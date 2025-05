Take-Two Interactive (Ticker: TTWO), der Computerspieleentwickler, der unter anderem hinter dem Kassenschlager „Grand Theft Auto“ oder kurz „GTA“ steht, hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen fĂŒr sein abgelaufenes GeschĂ€ftsquartal vorgelegt – und konnte ĂŒberzeugen. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔮 Take Two Handelsideen 🔮 Take Two Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen â–ș Take-Two Interactive | WKN: 914508 | ISIN: US8740541094 | Ticker: TTWO Take-Two wies einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 17,3 % auf 1,58 Milliarden US-Dollar aus, ĂŒber der Erwartung der Wall Street von 1,55 Mrd. USD. FĂŒr das laufende GeschĂ€ftsjahr erwartet Take-Two einen Nettoumsatz von 5,9 bis 6,0 Milliarden US-Dollar. Auch die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich, stieg auf 291 Millionen USD (110 Millionen USD im Vorjahr), der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) lag mit $1,08 Dollar allerdings unter der Erwartung von $1,12 Dollar. Was einige Trader und Investoren initial verschreckt haben dĂŒrfte ist der massive Verlust von 3,78 Milliarden USD, den Take-Two durch hohe Abschreibungen, vor allem auf Mobile-Games, auswies. Interessanterweise sah die Aktie kurz nach Eröffnung einen Push auf neue Allzeithochs, setzte dann allerdings zurĂŒck, schloss fĂŒr den Handelstage mehr als 2% unter seinem Schlusskurs von Freitag. Einer der GrĂŒnde fĂŒr die weitere Bullishness der Aktie dĂŒrfte die anhaltende Spekulation um den Release des Videospiels „Grand Theft Auto 6“ sein: zwischen April 2026 und MĂ€rz 2027 soll dieses auf den Markt kommen, das TTWO Management erwartet einen absoluten Rekord bei den Net Bookings. Und der Optimismus scheint gerechtfertigt: das aktuelle Spiel „GTA V“ zĂ€hlt mit ĂŒber 210 Millionen verkaufter Einheiten zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten, wird einzig von „Minecraft“ mit ĂŒber 300 Millionen verkaufter Einheiten (von denen meine Söhne gefĂŒhlt 298 Millionen gekauft haben
😉) ĂŒbertroffen und vor allem: GTA V ist mehr als 10 Jahre auf dem Markt, hat seitdem Einnahmen von fast 9 Mrd. USD generiert und allein im letzten Quartal 2024 wurden weitere 5 Millionen Exemplare verkauft. Als Investor könnte die Aktie einen nĂ€heren Blick wert sein, durch das zu erwartend massive Umsatzpotenzial von GTA VI und die voranschreitenden Entwicklungen im Bereich digitales Marketing bzw. Monetarisierung, ist TTWO als Beimischung im Portfolio durchaus einen nĂ€heren Blick wert. Dennoch wĂŒrde ich ausgehend von der gefĂŒhlt fundamentalen, aber auch technischen Überdehnung auf der Oberseite einen RĂŒcksetzer in Gefilde um 200 USD in Gefilde der ĂŒbergeordneten AufwĂ€rtstrendlinie zu sehen bekommen wollen.  Take-Two Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

