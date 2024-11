Tesla: Zukunftsaussichten auf autonome Fahrzeuge 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 19.11.2024

AKTIE IM FOKUS: Tesla

WKN: A1CX3T | ISIN:  US88160R1014 | Ticker: TSLA

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Aktie hat in den letzten Handelswochen von den US-Wahlen profitiert und deutlich zulegen können. Innerhalb von vier Wochen gewann das Papier 45 Prozent an Wert.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    322,50 EUR

Marktkapitalisierung    1,03 Bill. EUR

Umsatz 2023    96,77 Mrd. USD

Eigenkapitalquote    60,58 %

KGV 2024*    57,73 %

4 Wochen Performance    + 45,12 %

Bewertung¬†¬† ¬†Leicht¬†√ľberbewertet

Div. Rendite 2024*    0,00 %

Branche    Automobilhersteller

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Die Rallye wird durch die Hoffnungen der Anleger vorangetrieben, dass zum einen Elektrofahrzeuge gef√∂rdert werden und vor allem, dass unter einer Trump Administration das autonome Fahren einen Durchbruch schafft. Wie aus verschiedenen Quellen zu h√∂ren ist, wird die n√§chste US-Regierung ein Rahmenwerk f√ľr vollautonome Fahrzeuge schaffen und dies eine Top-Priorit√§t im Verkehrsministerium sein wird. F√ľr Tesla w√§re dies ein wichtiger Schritt und w√ľrde die Rahmenbedingungen f√ľr den Konzern deutlich verbessern, da der Konzern schon l√§nger an dem Thema arbeitet. Elon Musk hat f√ľr 2026 ein Robotaxi angek√ľndigt, dass autonomes Fahren m√∂glich machen soll. Aktuell unterliegen autonome Fahrzeuge noch deutlichen gesetzlichen Beschr√§nkungen und Vorschriften.

Im dritten Quartal 2024 hat der Konzern insgesamt 470.000 Fahrzeuge produziert und 462.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Der Umsatz im automotive Bereich bel√§uft sich im 3. Quartal 20,0 Mrd. USD, und damit gut 400 Mio. USD √ľber dem Vergleichszeitraum. Das bereinigte EBITDA wurde mit 4,665 Mrd. USD ausgewiesen. Der Wert liegt damit 24 Prozent √ľber dem des Vergleichsquartals. Die EBITDA-Marge bel√§uft sich auf 18,5 %, vor einem Jahr lag der Wert noch bei 16,1 Prozent. Der free cashflow konnte von 848 Mio. USD (3. Quartal 2023) auf jetzt 2,742 Mrd. USD gesteigert werden.

Tesla betreibt aktuell 6.706 Supercharger Stationen und 62.421 Supercharger Connectors. (3. Quartal 2024)

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie notierte vor gut 12 Monaten noch bei 225 EUR. Von hier aus ging es zun√§chst unter die 200 EUR Marke. Nach einer kleineren Erholungsbewegung, die sich bis Ende Dezember 2023 hingezogen hat, ging es √ľbergeordnet bis April sukzessive abw√§rts. Das Papier formatierte im April das Jahrestief bei 130,58 EUR. Zwar konnte sich der Anteilsschein bereits im Mai wieder zur√ľck in den Bereich der 155/165 EUR schieben, das Wertpapier kam in den folgenden Handelswochen aber nicht wesentlich weiter. Erst Ende Juni stellte sich Kaufdruck ein. Die Aktie stieg infolgedessen zwar deutlich an, gab die Gewinne im Juli aber wieder ab. Dem Anteilsschein gelang es Anfang August sich zun√§chst moderat, im weiteren Handelsverlauf ab Mitte Oktober dann dynamisch und mit Momentum aufw√§rtszulaufen. Mitte November wurde ein neues Jahreshoch bei 340,00 EUR festgestellt. Es ging nachfolgend vergleichsweise dynamisch abw√§rts unter die 300 EUR-Marke, in den letzten beiden Handelstagen wurden die R√ľcksetzer zu Teilen wieder zur√ľckgekauft. Das Wertpapier schaffte es, sich wieder √ľber der 300 EUR-Marke festzusetzen.

Die Aktie konnte sich im Juni im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (aktuell bei 263,07 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 233,93 EUR) stabilisieren und wieder √ľber die 200-Tage-Linie (aktuell bei 192,66 EUR) laufen. Der R√ľcksetzer im September ging zwar unter diese beiden Durchschnittslinien, im Tageschart ist aber gut erkennbar, dass die 200-Tage-Linie hier einen guten Support geboten hat. Nach einer kleinen Konsolidierung zogen die Notierungen zun√§chst moderat und im November dann dynamisch an.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart bullisch aufgehellt. Solange der Anteilsschein per Tageschluss √ľber der 20-Tage-Linie notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts zu neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele k√∂nnten die 360 EUR-Marke sein (Hoch von Oktober 2021). Wird diese Marke angelaufen, so k√∂nnte das Papier hier ein Doppeltop formatieren und im Zweifel erneut zur√ľcksetzen. Kann sich die Aktie aber per Tagesschluss √ľber der 360 EUR-Marke festsetzen, so k√∂nnten sich weitere Aufw√§rtsimpulse einstellen, die die Perspektive haben, bis in den Bereich der 400 EUR zu laufen.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich jederzeit einstellen, diese k√∂nnten zun√§chst bis in den Bereich der 20-Tage-Linie laufen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so k√∂nnten sich sp√§testens hier erneute Erholungen einstellen. H√§lt der Support aber per Tagesschluss nicht, so k√∂nnte darunter die 50-Tage-Linie noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wesentlich unter diese Linie sollte es in den kommenden Handelswochen und -monaten nicht gehen, um den bullischen Gesamteindruck des Tagescharts nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch  

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der¬†20-Tage-Linie halten kann, solange k√∂nnte es in Richtung des Jahreshoch bzw. √ľbergeordnet in Richtung der 400 EUR-Marke gehen. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann, wenn das Wertpapier sich per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie0 etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie seit Mitte August im Dunstkreis aller drei Durchschnittslinien seitw√§rts gelaufen ist. Der R√ľcksetzer im Oktober konnte sich im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen. Das Papier ist nachfolgend im Rahmen der Aufw√§rtsbewegung wieder √ľber die SMA50 (aktuell bei 271,86 EUR) bzw. die SMA20 (aktuell bei 313,09 EUR) gelaufen. Seit Anfang Oktober konnte sich der Anteilsschein im Bereich dieser beiden Linien erholen. Die SMA20 war im Zuge des letzten R√ľcksetzers vor einigen Handelstagen ein belastbarer Support gewesen.

Aktuell notiert die Aktie √ľber der SMA20. Solange das der Fall ist besteht die Chance, dass sich die Aufw√§rtsbewegungen weiter fortsetzen k√∂nnten. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

R√ľcksetzer haben die M√∂glichkeit sich an der¬†SMA20 zu erholen. Selbst ein kurzfristiges Unterschreiten dieser Linie w√ľrde das Chartbild nicht b√§risch eintr√ľben. Dieser Eindruck w√ľrde sich erst dann einstellen, wenn die Aktie den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert und in Richtung der SMA50 l√§uft. Wird die SMA50 als Support aber aufgegeben, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Abgaben in Richtung der¬†SMA200 (aktuell bei 233,97 EUR) gehen k√∂nnten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch  

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange es der Aktie gelingt sich √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Wesentlich unter die SMA50 sollte es im Rahmen von Schw√§che nicht mehr gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

340,00

400,00

425,00

500,00

Unterst√ľtzungen

315,43

313,09

309,91

305,60 (GAP)

271,86

263,07

255,26

233,93

232,97

229,40 (GAP)

199,12

192,66

165,58

157,60

Quelle: xStation5 von XTB

 

