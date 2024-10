⚡ Tesla wird heute den Bericht für das 3. Quartal vorlegen. Wird er die Wall Street überraschen?

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen Tesla (TSLA.US) wird heute nach Handelsschluss in den USA seine Finanzergebnisse bekannt geben. Die Aktien des Unternehmens haben in den letzten Tagen an Boden verloren, wobei die jüngste Präsentation seines autonomen Autos und der Optimus-Roboter mit Gewinnmitnahmen endete. Vor dem Hintergrund der technologischen Rivalen BigTech, deren Aktien auf historischen Höchstständen gehandelt werden, wirkt Tesla seit vielen Quartalen wie ein echter Plünderer. Der Markt geht davon aus, dass der Nettogewinn des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 % sinken wird; das einzige Unternehmen unter den „Magnificent 7“ der USA, auf das dies zutrifft. Investoren werden mehr Details über das „Robotaxi“-Geschäft und die Margen erfahren wollen, die sich in den letzten Quartalen erheblich verschlechtert haben. Die Erwartungen an das Basisgeschäft von Tesla, d. h. den Verkauf von Elektrofahrzeugen in den nächsten zwei Jahren, sind niedrig angesetzt, was zeigt, dass es für das Unternehmen schwierig sein könnte, eine erhebliche Bewertungsprämie aufrechtzuerhalten, wenn sich diese Annahmen als richtig erweisen und es in naher Zukunft keine wesentlichen Katalysatoren gibt. Hier sehen Sie, wie sich die Erwartungen der Analysten entwickeln. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Erwartete Einnahmen: 25,41 Milliarden US-Dollar gegenüber 25,5 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2024 und 23,35 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2023 (ein Anstieg von 8,9 % im Jahresvergleich) Erwarteter Gewinn pro Aktie: 0,48 US-Dollar gegenüber 0,43 US-Dollar im zweiten Quartal 2024 und 0,53 US-Dollar im dritten Quartal 2023 Nettogewinn: 1,68 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,48 Milliarden US-Dollar und 1,85 Milliarden US-Dollar im 3. Quartal 2023 (Rückgang um 10 % im Jahresvergleich) Bruttomarge: 14,9 % gegenüber 14,6 % im 2. Quartal 2024 Worauf wird die Wall Street ihr Augenmerk richten? Die Analysten von Piper Sandler sind der Meinung, dass nachhaltige Steigerungen unabhängig von den Ergebnissen unwahrscheinlich sind, bis Umstände eintreten, die eine Revision der Erwartungen und der langfristigen Wachstumsdynamik rechtfertigen

Mögliche Katalysatoren sind nicht nur die Markteinführung eines „preisgünstigen“ Elektroautos, sondern auch die behördliche Zulassung fortschrittlicher Software für autonomes Fahren in China

Longboard Asset Management stellte in einem Kommentar fest, dass der Elektroautosektor nicht mehr die wachstumsstarke Branche ist, die er in den Jahren 2019–2021 war

Die jährlichen Auslieferungen von Tesla werden wahrscheinlich einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnen, obwohl die Auslieferungen im dritten Quartal dank höherer Käufe in China leicht gestiegen sind

Investoren werden wahrscheinlich mehr über das Debüt des „günstigeren“ Elektrofahrzeugmodells erfahren wollen, das unter 30.000 US-Dollar kosten sollte, obwohl es noch keine Informationen darüber gibt. Der Markt wird sicherlich auch auf den Umfang und die Rentabilität der Verkäufe des Cybertruck-Modells achten, das trotz seines Debüts bisher nur einen geringen Anteil am Umsatz hat

Im dritten Quartal meldete Tesla die Auslieferung von 462.900 Fahrzeugen, die Wall Street rechnete mit 462.000 (darunter fast 440.000 Model X und Model Y); die Prognosen wurden nur minimal verfehlt, und die Aktien fielen. Das Ereignis deutet darauf hin, dass Investoren viel mehr von dem Unternehmen erwarten Tesla Aktien im Tages- und Stundenchart Die Tesla-Aktien werden praktisch zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA200, rote Linie) von 200 Handelstagen gehandelt, was darauf hindeutet, dass der Markt die heutigen Ergebnisse auf die eine oder andere Weise als „Katalysator“ betrachten könnte. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 12 % verloren und ist zweimal von rund 260 $ gefallen. Quelle: xStation5 Quelle: xStation5 von XTB Teslas Finanz-Dashboards Die Bewertung von Tesla bleibt mit einem KGV von über 100 und einem Forward-KGV von etwa 80 sehr herausfordernd, was darauf hindeutet, dass der Markt die Aktie im Vergleich zu seinen Konkurrenten im Bereich Elektroautos immer noch mit einem hohen Aufschlag bewertet. Andererseits bekommt das Unternehmen Konkurrenz von chinesischen Marken, die, wie Musk selbst signalisiert hat, zu viel niedrigeren und sogar „unmarktfähigen“ Kosten arbeiten, und die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hat sich verlangsamt.

Die Verschuldung ist auf einen Rekordwert von 12,5 Milliarden US-Dollar gestiegen, stellt aber kein wesentliches Problem dar, da das Unternehmen fast doppelt so viele Vermögenswerte (Bargeld und Bargeldäquivalente, liquide Mittel usw.) wie Verbindlichkeiten hat.

Die Verschuldung ist auf einen Rekordwert von 12,5 Milliarden US-Dollar gestiegen, stellt aber kein wesentliches Problem dar, da das Unternehmen fast doppelt so viele Vermögenswerte (Bargeld und Bargeldäquivalente, liquide Mittel usw.) wie Verbindlichkeiten hat.

Die Rendite des investierten Kapitals (ROIC) des Unternehmens ist seit 2022 stetig gesunken, wobei die gewichteten Kapitalkosten (WACC) praktisch unverändert geblieben sind. In diesem Zusammenhang könnte es schwierig sein, eine Prämie in der Bewertung von Tesla beizubehalten. Wichtige zukunftsweisende Katalysatoren sind die Vermietung von autonomen Fahrsystemen und die potenzielle Produktion von Optimus-Robotern. Beide Katalysatoren sind jedoch mit einem relativ hohen Maß an Unsicherheit verbunden. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

