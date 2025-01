Die Aktien des dänischen Frachtunternehmens TORM (TRMDA.DK), das auf den Transport von Öl und Erdölprodukten spezialisiert ist, erholen sich heute um mehr als 6 %, nachdem sie in der letzten Juliwoche 2024 um mehr als 50 % von ihren Höchstständen gefallen waren. TORM ist einer der größten Tankerbetreiber der Welt, und das Geschäft des Unternehmens hängt stark von der Nachfrage nach Öl und raffinierten Produkten ab. Das Unternehmen hat von der hohen Nachfrage nach Tankern in den Jahren 2022–2024 sowie von den Sanktionen gegen russische Öl- und Tankerunternehmen profitiert, die dazu führten, dass einige Schifffahrtsrouten auf längere Strecken verlegt werden mussten und „ein Teil der russischen Handelsflotte vom Markt verdrängt wurde, wodurch Unternehmen gezwungen waren, Verträge mit Torm abzuschließen und aufgrund der ‚überfüllten Nachfrage‘ mehr dafür zu zahlen“.

In den letzten Monaten kam es zu einem Einbruch der Aktienkurse, dessen Ursache nur in der Verlangsamung der europäischen und chinesischen Wirtschaft (geringere erwartete Aktivität auf dem Ölmarkt) und der geopolitischen Unsicherheit zu suchen ist, die sich als mehrdimensional erweisen könnte (u. a. Handelsstörungen durch einen Handelskrieg in der Ostsee oder ein Rückgang der Aktivitäten in der Nordsee). Vielleicht versucht der Markt heute, das „Risiko“ des Friedens in der Ukraine und mögliche daraus resultierende Veränderungen auf dem Frachtmarkt einzupreisen.

In den Ergebnissen des dritten Quartals verbesserte TORM den Umsatz und den Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um fast 10 % bzw. 5 %, wobei die Raten im Vergleich zum Vorjahr leicht anstiegen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 stieg der Nettogewinn um fast 15 % auf 530 Millionen US-Dollar gegenüber 463 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, wobei das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um fast 17 % auf über 600 Millionen US-Dollar stieg. Das Unternehmen gab an, dass die Nachfrage nach Tankern im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 12 % gestiegen ist. Der ROIC des Unternehmens fiel von 22,6 % im Jahr 2023 auf 20,3 %, bleibt aber weiterhin stark. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt unter 3. Trotz des jährlichen Aufwärtstrends wurden einige der Erwartungen des Unternehmens für das Gesamtjahr 2024 aufgrund der schwächeren Marktbedingungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 nach unten korrigiert. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen TCE-Gewinn (Time Charter Equivalent, Einkommensquote): Von 1.150 bis 1.350 Millionen US-Dollar auf 1.110 bis 1.160 Millionen US-Dollar.

EBITDA (Betriebsgewinn): von 850 bis 1.050 Millionen US-Dollar auf 810 bis 860 Millionen US-Dollar.

Die Gründe für die Anpassung waren etwas niedriger als erwartete Frachtraten und Veränderungen in der Flotte (Käufe und Verkäufe neuer Schiffe). Der Hauptaktionär des Unternehmens, Oaktree Capital, meldete im dritten Quartal einen Rückgang seiner Position in TORM Plc-Aktien um 8 %. Er verkaufte 3,5 Millionen Aktien, derzeit hält der Fonds noch ca. 40,5 Millionen, vor der Aktualisierung im vierten Quartal 2024. Die TORM-Aktien machten am Ende des dritten Quartals immer noch mehr als 23 % des Gesamtportfolios des Fonds aus. Wird Europa die Ölimporte aus den USA erhöhen? Der Rückgang der TORM-Aktien fiel mit einem massiven Einbruch der Frachtraten für sogenannte Trockenrohstoffe (Trockenmaterialien, Getreide usw.) zusammen; der Baltic Dry Index fiel 2024 um 52,5 % und erlebt die schwächste Saison seit 10 Jahren. Der Markt befürchtet möglicherweise einen „Handelskrieg“ zwischen den Vereinigten Staaten und China und die möglichen Auswirkungen solcher Umstände auf den Welthandel (möglicher Rückgang des globalen Handelsaustauschs). Ein potenzieller positiver Katalysator für TORM auf kurze bis mittlere Sicht sind möglicherweise höhere europäische Ölimporte aus den USA über den Atlantik, auf die Trump drängt. Finanzergebnisse von TORM Plc für das dritte Quartal des Jahres. Quelle: Torm TORM (D1-Intervall) Chartanalyse Die Aktien von TORM testen die Niveaus vom August 2022, obwohl die Finanzergebnisse auf eine weitere Verbesserung des Geschäfts des Unternehmens hindeuten. Der jüngste Ausverkauf war beispiellos und ähnelt in seinem Ausmaß nur der Panik von 2020. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.