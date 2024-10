Tesla (Ticker: TSLA) legte vergangene Woche Mittwoch Quartalszahlen vor, die vielfach unter Tradern und Investoren folgend auf das Robotaxi-Event mit Spannung erwartet wurden – und die anschließende Kursrallye von über 20% am Donnerstag und Freitag lässt erahnen, dass Tesla positiv überraschen konnte, das Kursplus am Donnerstag folgend auf die Quartalszahlen entsprach in der Tat dem besten Tag für die Aktie seit 2013. Tesla mit mega-starken Earnings und Ausblick – Aktie explodiert auf der Oberseite Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 TSLA Handelsideen 🔴 & Ausblick ► Tesla ISIN: US88160R1014 | WKN: A1CX3T Tesla wies einen Umsatz von 25.18 Milliarden US-Dollar aus, knapp unter der Erwartung der Wall Street von 25.37 Milliarden US-Dollar, ABER: Tesla wies zeitgleich einen Gewinn pro Aktie von 72 Cent, bereinigt, aus und übertraf hier deutlich die Erwartung der Wall Street von 58 Cent. Als Tesla Investor blickt man zudem verstärkt auf die Brutto-Gewinnmarge des Unternehmens und zudem auf den Free Cash Flow – und diese Kennzahlen ragten heraus. Tesla wies eine Automobil-Bruttomarge von 17.1% aus, deutlich über der Erwartung von 14.9% und trotz der massiven Preissenkungen über das Jahr 2023, welche ja von Tesla-Kritikern gerne als Argument genutzt wurde, dass die Nachfrage nach Tesla wohl doch nicht so groß zu sein scheint. Nun, zunächst einmal erwartet Tesla für das laufende vierte Quartal deutlich über 500.000 ausgelieferte Fahrzeuge. Zum anderen: die gesteigerte Brutto-Gewinnmarge resultiert aus stark sinkenden COGS (Kosten verkaufter Fahrzeuge), was aber über die Zeit, zumindest für überzeugte, gut-informierte Tesla-Investoren keine Überraschung sein dürfte, greift hier doch nun verstärkt das Wright'sche Gesetz: das Wright'sche Gesetz, das im Jahr 1936 aufgestellt wurde, gibt an, dass eine Technologie oder ein bestimmtes Produkt bei jeder Verdopplung seiner kumulierten Produktionsmenge eine Verminderung der Produktionskosten um einen bestimmten, immer konstanten Prozentsatz erfahren wird. Hinzukommt, dass der Bereich Tesla Energy eine Brutto-Gewinnmarge von 30.5% erreichte, hier davon ausgegangen wird, dass sich dieses Segment bzw. die Brutto-Gewinnmarge bis Ende des Jahres im Jahresvergleich verdoppeln wird. Hier erinnern wir uns an meine Ausführungen in diversen „Guten Abend Börse“-Events, wo ich nach den sehr starken Deliveries im Juli bereits erwähnte, dass der aktuelle Bau der Tesla Megafactory in Shanghai, die ab Q1/2025 geplant in Betrieb geht zusammen mit der Megafactory in Lathrop einen regelrechten Profitabilitäts-Booster darstellen dürfte… Und das macht sich in einem hohen Free Cash Flow von 2.72 Mrd. USD gegenüber erwarteter 1.96 Mrd. USD bemerkbar. Was dem aufmerksamen Leser auffallen dürfte: bis jetzt wurde an noch keiner Stelle das Segment FSD (also „autonomes Fahren“) oder auch das Model 2 (der „$25.000 Tesla“) thematisiert. In Bezug auf FSD sagte Tesla CFO Vaibhav Taneja, dass FSD im Quartal, nachdem Tesla es für den Einsatz im Cybertruck zur Verfügung gestellt hatte, 326 Millionen US-Dollar zum Umsatz beigetragen hat und man eine Funktion namens „Actually Smart Summon“ hinzugefügt hat. CEO Elon Musk sagte im Analyst Call, dass er „nach bestem Wissen und Gewissen“ davon ausgehe, dass das „Fahrzeugwachstum“ im Jahr 2025 zwischen 20% und 30% liegen dürfte, verwies hier „kostengünstigere Fahrzeuge“ (Model 2…) und die „Einführung autonomen Fahrens“ (FSD…) Gerechnet hatte die Wall Street für das Jahr 2025 mit einem Wachstum von etwa 15%. Musk fügte mit Blick auf das kürzlich vorgestellte Cybercabs, dass Tesla plant, die Produktion bis Ende 2026 aufzunehmen. Die Reaktion in der Tesla Aktie mit einer Attacke auf die Widerstandsregion zwischen $265 und $270 (roter Kasten) scheint folgerichtig, nicht auszuschließen, dass es zu einer kurzen Verarbeitung des überdehnt anmutenden Modus zwischen $260 und $270 kommt, gefolgt von einem dynamischen Bruch höher und einer Attacke auf das 2023er Jahreshoch um $300. Tesla Chartanalyse - m30 Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

