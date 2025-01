Tarifstreitigkeiten erschüttern USD nach US-Kolumbien-Abkommen 🖋️📌

Die beiden heißesten Themen im Zusammenhang mit der Präsidentschaft von Donald Trump – Migration und Zölle – verschmolzen an diesem Wochenende inmitten der Spannungen zwischen den USA und Kolumbien. Gustavo Petro, der Präsident von Kolumbien, weigerte sich, US-Militärflugzeuge mit Migranten an Bord zu akzeptieren, und erklärte, dass „die USA kolumbianische Einwanderer nicht wie Kriminelle behandeln können“. Als Reaktion darauf drohte Donald Trump damit, einen Zoll von 25 % auf kolumbianische Produkte zu erheben und diesen innerhalb einer Woche auf 50 % zu erhöhen Diese Entscheidung beruhte auf einer vorherigen Vereinbarung der kolumbianischen Behörden, Migranten zu transportieren. Die Zölle sollten durch ein Sondergesetz – den International Emergency Economic Powers Act – in Kraft gesetzt werden, das es dem Präsidenten erlaubt, in Fällen außergewöhnlicher wirtschaftlicher Umstände außerordentliche Gebühren und Strafen gegen ausländische Länder zu verhängen. Bemerkenswerterweise wurde dieses Gesetz noch nie zur Verhängung von Zöllen eingesetzt Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Letztendlich einigten sich die Vereinigten Staaten und Kolumbien auf die Abschiebung illegaler Einwanderer. Kolumbien erklärte sich bereit, alle Abgeschobenen „uneingeschränkt aufzunehmen“, auch diejenigen, die mit Militärflugzeugen der USA abgeschoben werden sollten, was die USA dazu veranlasste, die Einführung der 25-prozentigen Zölle auszusetzen. Die Vereinbarung trug dazu bei, erhebliche wirtschaftliche Störungen für Kolumbien zu vermeiden, dessen größter Handelspartner die USA sind. USDIDX kehrt zu Kursverlusten zurück Zuvor hatte der Dollar moderate Gewinne verzeichnet, möglicherweise unterstützt durch die Möglichkeit, dass die US-Regierung erstmals Zölle einführen könnte. Der USDIDX-Index stieg um bis zu 0,25 % und erreichte 107,600 Punkte. Es wurde jedoch bekannt, dass die kolumbianische Regierung allen Forderungen Trumps bezüglich der Abschiebung illegaler Einwanderer unter Androhung von Zöllen in Höhe von 25 % zugestimmt hatte. Diese Information könnte als Katalysator für die Auslöschung der Dollar-Gewinne gedient und eine Rückkehr zu Kursverlusten ausgelöst haben. Trump hat außerdem gezeigt, dass er die Androhung von Zöllen effektiv einsetzen kann, ohne sie tatsächlich einzuführen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ging der USDIDX-Index weiter zurück, um 0,30 % auf 106,950 Punkte. Die Schwäche des Dollars könnte auch durch einen starken Ausverkauf bei den US-Aktienmarkt-Futures und das gestiegene Interesse am chinesischen Markt nach den jüngsten Erfolgen des Start-ups DeepSeek beeinflusst werden.

