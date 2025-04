Eine der spektakul√§rsten Aktien der vergangenen Wochen war mit Sicherheit die Aktie von Tesla (Ticker: TSLA), die ausgehend von ihren Tiefs um rund $215 USD am 07.04. in den vergangenen drei Wochen mehr als 30% zulegen konnte und nun in eine signifikante Widerstandsregion um rund 290/300 US-Dollar vorst√∂√üt. Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī Tesla¬†Handelsideen¬†ūüĒī Tesla¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Die Bullishness mag √ľberraschen, die vorgelegten Quartalszahlen vergangene Woche sind eigentlich weniger ein Grund zum ‚ÄěFrohjauchzen‚Äú gewesen: so zeigten die Zahlen auf, dass Teslas Gewinn pro Aktie und Umsatz jeweils unter der Erwartung der Wall Street lag, resultierend aus einem Einbruch im Automobilbereich um rund 20%. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Tesla wies einen Gewinn pro Aktie von 27 Cent bereinigt gegen√ľber erwarteten 39 Cent aus und dass bei einem Umsatz von 19,34 Mrd. USD gegen√ľber erwarteter 21,11 Mrd. USD. Der Gesamtumsatz sank somit um 9 % gegen√ľber 21,3 Mrd. USD im Vorjahr, der Umsatz im Automobilbereich ging um 20% auf 14 Mrd. USD zur√ľck, nach 17,4 Mrd. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wie bereits fr√ľher thematisiert, d√ľrfte ein Hauptgrund in der Umstellung der Produktionslinien in seinen vier Fahrzeugwerken gewesen sein, die besonders Tesla Verkaufsschlager, das Modell Y betraf, verwies aber zudem auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise und Verkaufsanreize als Belastungsfaktoren f√ľr Umsatz und Gewinn. Ganz ignorieren konnte man Musks Verbindungen zum Wei√üen Haus nicht, auch wenn man sich diesbez√ľglich haupts√§chlich auf den eskalierenden Handelskrieg und die Importz√∂lle fokussierte. So warnte Tesla Investoren, dass ‚Äědie Unsicherheit auf den Automobil- und Energiem√§rkten weiter zunimmt, da sich die sich rasch ver√§ndernde Handelspolitik negativ auf die globale Lieferkette und die Kostenstruktur von Tesla und unseren Mitbewerbern auswirkt‚Äú und erkl√§rte weiter, dass diese ‚Äědynamische‚Äú und ‚Äěsich wandelnde politische Stimmung‚Äú kurzfristig erhebliche Auswirkungen auf die Nachfrage nach seinen Produkten haben k√∂nnte. Woher also der Optimismus (Optimus? ūüėČ) in der Tesla Aktie? Eine sehr grobe Antwort k√∂nnte lauten: ein Gro√üteil dieses negativen Quartalsberichts war bereits eingepreist. Ich glaube aber, dass das zu kurz greift, besonders, wenn man sich die Outperformance der Aktie am Freitag in Relation zu einem insgesamt starken Markt anschaut. Hier machten n√§mlich Meldungen am Donnerstag bzw. Freitag die Runde, wonach das US Verkehrsministerium Lockerungen der Vorschriften f√ľr selbstfahrende Fahrzeuge im Rahmen eines neuen Regelwerks, das B√ľrokratie abbauen und einen einheitlichen nationalen Standard f√ľr selbstfahrende Fahrzeuge schaffen soll, ank√ľndigten. So sagte US-Verkehrsminister Sean Duffy, dass der neue Rahmen zur F√∂rderung autonomer Fahrzeuge den US-Autoherstellern helfen werde, mit chinesischen Konkurrenten zu konkurrieren, konkret: ‚ÄěDiese Regierung ist sich bewusst, dass wir uns in einem Wettlauf mit China um Innovationen befinden und dass der Einsatz nicht h√∂her sein k√∂nnte‚Äú.¬† Tesla hat angek√ľndigt, bereits im Juni sein erstes fahrerloses Ride-Hailing-Angebot in Austin, Texas, auf den Markt zu bringen, versicherte w√§hrend des Earnings Calls, dass es hier weiterhin auf Kurs sei, bis dahin einen ‚ÄěPilotstart‚Äú in Austin zu erreichen und dar√ľber hinaus noch in diesem Jahr mit dem Bau seiner humanoiden Roboter in einer Pilotproduktionslinie in Fremont, Kalifornien, zu beginnen. Das k√∂nnte der Aktie zu einem starken Push auf der Oberseite verhelfen, vorausgesetzt, es kommt zeitnah zu einer R√ľckeroberung und Halten √ľber $290/300, dem Bereich um die 200-Tagelinie. Kurzfristig kann ich mir nach dem j√ľngsten Run zun√§chst das Finden eines Widerstands in eben diesen Gefilden vorstellen, das Ausbilden eines h√∂heren Tiefs mit anschlie√üendem Volumen-getragenen Bruch zur√ľck √ľber $300 w√§re dann in den kommenden Monaten aber ein potenzieller Trigger f√ľr einen Lauf zur√ľck in Gefilde um $350.¬† Tesla Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.