TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDUSD (16.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze

Im Forex Trading ergeben sich häufig attraktive Chancen, wenn ein bestehender Trend durch technische Widerstände bestätigt wird. Genau dieses Szenario zeigt sich aktuell beim Währungspaar AUD/USD.

Der australische Dollar konnte zuletzt zwar eine Erholungsbewegung starten, scheiterte jedoch an einer wichtigen Widerstandszone. Die Kombination aus charttechnischen Widerständen, der Overbalance-Methodik und dem gleitenden Durchschnitt spricht aktuell für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.

Daraus ergibt sich eine interessante Trading Idee im Forex Trading, die auf weiter fallende Kurse beim AUD/USD setzt.

► AUDUSD WKN: A0E4TC | ISIN: XC000A0E4TC6 | Ticker: AUDUSD

⚡ Key Takeaways

📉 AUD/USD scheitert am Widerstand: Abprall bei 0,7090 bestätigt die Schwäche.

📊 Abwärtstrend bleibt intakt: Seit Mitte Mai dominiert die Verkäuferseite.

🎯 Trading Idee: Short-Setup mit Kurszielen bei 0,6988 und 0,6948.

📊 Forex Trading Analyse: AUD/USD bleibt unter Druck

Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading:

📉 AUD/USD prallt an der Widerstandszone bei 0,7090 nach unten ab

📊 Mehrere technische Faktoren bestätigen den Widerstand

⚠️ Käufer können keine nachhaltige Trendwende etablieren

👉 Die technische Ausgangslage spricht derzeit für weiter fallende Kurse.

📉 Widerstandszone bei 0,7090 als Schlüsselniveau

Ein entscheidender Faktor für die aktuelle Markteinschätzung:

📍 Frühere Kursreaktionen konzentrieren sich im Bereich von 0,7090

📊 Widerstand wird durch den EMA100 im H1-Chart unterstützt

⚖️ Obergrenze der 1:1-Struktur verstärkt die Relevanz dieser Zone

👉 Solange AUD/USD unterhalb dieser Marke bleibt, behalten die Verkäufer die Kontrolle.

📈 Trading Idee im Forex Trading: Short im AUD/USD

Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgendes Setup:

📍 Mögliche Position: Short AUD/USD zum Marktpreis

🎯 Möglicher Take Profit:

TP1: 0,6988

TP2: 0,6948

🛑 Möglicher Stop Loss:

0,7110

Das Setup basiert auf der Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrends und der Bestätigung durch die technische Analyse.

⚖️ Overbalance-Methode bestätigt bearishes Szenario

Auch die Marktgeometrie spricht für die Short-Seite:

📉 Abprall an der Obergrenze der 1:1-Struktur

📊 Korrekturbewegung wurde erfolgreich beendet

🔄 Trendrichtung bleibt abwärtsgerichtet

👉 Nach der Overbalance-Methodik erhöht dies die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste.

🌍 Fundamentale Faktoren im Blick behalten

Neben der technischen Analyse sollten Trader auch makroökonomische Entwicklungen beachten:

🏦 Zinspolitik der US-Notenbank

Konjunkturdaten aus Australien

💵 Entwicklung des US-Dollars

📊 Globale Risikostimmung an den Finanzmärkten

Diese Faktoren können die Kursentwicklung zusätzlich beeinflussen.

⚠️ Risiken für die Trading Idee

Auch im Forex Trading sollten Risiken berücksichtigt werden:

📈 Ausbruch über die Widerstandszone bei 0,7090

💵 unerwartete Dollar-Schwäche

🏦 geldpolitische Überraschungen

Ein konsequentes Risikomanagement bleibt entscheidend.

🧾 Fazit: Trading Idee im Forex Trading setzt auf fallenden AUD/USD

Die aktuelle Marktlage liefert eine überzeugende Trading Idee im Forex Trading auf der Short-Seite. Der Abprall am Widerstand bei 0,7090, die intakte Abwärtsstruktur und die Overbalance-Analyse sprechen für weiteres Abwärtspotenzial.

Solange AUD/USD unterhalb der Widerstandszone bleibt, könnten die Kursziele bei 0,6988 und 0,6948 in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

AUDUSD Forexpaar Chart (H4 Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

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