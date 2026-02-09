TRADINGIDEE des Tages 🔴 Gold (09.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Gold verteidigt die 50-Tage-EMA, einen zentralen technischen Support der letzten Monate

📈 Trading Idee: Goldpreis aktuell stabil über Schlüssel-Support Der Goldpreis zeigt sich aktuell technisch stabil, trotz zuletzt erhöhter Volatilität. Nach einer dynamischen Korrektur konnte sich Gold (XAUUSD) erneut oberhalb der 50-Tage-EMA behaupten – einem Bereich, der in den vergangenen Monaten mehrfach als entscheidender Wendepunkt fungierte. Für Trader ergibt sich daraus eine interessante Trading Idee auf der Long-Seite, unterstützt durch technische Signale und ein weiterhin sensibles makroökonomisches Umfeld. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD ✅ Drei Key Takeaways Gold verteidigt die 50-Tage-EMA , einen zentralen technischen Support der letzten Monate

Technische Indikatoren (RSI, Struktur, Kerzenbild) sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends

Makroökonomische und geopolitische Unsicherheit unterstützt die Nachfrage nach Gold 🔍 Gold Aktuell: Technische Lage im Fokus Aus charttechnischer Sicht liefert der Markt mehrere konstruktive Hinweise: 50-Tage-EMA als Schlüsselsupport:

Der Goldpreis stoppte die Korrektur exakt an dieser gleitenden Durchschnittslinie. In den vergangenen Monaten war dieser Bereich mehrfach Ausgangspunkt neuer Aufwärtsbewegungen.

Klares Käuferinteresse:

Lange untere Kerzendochte und die schnelle Rückkehr über das Ausbruchsniveau sprechen für aktive Käufer und gegen eine nachhaltige Trendwende nach unten.

RSI stabilisiert sich:

Nach dem Rücklauf aus dem überkauften Bereich drehte der RSI im neutralen Bereich nach oben – ein klassisches Signal für neues Aufwärtspotenzial. Die übergeordnete Struktur aus höheren Hochs und höheren Tiefs bleibt intakt. Die aktuelle Seitwärtsbewegung oberhalb der Unterstützung kann als Bull Flag nach einem starken Impuls interpretiert werden. 🧠 Trading Idee Gold: Setup & Marken Trading Richtung: Long (Kaufen)

Möglicher Einstieg: Zum aktuellen Marktpreis

Möglicher Stop Loss: 4.630

Möglicher Take Profit 1: 5.300

Möglicher Take Profit 2: 5.600 Dieses Setup kombiniert ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis mit klar definierten Marken. Der Stop liegt bewusst unterhalb der 50-Tage-EMA und des jüngsten Korrekturtiefs. 🌍 Fundamentale Unterstützung für den Goldpreis Neben der Technik spricht auch das fundamentale Umfeld für Gold: Unsicherheit vor US-Makrodaten (Inflation, Arbeitsmarkt, Fed-Erwartungen)

Zunehmende geopolitische Risiken , insbesondere durch das Scheitern der Gespräche mit Iran über das Atomprogramm

Anhaltende Nachfrage nach sicheren Häfen in einem nervösen Marktumfeld Diese Faktoren stützen den Goldpreis aktuell zusätzlich und erhöhen die Attraktivität von Long-Positionen. GOLD GEHEBELT HANDELN mit Gold CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

Kleinste Ordergrößen ab 0,003 Kontrakten

Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse Einführung ins Gold Trading

Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.

Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen. 🏁 Fazit: Gold bleibt eine spannende Trading Idee Der Goldpreis aktuell liefert sowohl technisch als auch fundamental überzeugende Argumente für eine Long-Trading-Idee. Die Verteidigung der 50-Tage-EMA, das konstruktive Chartbild und das unsichere globale Umfeld sprechen für weiter steigende Kurse in Richtung der definierten Zielzonen.

Aufgrund der zuletzt hohen Volatilität ist jedoch konsequentes Risikomanagement entscheidend. Gold Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

