The Trade Desk Aktie stürzt ab – Aktien kaufen oder Finger weg? 📉

Einleitung Die The Trade Desk Aktie erlebte am vergangenen Freitag einen massiven Kurssturz von fast 40 %. Das geschah trotz solider Quartalszahlen – doch wachsende Konkurrenz durch Amazon und eine abflauende Umsatzdynamik für Druck. Anleger fragen sich nun: Sollte man jetzt Aktien kaufen oder besser abwarten? ► The Trade Desk | WKN: A2ARCV | ISIN: US88339J1051 | Ticker: TTD ✅ Drei Key Takeaways 📊 Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen Gewinn je Aktie: 0,41 USD (+5 % YoY, erwartet: 0,41 USD)

Umsatz: 694 Mio. USD (+19 % YoY, erwartet: 685 Mio. USD)

Prognose für Q3: 717 Mio. USD Umsatz, EBITDA 277 Mio. USD – jeweils im Rahmen der Analystenschätzungen. 🛒 Amazon wird zum ernsthaften Konkurrenten Amazons Demand-Side-Plattform (DSP) gewinnt durch Partnerschaften mit Roku und exklusive Inhalte wie neue NBA-Programme auf Prime Video an Stärke.

Fusion von Omnicom mit IPG stärkt potenziell die Werbeausrichtung auf Amazons DSP.

Amazon kann Display-, Video- und Audio-Anzeigen sowohl auf eigenen Plattformen als auch im gesamten Internet platzieren – ein direkter Wettbewerbsvorteil. ⚠️ Abnehmendes Wachstum & steigende Kosten Umsatzwachstum verlangsamt sich (19 % nach 25 % im Vorquartal und 26 % im Vorjahresquartal).

Operative Kosten stiegen um 18 % .

Management verweist auf makroökonomische Unsicherheiten, Importzölle und zögerliche Einführung neuer Adtech-Lösungen. 📊 Fundamentaldaten zur The Trade Desk Aktie (Q2) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie 0,41 USD Umsatz 694 Mio. USD (+19 %) Prognose Q3-Umsatz 717 Mio. USD EBITDA Q3 277 Mio. USD Kostenanstieg +18 % 🧠 Fazit: The Trade Desk Aktie – Jetzt Aktien kaufen? Trotz stabiler Ergebnisse lastet der Druck von Amazon schwer auf der The Trade Desk Aktie. Das schwächere Wachstum, steigende Kosten und die starke Konkurrenz sprechen derzeit eher für Zurückhaltung. Für langfristig orientierte Anleger könnte ein Einstieg interessant werden, wenn sich der Kurs im Bereich der 2022er Jahrestiefs um 40 USD stabilisiert. Kurzfristig bleibt jedoch Vorsicht angebracht – wer Aktien kaufen möchte, sollte geduldig auf ein klareres Signal warten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen The Trade Desk Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.