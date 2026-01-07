TRADINGIDEE des Tages 🔴 ALUMINIUM (07.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Fundamentale Risiken: Angebotsengpass möglicherweise überschätzt

KI & CAPEX: Nachfragehoffnungen verlieren an Dynamik

Charttechnik: Überkauftes Niveau spricht für Short-Setup

Diese Trading Idee richtet sich an Anleger und Trader, die Rohstoffe aktiv handeln oder indirekt über Aktien kaufen möchten. Die aktuelle Aluminium Prognose zeigt ein zunehmend fragiles Marktumfeld: Während viele Marktteilnehmer weiterhin auf Angebotsengpässe setzen, mehren sich die fundamentalen und technischen Warnsignale. Vor allem die globale Konjunkturabkühlung und ein überhitztes Chartbild sprechen für eine kritischere Betrachtung des Aluminiumpreises. ► Aluminium WKN: 967783 | ISIN: XC0009677839 | Ticker: ALUMINIUM 🚀 Key Takeaways 🌍 1. Fundamentale Risiken: Angebotsengpass möglicherweise überschätzt Der Markt fokussiert sich stark auf vermeintliche Angebotsknappheit: China begrenzt Aluminiumproduktion auf 45 Mio. Tonnen

🏭 China steht für rund 60 % der weltweiten Produktion , aber auch 40 % des Verbrauchs

📉 Strukturelle Wirtschaftsprobleme in China dämpfen die Nachfrage

Indonesien erhöht Angebot um ca. 1,1 Mio. Tonnen/Jahr Zudem steigt das Rezessionsrisiko: 📊 Bloomberg-Umfrage: Rezessionswahrscheinlichkeit ~30 %

📉 Deutlich über dem langfristigen Normalwert von ca. 15 % Für die Aluminium Prognose bedeutet das: Angebotsfantasie trifft auf potenziell nachlassende Nachfrage. 🤖 2. KI & CAPEX: Nachfragehoffnungen verlieren an Dynamik Ein zentraler Treiber der Rohstoffrally war zuletzt der Ausbau der KI-Infrastruktur: 🧠 CAPEX-Wachstum der Hyperscaler Q3 2025: +75 % Q4 2025: nur noch +49 % (Goldman Sachs)

⚠️ Deutlich nachlassende Investitionsdynamik Zwar bleibt die Nachfrage aus Elektromobilität und erneuerbaren Energien stabil, sie wirkt jedoch eher preisstützend als preistreibend. Für langfristige Anleger, die rohstoffnahe Aktien kaufen, relativiert dies die Wachstumserwartungen. 📉 3. Charttechnik: Überkauftes Niveau spricht für Short-Setup Auch technisch mehren sich die Warnzeichen: 📊 RSI (D1): über 77 → stark überkauft

📉 MACD (H1): bärisches Kreuzen von oben

⚠️ Risiko einer technischen Korrektur nimmt zu 🔧 Konkrete Trading Idee (CFD / Future): 🔴 Richtung: Short

💰 Einstieg: zum Marktpreis

🎯 Mögliches Kursziel: 3.000 USD

🛑 Möglicher Stop-Loss: 3.200 USD Dieses Setup richtet sich an Trader mit kurzfristigem bis mittelfristigem Horizont und klar definiertem Risikomanagement. 📌 Fazit: Aluminium Prognose mahnt zur Vorsicht – Trading Idee mit Short-Fokus Die aktuelle Aluminium Prognose zeigt ein Marktumfeld, das stärker von Erwartungen als von belastbaren Fundamentaldaten getragen wird. Überkaufte technische Indikatoren, nachlassende Investitionsdynamik und zunehmende Konjunkturrisiken sprechen für eine Korrekturphase. 🟢 Chancen Technische Überdehnung bietet Short-Potenzial

Angebot steigt schneller als erwartet

Konjunkturabschwächung belastet Nachfrage 🔴 Risiken Politische Eingriffe in China

Unerwartete Angebotsausfälle

Schnelle Short-Squeezes bei Rohstoffen Fazit:

Diese Trading Idee setzt auf eine Normalisierung des Aluminiumpreises. Für Trader bietet sich ein klar strukturiertes Short-Setup, während Anleger, die rohstoffnahe Aktien kaufen, selektiv und vorsichtig agieren sollten. Aluminium Chartanalyse – Stunde (H1): Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.