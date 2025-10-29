TRADINGIDEE des Tages 🔴AUDCAD (29.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Haupttrend bleibt bullish

Technische Korrektur abgeschlossen

Klare Handelsstrategie

In der heutigen Trading Idee steht das Währungspaar AUDCAD im Fokus. Nach einer kurzfristigen Korrektur innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends deutet die technische Struktur auf eine Fortsetzung der bullishen Bewegung hin.

Basierend auf der Overbalance-Methodik bleibt das Hauptsentiment positiv, was eine Long-Position im aktuellen Marktumfeld begünstigt. ► AUDCAD WKN: A0G88R | ISIN: XC000A0G88R8 | Kürzel: AUDCAD 🧠 Drei Key Takeaways 📈 Haupttrend bleibt bullish: Der AUDCAD bewegt sich weiterhin in einem klaren Aufwärtstrend , gestützt durch die Struktur der letzten Preisbewegungen.

🔁 Technische Korrektur abgeschlossen: Die jüngste Abwärtsbewegung stoppte exakt an der Untergrenze der 1:1-Struktur , was auf starke Käuferaktivität im Unterstützungsbereich hinweist.

🎯 Klare Handelsstrategie: Long-Einstieg zum Marktpreis, mit Zielzonen bei 0.9211 und 0.9238, während der Stop-Loss bei 0.9172 platziert wird. 💹 Forex Trading Analyse – AUDCAD Long-Setup 📊 Technische Ausgangslage Im H1-Chart zeigt der AUDCAD eine stabile Aufwärtsstruktur. Nach einer moderaten Korrektur gelang es den Käufern, die Abwärtsbewegung an der Unterstützungszone zu stoppen – diese deckt sich mit der unteren Begrenzung der 1:1-Struktur und früheren Preisreaktionen. Gemäß der Overbalance-Methode, die den Vergleich der letzten Korrekturen im Trend analysiert, bleibt das übergeordnete Momentum bullish.

Solange der Kurs oberhalb des letzten Korrekturtiefs notiert, ist mit einer Trendfortsetzung nach oben zu rechnen. 🧭 Trading Idee – Long auf AUDCAD Trade: Long AUDCAD zum Marktpreis

Kursziele: 🎯 mögliches erstes Ziel : 0.9211

🎯 mögliches zweites Ziel : 0.9238



möglicher Stop-Loss: 0.9172 Die technische Struktur spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) ist attraktiv, da der Stop eng unterhalb der Unterstützung liegt, während die Zielzonen im Einklang mit der Trendrichtung stehen. 🔍 Marktmeinung & technische Einschätzung Die Marktstruktur bleibt bullish. Käufer dominieren nach der Korrekturphase, was durch die Stabilisierung über dem H1-Support-Bereich bestätigt wird.

Der Overbalance-Ansatz deutet darauf hin, dass der Markt derzeit innerhalb eines intakten Aufwärtstrends operiert – somit ist die Wahrscheinlichkeit weiterer Kurssteigerungen hoch. Trader sollten jedoch das Kursverhalten in der Nähe der Zielzonen beobachten, da Teilgewinnmitnahmen auf diesen Niveaus sinnvoll sein könnten. 📘 Fazit Die vorgestellte mögliche Trading Idee für den AUDCAD bietet im aktuellen Marktumfeld ein interessantes Long-Szenario im Rahmen eines bestätigten Forex-Trends. Für Forex-Trader, die auf Trendfortsetzung im AUDCAD setzen, ergibt sich hier eine günstige Einstiegsmöglichkeit mit attraktivem Chancen-Risiko-Profil. AUDCAD Chart (M30) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

