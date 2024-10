Taiwan Semiconductor übertrifft Prognosen der Wall Street und verbessert die Stimmung im Chipsektor 📈

Die in den USA notierten ADRs von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) legten um fast 1 % zu, nachdem das Unternehmen zum Quartalsende monatliche Prognosen fĂŒr den Umsatz vorgelegt hatte, die weit ĂŒber den Prognosen lagen, und dabei auf die starke Nachfrage nach seinen KI-Produkten verwies. Der monatliche Umsatz stieg im Jahresvergleich um 39,6 %, was die Stimmung in der gesamten Halbleiterindustrie verbesserte, da Investoren die starken TSMC-Ergebnisse als Beweis fĂŒr eine robuste Nachfrage nach KI-Infrastrukturen sehen. Das Unternehmen wird am kommenden Donnerstag, dem 17. Oktober, detaillierte Quartalsfinanzergebnisse fĂŒr das dritte Quartal vorlegen. Die Ergebnisse wurden durch starke Orders von Apple, MediaTek und Qualcomm (N3E) gestĂŒtzt. Das Unternehmen beabsichtigt, eine spezielle „Chips-auf-Wafer-auf-Substrat“-CoWoS-Methode einzufĂŒhren, die es voraussichtlich weiter von konkurrierenden Halbleiter-„Foundries“ abheben wird. Â

In der nĂ€chsten Woche wird sich der Markt vor allem darauf konzentrieren, ob das Unternehmen erwartet, die Prognosen von 7 % Quartalsgewinnwachstum im vierten Quartal des Jahres zu ĂŒbertreffen. Starke Orders von Nvidia und Intel lassen die Bedenken ĂŒber potenziell geringere Orders von Apples A18, der im iPhone 16s verbaut wird, schwinden. Die folgende Tabelle zeigt die monatlichen UmsĂ€tze von TSMC, sortiert nach Jahren. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen in Taiwan einen Gesamtumsatz von 757 Milliarden NT$ (ca. 23,6 Milliarden US-Dollar), was einer durchschnittlichen jĂ€hrlichen Wachstumsrate von 39 % entspricht. Erwartet wurden 748 Milliarden NT$. Das Quartalswachstum betrug 13 %, wĂ€hrend das Unternehmen selbst im zweiten Quartal ein Wachstum von 8 % bis maximal 12 % erwartete. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: TSMC Das Unternehmen erwartet fĂŒr das dritte Quartal des Jahres eine weitere Verbesserung der Betriebs- und Bruttomargen sowie ein Umsatzwachstum. TSMC geht außerdem von einem weiteren Anstieg der UmsĂ€tze im vierten Quartal um 9 bis 10 % gegenĂŒber dem Vorquartal aus (trotz eines hervorragenden dritten Quartals).

Quelle: TSMC TSMC Aktie im Tageschart Seit dem Zusammenbruch im August sind die TSMC-Aktien um fast 40 % von etwa 130 $ auf fast 190 $ pro Aktie gestiegen. Die starken Verkaufszahlen stĂ€rken das Vertrauen der Investoren, dass die Ausgaben fĂŒr die KI-Infrastruktur doch nicht zurĂŒckgehen werden, und halten den AufwĂ€rtstrend aufrecht.

