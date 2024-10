Tesla (Ticker: TSLA) war am Mittwoch das Thema an der Wall Street, was durch die verkündeten „Deliveries“ allerdings auch hat erwartet werden können.

► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA

Tesla nach Zahlen zur Auslieferung zunächst unter Druck – Fokus auf Robotaxi-Event

Der E-Autobauer, der neben Elektroautos auch Batteriespeicher, Batterie-Speicherkraftwerke und Photovoltaikanlagen produziert und kommende Woche Donnerstag sein vielerorts antizipiertes „Robotaxi-Event“ abhält, gab an, im dritten Quartal 462.890 Fahrzeuge ausgeliefert zu haben und 469.796 Fahrzeuge produziert.

Die Erwartung in Bezug auf die ausgelieferten Fahrzeuge lag zwischen 462.000 und 463.000 Fahrzeugen.

Für das Jahr 2024 liegt die Anzahl ausgelieferter Teslas somit leicht unter der des Vorjahres, grundsätzlich lässt sich diese Entwicklung aber weiterhin als recht stabil bezeichnen schaut man auf andere Autobauer und deren derzeitige Schwierigkeiten, noch einmal unterstrichen bspw. jüngst durch Stellantis.

Quelle: X / https://x.com/piloly/status/1841464281587413253

Wie meinerseits allerdings bereits in diversen „Guten Abend Börse“-Events thematisiert, lag der Hauptfokus vielmehr auf dem Segment Tesla Energy.

Und während sich das starke Wachstum hier auch im dritten Quartal fortsetzte, Tesla Energy 6.9 GWh Energie bereitstellte und diese Energie Bereitstellungen (Energy Deployments) im Jahresvergleich um 73 % zunahmen, ragten diese doch nicht so stark heraus, wie im Vorquartal, die Aktie damals in Gefilde um $270 in wenigen Tagen bis Anfang Juli treibend.

Quelle: X /

Wie Sawyer Merritt im die Grafik begleitenden Post herausstellt, schwanken die Zahlen im Quartalsvergleich recht stark, die Bereitstellungen hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, z.B. Projektmeilensteine und logistische Zeitplanung, geschuldet dem Umstand, dass Tesla derzeit Produkte weltweit aus einer einzigen Fabrik (Tesla Lathrop) liefert.

Das ändert sich allerdings ab Q1 2025: derzeit baut Tesla eine weitere Megafactory in Shanghai, welche im ersten Quartal 2025 die Produktion aufnehmen wird und die weltweite Megapack-Produktionskapazität von Tesla auf 80 GWh verdoppeln wird.

In Bezug auf die Tesla Aktie und die Reaktion auf die Zahlen darf diese meiner Einschätzung nach als stark eingeschätzt werden: in der Spitze notierte die Aktie mehr als 6% unterhalb ihres Schlusskurses von Dienstag, beschloss den Handelstag dann mit einem Minus von rund 3.5%.

Was ich erstaunlich finde, ist das gehandelte Volumen: im Schnitt werden in der Aktie in den vergangenen drei Monaten pro Tag 95.75 Millionen Stücke gehandelt, am gestrigen Handelstag lag das Volumen gerade mal bei 93.59 Millionen Stücken, also gerade so im Durchschnitt.

Der Grund kann darin liegen, dass die Marktteilnehmer vor allem auf das Robotaxi-Event am 10.10. warten, die nun veröffentlichten Zahlen nur eine untergeordnete Rolle zugestehen.

Wie dem auch sei, die Tesla Aktie ist meiner Einschätzung nach weiter bullish einzuschätzen, zumindest so lange das Breakout-Level um $235 (orange) gehalten werden kann und der Hauptfokus liegt auf der Oberseite klar auf der Region um $265/270.

Sollte es im vierten Quartal nun zu einem Break auf der Oberseite kommen, liegt ein erstes, anzuvisierendes Kursziel in der Region um $300/310, den 2023er Jahreshochs.

Ausgehend vom Umstand, dass in diesen Gefilden auch ein Zwischenhoch aus dem August 2022 verläuft, ist ein starker bullisher Breakout mit weiteren Aufschlägen in den Jahresschluss deren übergeordnetes Ziel in Gefilden um die Allzeithochs in 2025 liegt, ein durchaus ernstzunehmendes Szenario.

Tesla Chartanalyse – m30:

