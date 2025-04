Am Mittwoch werden vorbörslich alle Augen auf Tesla (Ticker: TSLA) und den Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2025 liegen – und diese werden ausgehend von aktuellen Schätzungen der Analysten der Wall Street recht niedrig erwartet.  Tesla Deliveries am Mittwoch im Fokus 🔴 Aktie mit Fokus auf die $300 Marke Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Tesla Handelsideen 🔴 Tesla Prognose & Ausblick ► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA So erwartet man, dass Tesla im ersten Quartal einen Anstieg der Fahrzeugauslieferungen um 5,4% auf 407.900 verzeichnen dürfte. Die von Tesla selbst ermittelte Erwartungshaltung liegt deutlich darunter, bei 377.592 ausgelieferten Fahrzeugen basierend auf mehreren Analystenschätzungen und somit dem niedrigsten Stand seit dem dritten Quartal 2022. Die Deutsche Bank bspw. erwartet 345.000 Auslieferungen, entsprechend einem Rückgang von 11% gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 30% gegenüber dem Vorquartal, schätzt für das Gesamtjahr 1,7 Millionen verkaufter Einheiten, deutlich unter den vorherig, erwarteten 2,1 Millionen verkaufter Einheiten. Hauptgrund für die rückläufigen Zahlen ist meiner Einschätzung nach vor allem die Umstellung auf das Model Y Juniper, zudem wurde in der jüngeren, medialen Berichterstattung der Rückgang der Tesla Verkäufe in Europa auf das politische Engagement des Tesla CEOs Elon Musk in der Trump Administration zurückgeführt. Tendenz geht meinerseits vor allem in Richtung der Umstellung auf das neue Modell Y, was sich eventuell auch bereits in den Zahlen von Dienstagmorgen aus China abzeichnet: so verzeichnete Tesla hier in der Woche vom 24. bis 30. März mit 21.000 versicherten Zulassungen einen neuen Rekord, die höchste Woche des Jahres und die vierthöchste Woche aller Zeiten. Man darf also sehr gespannt sein, in welche Richtung die morgendlichen Zahlen gehen, meine Tendenz geht in Richtung einer positiven Überraschung (eventuell knapp unter, eventuell auch marginal über 400.000 ausgelieferter Fahrzeuge) und selbst wenn nicht (rund 385-390.000), ist die Aktie von Tesla ausgehend von der bearishen Performance im ersten Quartal 2025 von rund 33% subjektiv eingeschätzt gut für einen Bounce und einen Push zurück über die Marke von $300. Tesla Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

