollar schwächen und die Nachfrage nach US-Staatsanleihen belasten. Viele Marktteilnehmer scheinen dieses rechtliche Risiko derzeit noch zu unterschätzen.
✅ Drei Key Takeaways – Börse aktuell
-
⚖️ Ein Supreme-Court-Urteil gegen Trumps Zölle könnte hohe Marktvolatilität auslösen.
-
💰 Rückzahlungen von über 130 Mrd. USD wären fiskalisch und politisch brisant.
-
📈 Einzelhandel, Bekleidung sowie Industrie- und Tech-Aktien könnten klar profitieren.
⚖️ Rechtliches Risiko: Warum die Zölle auf der Kippe stehen
Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage, ob Trump seine Kompetenzen überschritten hat:
-
📜 Grundlage der Zölle ist der International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 1977
-
⚠️ Kritiker argumentieren, dass IEEPA keine Zölle erwähnt
-
🏛️ Laut US-Verfassung liegt das Steuer- und Zollrecht ausschließlich beim Kongress
Mehrere US-Bundesstaaten und kleinere Unternehmen klagen gegen die Zölle. Niedrigere Gerichte haben Trump bereits die Zuständigkeit abgesprochen, was den Weg für das Verfahren vor dem Supreme Court ebnete.
🔍 Zusätzlich äußerten Richter während einer Anhörung im November deutliche Skepsis, insbesondere gegenüber der Argumentation, ein Handelsdefizit stelle einen „nationalen Notstand“ dar.
💣 Finanzielle Sprengkraft: Rückzahlungen als zentrales Risiko
Ein Kernrisiko für die Börse aktuell sind mögliche Rückerstattungen:
-
💰 Über 130 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen wurden unter IEEPA generiert
-
❌ Bei einem negativen Urteil müssten Zölle zurückgenommen und große Summen erstattet werden
-
⏳ Trump warnt vor einem jahrelangen, hochkomplexen Verwaltungs- und Rechtsprozess
Angesichts des angespannten US-Haushalts und der steigenden Staatsverschuldung wäre ein solches Szenario politisch wie fiskalisch extrem heikel.
🧠 Plan B der Regierung: Zölle durch die Hintertür?
Die Trump-Administration signalisiert bereits, dass sie Ersatzlösungen vorbereitet hat:
-
🔁 Alternative Rechtsgrundlagen
-
📈 Möglichkeit, Zölle von bis zu 15 % für 150 Tage zu verhängen
Damit könnte die Handelspolitik auch bei einer Niederlage vor Gericht zumindest teilweise aufrechterhalten werden – was jedoch weitere Zweifel an der institutionellen Glaubwürdigkeit der USA aufwerfen dürfte.
🏪 Welche Aktien könnten profitieren, wenn Zölle fallen?
Sollte der Supreme Court die Zölle für rechtswidrig erklären, könnten bestimmte Sektoren deutlich profitieren:
🛒 Einzelhandel (stark importabhängig)
-
Walmart (WMT)
-
Target (TGT)
-
Home Depot (HD)
-
Lowe’s (LOW)
-
Costco (COST)
➡️ Zölle belasten hier direkt die Margen und lassen sich nur begrenzt an Verbraucher weitergeben.
👕 Bekleidung & Konsumgüter (niedrige Margen, Asien-Produktion)
-
Nike (NKE)
-
VF Corp (VFC)
-
Levi Strauss (LEVI)
-
Under Armour (UAA)
-
Gap (GPS)
➡️ Rückzahlungen könnten als einmaliger Liquiditätszufluss wirken und Cashflows verbessern.
🏭 Industrie & Technologie
Zölle verteuern sowohl Komponenten als auch Endprodukte. Ein Wegfall könnte:
-
Kosten senken
-
Margen (EBIT) stabilisieren
-
Gewinne verbessern
Potenzielle Profiteure:
-
Ford (F), General Motors (GM)
-
Tesla (TSLA)
-
Caterpillar (CAT), Deere (DE)
-
Apple (AAPL)
-
HP (HPQ)
-
Cisco Systems (CSCO)
YouTube Börsen Wissen für Alle
🧾 Fazit: Börse aktuell vor politischem Stresstest
Die Börse aktuell steht vor einem potenziellen Wendepunkt. Ein Urteil gegen Trumps Zollregime hätte nicht nur unmittelbare wirtschaftliche Folgen, sondern würde auch grundlegende Fragen zur Rechtsstaatlichkeit und institutionellen Stabilität der USA aufwerfen. Für Anleger bedeutet das: erhöhte Wachsamkeit, selektive Chancen – und die Vorbereitung auf steigende Volatilität.
US Dollar Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.