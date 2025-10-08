TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDCAD (08.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Aufwärtstrend bestätigt: Der AUDCAD zeigt seit Wochen eine stabile bullische Struktur im H1-Chart.

zeigt seit Wochen eine stabile bullische Struktur im H1-Chart. Technische Unterstützung: Der Kurs prallte an der 50 %-Fibonacci-Retracement-Zone und am unteren Rand der 1:1-Struktur nach oben ab.

Long-Szenario favorisiert: Laut Overbalance-Methode bleibt der Haupttrend intakt

💹 Trading Idee: AUDCAD im Aufwärtstrend – Forex Trading Signal für Long-Position Einleitung Der AUDCAD bleibt im Fokus der Forex-Trader: Das Währungspaar bewegt sich weiterhin in einem klaren Aufwärtstrend. Nach einer kurzfristigen Korrektur fand der Kurs Unterstützung an der 50 %-Fibonacci-Marke sowie am unteren Rand der 1:1-Struktur. Diese technische Reaktion deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hin. ► AUDCAD WKN: A0G88R | ISIN: XC000A0G88R8 | Ticker:AUDCAD 💡 Trading Idee: Long-Position auf AUDCAD Forex Möglicher Einstieg: Long-Position am Marktpreis Mögliche Kursziele, Take Proft :

🎯 Erstes Ziel – 0.9225

🎯 Zweites Ziel – 0.9263

Mögliche Verlustbegrenzung, Stop-Loss: 0.9126 🔑 Key Takeaways 💵 Aufwärtstrend bestätigt: Der AUDCAD zeigt seit Wochen eine stabile bullische Struktur im H1-Chart. 📈 Technische Unterstützung: Der Kurs prallte an der 50 %-Fibonacci-Retracement-Zone und am unteren Rand der 1:1-Struktur nach oben ab. 🎯 Long-Szenario favorisiert: Laut Overbalance-Methode bleibt der Haupttrend intakt – ein Anstieg in Richtung 0.9263 ist wahrscheinlich. 📉 Technische Forex-Analyse Im H1-Zeitrahmen zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend. Nach einer Korrektur testete der AUDCAD die Unterstützungszone bei 0.9126–0.9140, konnte diese aber erfolgreich verteidigen.

Die Zone markiert sowohl das 50 %-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung als auch den unteren Rand der 1:1-Struktur – ein klassisches technisches Setup für eine Trendfortsetzung. Laut Overbalance-Analyse bleibt das bullische Sentiment dominant. 🧠 Fazit – Forex Trading Strategie für AUDCAD Diese Trading Idee im Forex Trading basiert auf einem stabilen Aufwärtstrend und klarer technischer Unterstützung.

Der AUDCAD zeigt bullische Stärke, und das aktuelle Kursniveau bietet ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis.

Trader sollten jedoch die Marke von 0.9126 als entscheidenden Stop-Loss beachten – ein Bruch darunter würde das positive Szenario kurzfristig infrage stellen. Langfristig bleibt der australische Dollar fundamental unterstützt durch Rohstoffnachfrage und positive Konjunkturdaten, während der kanadische Dollar unter sinkenden Ölpreisen etwas an Dynamik verliert. AUDCAD Chart (H4) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

