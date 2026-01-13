Supreme Court entscheidet über Trumps Zölle | Börse aktuell

📊 Börse aktuell: Supreme-Court-Urteil zu Trumps Zöllen als neues Marktrisiko

Die Börse aktuell richtet ihren Blick zunehmend auf ein politisch wie wirtschaftlich brisantes Thema: Donald Trump erhöht den Druck auf den Obersten Gerichtshof, kurz vor einer richtungsweisenden Entscheidung über die Rechtmäßigkeit seiner Zölle. Der frühere Präsident warnt offen vor „komplettem Chaos“ für Wirtschaft und Staatsfinanzen, sollten die Zölle für rechtswidrig erklärt werden.

Ein entsprechendes Urteil könnte neue Volatilität an den Märkten auslösen, insbesondere den US-Dollar schwächen und die Nachfrage nach US-Staatsanleihen belasten. Viele Marktteilnehmer scheinen dieses rechtliche Risiko derzeit noch zu unterschätzen.

✅ Drei Key Takeaways – Börse aktuell

⚖️ Ein Supreme-Court-Urteil gegen Trumps Zölle könnte hohe Marktvolatilität auslösen. 💰 Rückzahlungen von über 130 Mrd. USD wären fiskalisch und politisch brisant. 📈 Einzelhandel, Bekleidung sowie Industrie- und Tech-Aktien könnten klar profitieren.

⚖️ Rechtliches Risiko: Warum die Zölle auf der Kippe stehen

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage, ob Trump seine Kompetenzen überschritten hat:

📜 Grundlage der Zölle ist der International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 1977

⚠️ Kritiker argumentieren, dass IEEPA keine Zölle erwähnt

🏛️ Laut US-Verfassung liegt das Steuer- und Zollrecht ausschließlich beim Kongress

Mehrere US-Bundesstaaten und kleinere Unternehmen klagen gegen die Zölle. Niedrigere Gerichte haben Trump bereits die Zuständigkeit abgesprochen, was den Weg für das Verfahren vor dem Supreme Court ebnete.

🔍 Zusätzlich äußerten Richter während einer Anhörung im November deutliche Skepsis, insbesondere gegenüber der Argumentation, ein Handelsdefizit stelle einen „nationalen Notstand“ dar.

💣 Finanzielle Sprengkraft: Rückzahlungen als zentrales Risiko

Ein Kernrisiko für die Börse aktuell sind mögliche Rückerstattungen:

💰 Über 130 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen wurden unter IEEPA generiert

❌ Bei einem negativen Urteil müssten Zölle zurückgenommen und große Summen erstattet werden

⏳ Trump warnt vor einem jahrelangen, hochkomplexen Verwaltungs- und Rechtsprozess

Angesichts des angespannten US-Haushalts und der steigenden Staatsverschuldung wäre ein solches Szenario politisch wie fiskalisch extrem heikel.

🧠 Plan B der Regierung: Zölle durch die Hintertür?

Die Trump-Administration signalisiert bereits, dass sie Ersatzlösungen vorbereitet hat:

🔁 Alternative Rechtsgrundlagen

📈 Möglichkeit, Zölle von bis zu 15 % für 150 Tage zu verhängen

Damit könnte die Handelspolitik auch bei einer Niederlage vor Gericht zumindest teilweise aufrechterhalten werden – was jedoch weitere Zweifel an der institutionellen Glaubwürdigkeit der USA aufwerfen dürfte.

🏪 Welche Aktien könnten profitieren, wenn Zölle fallen?

Sollte der Supreme Court die Zölle für rechtswidrig erklären, könnten bestimmte Sektoren deutlich profitieren:

🛒 Einzelhandel (stark importabhängig)

Walmart (WMT)

Target (TGT)

Home Depot (HD)

Lowe’s (LOW)

Costco (COST)

➡️ Zölle belasten hier direkt die Margen und lassen sich nur begrenzt an Verbraucher weitergeben.

👕 Bekleidung & Konsumgüter (niedrige Margen, Asien-Produktion)

Nike (NKE)

VF Corp (VFC)

Levi Strauss (LEVI)

Under Armour (UAA)

Gap (GPS)

➡️ Rückzahlungen könnten als einmaliger Liquiditätszufluss wirken und Cashflows verbessern.

🏭 Industrie & Technologie

Zölle verteuern sowohl Komponenten als auch Endprodukte. Ein Wegfall könnte:

Kosten senken

Margen (EBIT) stabilisieren

Gewinne verbessern

Potenzielle Profiteure:

Ford (F) , General Motors (GM)

Tesla (TSLA)

Caterpillar (CAT) , Deere (DE)

Apple (AAPL)

HP (HPQ)

Cisco Systems (CSCO)

🧾 Fazit: Börse aktuell vor politischem Stresstest

Die Börse aktuell steht vor einem potenziellen Wendepunkt. Ein Urteil gegen Trumps Zollregime hätte nicht nur unmittelbare wirtschaftliche Folgen, sondern würde auch grundlegende Fragen zur Rechtsstaatlichkeit und institutionellen Stabilität der USA aufwerfen. Für Anleger bedeutet das: erhöhte Wachsamkeit, selektive Chancen – und die Vorbereitung auf steigende Volatilität.

US Dollar Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

