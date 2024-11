Tesla steigt um 13 %, nachdem Donald Trump die US-Wahlen gewonnen hat 📈

Die Aktien von Tesla (TSLA.US) legen vorbörslich, vor der Öffnung der US-Börsen, um mehr als 13 % zu. Die bisherigen Wahlergebnisse bedeuten einen sicheren Sieg fĂŒr Donald Trump. Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) hat Trump zum Wahlsieger erklĂ€rt, und Investoren erwarten zu Recht, dass ein solches Szenario dem Freund des neuen PrĂ€sidenten, Elon Musk, zugutekommen wird, der sich sehr stark im Wahlkampf der Republikaner engagiert hat. Allerdings hat Trump die Elektroautos kritisiert und den RĂŒckzug von Regierungsprogrammen angekĂŒndigt, die die Nachfrage nach ihnen ankurbeln sollten. Elon Musk spendete fast 75 Millionen US-Dollar fĂŒr Trumps Wahlkampf, und Donald Trump hat versprochen, ihn zum Leiter einer neuen staatlichen Effizienzkommission zu ernennen, die die Ausgaben im US-Bundeshaushalt um bis zu 2 Billionen US-Dollar kĂŒrzen soll.

Die Wahl von Trump könnte bedeuten, dass das Unternehmen gegenĂŒber seinen Konkurrenten bevorzugt behandelt wird oder dass es aufgrund seiner bestehenden marktbeherrschenden Stellung, seines Umfangs an GeschĂ€ftstĂ€tigkeiten und seiner RentabilitĂ€t in der Produktion einen Vorteil gegenĂŒber Unternehmen hat, die Elektrofahrzeuge hauptsĂ€chlich aufgrund von Regierungsprogrammen und Anreizen bauen, die den US-Steuerzahler viel „kosten“

Ein weiterer positiver Faktor ist die wahrscheinliche Erhöhung der Zölle und die Sicherung des Marktanteils von Tesla gegenĂŒber der chinesischen Konkurrenz (Nio, BYD usw.), was in den kommenden Jahren fĂŒr viel Bewegung auf dem US-Markt fĂŒr Elektrofahrzeuge sorgen könnte. Es ist möglich, dass Tesla schließlich auch in Europa eine Sonderstellung einnimmt. Tesla (TSLA.US) im Tageschart Die Tesla-Aktien steigen heute im vorbörslichen Handel auf 283 $ pro Aktie; die Bullen werden darauf aus sein, die HöchststĂ€nde vom Juni, ĂŒber 300 $ pro Aktie, zu testen. In einem solchen Szenario wird die UnterstĂŒtzung bei 250 $ pro Aktie (23,6 Fibonacci-Retracement des letzten AufwĂ€rtsimpulses) liegen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: xStation5 von XTB

