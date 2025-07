Tesla fällt aufgrund von Musks politischen Ambitionen um 6 % 📣

Die Tesla-Aktien sind heute um √ľber 6 % gefallen, nachdem CEO Elon Musk die Gr√ľndung einer neuen politischen Partei namens ‚ÄěAmerica Party‚Äú angek√ľndigt hat. Dar√ľber hinaus wurde das Vertrauen der Anleger durch die entt√§uschende Einf√ľhrung von Robotaxis mit Vollautonomie-Funktionen (FSD) und niedrigeren Verkaufszahlen geschw√§cht. ‚Ėļ Tesla | WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Die geplante Streichung der Steuergutschrift f√ľr Elektroautos in H√∂he von 7.500 US-Dollar im neuen Steuerplan der Republikaner k√∂nnte die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den USA schw√§chen.

Es wachsen die Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Tesla von Subventionsprogrammen.

Weitere Spannungen wurden durch Musks Ank√ľndigung der Gr√ľndung der ‚ÄěAmerica Party‚Äú ausgel√∂st, die von seinem ehemaligen Verb√ľndeten Donald Trump scharf kritisiert wurde. Musks neue Partei Elon Musk k√ľndigte die Gr√ľndung der America Party an ‚Äď einer neuen politischen Initiative, die die Dominanz der sogenannten ‚ÄěUniparty‚Äú in Frage stellen soll, womit er die etablierte Allianz zwischen der Demokratischen und der Republikanischen Partei meint. Damit bricht er eindeutig mit seiner fr√ľheren Verbundenheit zu Donald Trump. Die Ank√ľndigung erfolgte auf der Plattform X. Zu den Hauptzielen der Partei geh√∂ren finanzpolitische Verantwortung, freie Meinungs√§u√üerung, eine auf KI basierende Reform der Regierungsf√ľhrung und eine pronatalistische Politik. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Musks Entscheidung fiel nach seiner scharfen Kritik an Trumps k√ľrzlich unterzeichnetem Steuer- und Ausgabenpaket, das Anreize f√ľr Elektrofahrzeuge abschafft und die Bundesausgaben erh√∂ht ‚Äď eine Politik, die Musk als ‚ÄěSchuldenknechtschaft‚Äú bezeichnete. Trump reagierte darauf, indem er Musk als ‚Äěrealit√§tsfern‚Äú bezeichnete und die neue Partei als ‚ÄěWitz‚Äú abtat, was den politischen Konflikt zwischen den beiden weiter versch√§rfte. W√§hrend die langfristigen Aussichten der America Party ungewiss bleiben, erkl√§rte Musk, das unmittelbare Ziel sei es, Einfluss auf die Wahlen zum Repr√§sentantenhaus und zum Senat im Jahr 2026 zu nehmen. Erfolgloser Pilotversuch in Austin Im Mittelpunkt der Debatte steht der j√ľngste FSD-Pilotversuch von Tesla in Austin, der die Zukunft des autonomen Verkehrs demonstrieren sollte, stattdessen jedoch technologische M√§ngel offenbart hat. Videomaterial, das Teslas ohne Radar oder LiDAR zeigt, die auf die Gegenfahrbahn ausscheren und abrupt bremsen, l√∂ste Kritik aus und erregte die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbeh√∂rden. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat eine Voruntersuchung eingeleitet, und lokale Politiker fordern Daten zu Fahrerinterventionen ‚Äď die Tesla bisher noch nicht ver√∂ffentlicht hat. Analysten warnen, dass die Erwartungen an die FSD-Ums√§tze m√∂glicherweise deutlich nach unten korrigiert werden m√ľssen, da die Technologie von Tesla in Bezug auf Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinter Konkurrenten wie Waymo und Cruise zur√ľckliegt. Die rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit dem FSD-Programm in Austin sowie die steigenden Forschungs- und Entwicklungskosten f√ľr FSD und das Dojo-System belasten den Cashflow von Tesla. Tesla Aktie Chart (D1) Tesla wird derzeit fast 40 % unter seinen H√∂chstst√§nden vom Dezember 2024 gehandelt. Das politische Engagement von Elon Musk gibt den Anlegern zunehmend Anlass zur Sorge. Der R√ľckzug der USA aus den Subventionen f√ľr erneuerbare Energien und den Verkehr wird ebenfalls zu einem Problem, und Musks Konflikt mit Trump scheint diesen Trend noch zu beschleunigen. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

