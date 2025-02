Die Aktie von Tesla (Ticker: TSLA) sah zum Wochenbeginn vorbörslich einen scharfen Push auf der Oberseite, gab die Aufschläge dann allerdings im Rahmen der Abschläge im Tech-Bereich in den Folgestunden wieder ab – was war geschehen?

► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA

So hat Tesla wohl am Montag/Dienstag in China ein lang erwartetes Update seiner Autopilot-Software (FSD – Full Self Driving) vorgenommen, um eine Stadtnavigationsfunktion hinzuzufügen. Tesla gab in einer Mitteilung in seiner App bekannt, dass die Funktionen einen automatischen Spurwechsel je nach Geschwindigkeit und Route sowie die Erkennung von Ampeln an Kreuzungen und die Entscheidung, ob abgebogen werden soll, umfassen werden.

Was sich im ersten Moment nach „FSD“ anhört, ist für den chinesischen Markt aber nur eine abgespeckte Version der fortschrittlicheren FSD-Funktionen die in den USA verfügbar sind, geschuldet dem Umstand, dass es auf chinesischen Straßen und bei den Verkehrsregeln nicht genügend Datentraining gibt.

Wie bekannt ist, will Elon Musk vollständige Autopilot- und FSD-Systeme nach China bringen, allerdings auch bereits wissen lassen, dass sich die Bemühungen aufgrund von Technologiebeschränkungen, die sowohl von der US-amerikanischen als auch von der chinesischen Regierung auferlegt wurden, als schwierig erweisen. Das Unternehmen hat das ursprüngliche Ziel von Ende 2024 auf dieses Jahr verschoben.

In sozialen Medien haben mehrere chinesische Nutzer das FSD-Update Teslas als Enttäuschung bezeichnet, da es wohl hinter den Erwartungen ausgehend von den Ankündigungen Tesla zurückblieb und auf einem ähnlichen Niveau seien, wie konkurrierende, kostengünstigere chinesische Autohersteller mit ähnlichen Fahrerassistenzfunktionen, bspw. Huawei, Xiaomi und BYD.

Die Bemühungen Teslas Fortschritte im Bereich FSD für den chinesischen Markt zu machen, werden sicherlich nicht durch die angespannte Beziehung zwischen den USA und China gefördert. Wie Musk im Earnings Call vor gut einem Monat mitteilte, versucht Tesla Daten in China sammeln, ins Ausland zu übertragen, was aber nach den chinesischen Datenschutzgesetzen schwierig ist.

Wie Musk damals sagte, hat Tesla Videos von chinesischen Straßen verwendet, die im Internet verfügbar sind, um seine KI-Software zu trainieren, da die USA das Training vor Ort in China verbieten. Ein Game Change könnte ein Tesla Rechenzentrum in China werden, um den Algorithmus zu trainieren, der für vollständig autonome Fahrzeuge benötigt wird.

Während die Entwicklungen in diesem Bereich durchaus als zäh bezeichnet werden dürfen, so bin ich sowohl als Trader, als auch als Investor an der Aktie von Tesla in den aktuellen Kursgefilden interessiert und beobachte aufmerksam die Price Action. Während wir seit Ende Dezember eine klare Struktur fallender Hochs und Tiefs ausmachen können und wir unterhalb einer fallender 5-Tagelinie handeln, so dürfte der kurzfristige Hauptfokus auf der $350 Marke liegen, eventuell etwas höher auf der $360/65er Region. Eine Rückeroberung würde den kurzfristig bearishen Ausblick aufhellen und einen Rücklauf in Gefilde um $400 einleiten.

Tesla Aktie Chartanalyse – m30:

Quelle: xStation5 von XTB

