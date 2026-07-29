TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDNZD (29.07.2026)

Das Wichtigste in Kürze 📉 Trading Idee: Short-Setup im AUD/NZD nach einem charttechnischen Trendwechsel.

📊 Forex Trading: Der Bruch der Overbalance-Struktur signalisiert weiteres Abwärtspotenzial.

🎯 Handelsmarken: Kursziel bei 1,1660, Stop-Loss bei 1,2145.

Im Forex Trading richtet sich der Blick aktuell auf das Währungspaar AUD/NZD. Nach einem längeren Aufwärtstrend verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Trendwende. Aus charttechnischer Sicht hat das Währungspaar die Untergrenze einer wichtigen 1:1-Struktur durchbrochen und notiert weiterhin unterhalb eines zentralen Widerstands sowie unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 100 Perioden. Diese Konstellation spricht für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Die aktuelle Trading Idee setzt deshalb auf eine Short-Position im AUD/NZD. Solange der Widerstand bei 1,2086 nicht überwunden wird, bleibt das bearishe Szenario aus technischer Sicht intakt. ► AUDNZD WKN: A1A4ZS | ISIN: XC000A1A4ZS2 | Ticker: AUDNZD 💱 Forex Trading: AUD/NZD sendet bearishe Signale Das technische Bild hat sich zuletzt deutlich eingetrübt. Die wichtigsten Beobachtungen: 📉 Das Währungspaar notiert unterhalb des wichtigen Widerstands bei 1,2086 .

📊 Gleichzeitig liegt der Kurs unter dem EMA100 im Tageschart.

🔄 Der vorherige Aufwärtstrend verliert an Dynamik.

📉 Das bearishe Momentum nimmt zu. Damit verbessern sich die Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. 📊 Trading Idee: Overbalance-Strategie bestätigt den Trendwechsel Ein zentrales Signal liefert die charttechnische Overbalance-Analyse. Die wichtigsten Punkte: ✅ Der Kurs hat die Untergrenze der 1:1-Struktur unterschritten.

📉 Nach der Overbalance-Strategie spricht dies für eine stärkere Abwärtsbewegung.

🎯 Solange der Widerstand bei 1,2086 hält, bleibt das Short-Szenario das bevorzugte Setup. Die Kombination aus Trendbruch und Widerstand liefert die Grundlage für die aktuelle Trading Idee. 📉 EMA100 verstärkt das bearishe Bild Auch der langfristige Trendfilter spricht aktuell gegen den AUD. Die wichtigsten Beobachtungen: 📊 AUD/NZD notiert unterhalb des gleitenden Durchschnitts über 100 Perioden (EMA100) .

⚠️ Dies bestätigt den bestehenden Abwärtstrend im Tageschart.

📈 Erst ein nachhaltiger Anstieg über den Widerstand bei 1,2086 würde das technische Bild wieder aufhellen. Bis dahin bleibt das bearishe Szenario dominant. 🎯 Forex Trading: Das Short-Setup im Überblick Die Analyse definiert ein klares Handelsszenario. 🔴 Möglicher Einstieg ✅ Short-Position auf AUD/NZD zum Marktpreis 🎯 Mögliches Kursziel 📉 1,1660 🛑 Mögliches Stop-Loss 📍 1,2145 Die klar definierten Marken ermöglichen ein strukturiertes Chancen-Risiko-Management. ⚖️ Chancen und Risiken dieser Trading Idee ✅ Chancen 📉 Bruch der Overbalance-Struktur bestätigt den Trendwechsel.

📊 Kurs unterhalb des EMA100.

🎯 Klar definiertes Kursziel und Stop-Loss.

📈 Günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis bei anhaltendem Abwärtstrend. ⚠️ Risiken 📈 Ein Ausbruch über den Widerstand bei 1,2086 könnte das Short-Szenario neutralisieren.

🌍 Makroökonomische Daten aus Australien oder Neuseeland können kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen.

🏦 Überraschende Aussagen der Reserve Bank of Australia (RBA) oder der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) könnten den Trend beeinflussen. Ein konsequentes Risikomanagement bleibt daher unerlässlich. 👀 Worauf Forex-Trader jetzt achten sollten Für die kommenden Handelstage stehen insbesondere folgende Faktoren im Fokus: 📉 Verhalten des AUD/NZD am Widerstand bei 1,2086 .

📊 Entwicklung des EMA100 im Tageschart.

🏦 Geldpolitische Signale der RBA und RBNZ.

🌍 Wichtige Konjunkturdaten aus Australien und Neuseeland.

📈 Bestätigung der Abwärtsbewegung in Richtung 1,1660. Diese Faktoren dürften den weiteren Verlauf des Währungspaars maßgeblich beeinflussen. 🧾 Fazit: Trading Idee setzt auf fallende Kurse im AUD/NZD Die aktuelle Trading Idee liefert ein technisch klar begründetes Short-Setup für den AUD/NZD. Der Bruch der 1:1-Struktur nach der Overbalance-Strategie, die Notierung unterhalb des EMA100 sowie der Widerstand bei 1,2086 sprechen für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Für das Forex Trading bleiben insbesondere das Kursziel bei 1,1660 und der Stop-Loss bei 1,2145 entscheidend. Solange der AUD/NZD unterhalb des Widerstands notiert, bleibt das bearishe Szenario aus charttechnischer Sicht das bevorzugte Setup. AUDNZD (D1) in der Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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