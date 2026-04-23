Thermo Fisher Scientific Aktie: Quartalszahlen über Erwartungen – Börse aktuell reagiert negativ

Die Thermo Fisher Scientific Aktie steht im Fokus der Anleger, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht hat. Trotz besser als erwarteter Kennzahlen zeigt sich die Börse aktuell enttäuscht – die Aktie gab vorbörslich nach.

► Thermo Fisher Scientific WKN: 857209 | ISIN: US8835561023 | Ticker: TMO

Quartalszahlen über den Erwartungen

Thermo Fisher Scientific konnte in mehreren Bereichen die Prognosen übertreffen:

Bereinigtes EPS: 5,44 USD (Erwartung: 5,25 USD) – Wachstum von 6% im Jahresvergleich

5,44 USD (Erwartung: 5,25 USD) – Wachstum von 6% im Jahresvergleich Umsatz: 11,01 Milliarden USD (Erwartung: 10,87 Milliarden USD) – +6% im Jahresvergleich

11,01 Milliarden USD (Erwartung: 10,87 Milliarden USD) – +6% im Jahresvergleich GAAP EPS: 4,43 USD – +11% im Jahresvergleich

4,43 USD – +11% im Jahresvergleich Operatives Ergebnis: 1,86 Milliarden USD – +9% im Jahresvergleich

1,86 Milliarden USD – +9% im Jahresvergleich Bereinigte operative Marge: 21,8% (Vorjahr: 21,9%)

Damit liefert die Thermo Fisher Scientific Aktie operativ solide Ergebnisse, die über den Erwartungen liegen.

Schwaches organisches Wachstum belastet

Der entscheidende Schwachpunkt liegt im organischen Wachstum, das lediglich 1% betrug.

Dies zeigt deutlich:

Wachstum wurde überwiegend durch Akquisitionen getrieben

getrieben Das Kerngeschäft verlangsamt sich

Genau dieser Punkt erklärt die verhaltene Reaktion an der Börse aktuell, trotz eigentlich starker Zahlen.

Akquisitionen und Kapitalstrategie

Thermo Fisher setzt weiterhin stark auf externe Wachstumsimpulse:

Übernahme von Clario (klinische Studiendaten)

(klinische Studiendaten) Aktienrückkäufe im Wert von 3,0 Milliarden USD

im Wert von 3,0 Milliarden USD Dividende um 10% erhöht

Die Strategie kombiniert M&A mit aktiver Kapitalallokation, was für langfristige Investoren relevant bleibt.

Innovation und neue Produkte

Das Unternehmen treibt technologische Entwicklungen weiter voran. Neue Produkte umfassen:

Glacios 3 Cryo-TEM Mikroskop

TSQ Certis Massenspektrometer

Niton XL5e Analyzer

Gibco CTS Compleo System

Diese Innovationen zielen auf margenstarke Bereiche wie Life Sciences und Labortechnologie.

Strategische Partnerschaften

Zusätzliche Wachstumsimpulse sollen Kooperationen liefern:

NVIDIA: Integration von KI in Laborsysteme

Integration von KI in Laborsysteme SHL Medical: Ausbau pharmazeutischer Produktionskapazitäten

Dies unterstreicht den Fokus auf Digitalisierung und Automatisierung.

TMO im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Qualität des Wachstums entscheidend

Die Thermo Fisher Scientific Aktie zeigt:

Solides Umsatzwachstum von 6% im Jahresvergleich

Gewinne über den Erwartungen

Stabile Margen

Doch das geringe organische Wachstum bleibt der zentrale Belastungsfaktor.

Die Börse aktuell signalisiert klar:

Nicht nur das Übertreffen von Erwartungen zählt, sondern vor allem die Qualität und Nachhaltigkeit des Wachstums.

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