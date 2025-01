Am Mittwoch legte nachbörslich Tesla (Ticker: TSLA) Zahlen für das vierte Quartal vor, welche auf den ersten Blick durchwachsen anmuten, doch die Aktie handelt vorbörslich rund 4% höher und zurück über der $400 Marke. Tesla mit durchwachsenen Zahlen, aber solidem Ausblick 🔴 Aktie erst über $440 interessant Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Tesla Handelsideen 🔴 Tesla Prognose & Ausblick ► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Initial gab es Abschläge, in der Nachbörse wurde die Aktie kurzzeitig sogar knapp unter der $370 Marke gehandelt, bevor es dann zu einem scharfen Bounce kam. Grund für die initialen Abschläge dürften die hinter der Erwartung der Wall Street zurückgebliebenen Zahlen zum Gewinn und zum Umsatz gewesen sein: Tesla wies einen Gewinn pro Aktie von 73 Cent bereinigt gegenüber 76 Cent erwartet und einen Umsatz von 25,71 Milliarden US-Dollar gegenüber 27,26 Milliarden US-Dollar erwartet aus. Das entspricht einem recht mageren Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 2 %, wobei der Umsatz im Automobilbereich um 8 % auf 19,8 Milliarden US-Dollar von 21,56 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal fiel. Als Hauptgrund nannte Tesla die gesunkenen durchschnittlichen Verkaufspreise seiner Modellreihen Model 3, Model Y, Model S und Model X. Die operative Marge für das Quartal lag bei 6,2 % und ging damit gegenüber 8,2 % im Vorjahreszeitraum und 10,8 % im Vorquartal zurück. Es offenbart sich also zunehmend, dass Tesla weiterhin darauf abzielt, ein Tesla für jedermann erschwinglich zu machen. Dass die Aktie dennoch bullish reagiert bzw. folgend auf die Wahl Donald Trumps massive Aufschläge sah und neue Allzeithochs markierte dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Investoren zunehmend realisieren, dass man Musks Ausführungen, sich weniger auf das Kerngeschäft in seiner heutigen Form zu konzentrieren und sich mehr auf eine Zukunft der Autonomie und Robotik zu konzentrieren, mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Während es seitens Tesla keine konkreten Ausblick für das Jahr 2025 gab, teilte Tesla jedoch mit, dass das Unternehmen „erwartet, dass das Fahrzeuggeschäft 2025 wieder wachsen wird“ und bekräftigte seine Pläne, „eine unbeaufsichtigte FSD-Option freizuschalten“, gab zudem bekannt, dass es „später in diesem Jahr in Teilen der USA mit der Einführung“ seines fahrerlosen Ride-Hailing-Geschäfts „beginnen“ werde. Die Fortschritte in Bezug auf autonomes Fahren halten an, Musk verkündete auf dem gestrigen Earnings Call, dass im Tesla Werk in Fremont Teslas bereits autonom fahren, man im Tesla Werk in Texas kurz davorsteht. Zudem stellte Musk im Analyst Call heraus, dass Tesla bis Ende dieses Jahres „die Veröffentlichung von Unsupervised FSD in vielen Regionen“ der USA anstrebt und fügte hinzu, dass es „ein großes Interesse“ von „einer Reihe großer Automobilunternehmen an einer Lizenzierung“ der Technologie gibt. Was wir bereits in einigen „Guten Abend Börse“-Webinaren herausgestellt hatten, war der Bereich „Tesla Energy“: das Energiegeschäft von Tesla schnitt im Quartal in der Tat deutlich besser ab als der Kernbereich Automobil, Tesla meldete für das abgelaufene Quartal Einnahmen aus der Energieerzeugung und -speicherung in Höhe von 3,06 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 113 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In Bezug auf die Aktie wäre ich aktuell noch zurückhaltend, würde aber die Chance eines erneut stark bullishen Drives mit Ziel neuer Allzeithochs und Attacke auf die $500 Marke bei einer Eroberung und Halten über $440 sehen. Tesla Aktie Chartanalyse – m30: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

