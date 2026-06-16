TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDUSD (16.06.2026)

- AUD/USD scheitert am Widerstand
- Abwärtstrend bleibt intakt
- Trading Idee
- AUD/USD scheitert am Widerstand
- Abwärtstrend bleibt intakt
- Trading Idee
Im Forex Trading ergeben sich häufig attraktive Chancen, wenn ein bestehender Trend durch technische Widerstände bestätigt wird. Genau dieses Szenario zeigt sich aktuell beim Währungspaar AUD/USD.
Der australische Dollar konnte zuletzt zwar eine Erholungsbewegung starten, scheiterte jedoch an einer wichtigen Widerstandszone. Die Kombination aus charttechnischen Widerständen, der Overbalance-Methodik und dem gleitenden Durchschnitt spricht aktuell für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.
Daraus ergibt sich eine interessante Trading Idee im Forex Trading, die auf weiter fallende Kurse beim AUD/USD setzt.
► AUDUSD WKN: A0E4TC | ISIN: XC000A0E4TC6 | Ticker: AUDUSD
⚡ Key Takeaways
- 📉 AUD/USD scheitert am Widerstand: Abprall bei 0,7090 bestätigt die Schwäche.
- 📊 Abwärtstrend bleibt intakt: Seit Mitte Mai dominiert die Verkäuferseite.
- 🎯 Trading Idee: Short-Setup mit Kurszielen bei 0,6988 und 0,6948.
📊 Forex Trading Analyse: AUD/USD bleibt unter Druck
Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading:
- 📉 AUD/USD prallt an der Widerstandszone bei 0,7090 nach unten ab
- 📊 Mehrere technische Faktoren bestätigen den Widerstand
- ⚠️ Käufer können keine nachhaltige Trendwende etablieren
👉 Die technische Ausgangslage spricht derzeit für weiter fallende Kurse.
📉 Widerstandszone bei 0,7090 als Schlüsselniveau
Ein entscheidender Faktor für die aktuelle Markteinschätzung:
- 📍 Frühere Kursreaktionen konzentrieren sich im Bereich von 0,7090
- 📊 Widerstand wird durch den EMA100 im H1-Chart unterstützt
- ⚖️ Obergrenze der 1:1-Struktur verstärkt die Relevanz dieser Zone
👉 Solange AUD/USD unterhalb dieser Marke bleibt, behalten die Verkäufer die Kontrolle.
📈 Trading Idee im Forex Trading: Short im AUD/USD
Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgendes Setup:
📍 Mögliche Position: Short AUD/USD zum Marktpreis
🎯 Möglicher Take Profit:
- TP1: 0,6988
- TP2: 0,6948
🛑 Möglicher Stop Loss:
- 0,7110
Das Setup basiert auf der Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrends und der Bestätigung durch die technische Analyse.
⚖️ Overbalance-Methode bestätigt bearishes Szenario
Auch die Marktgeometrie spricht für die Short-Seite:
- 📉 Abprall an der Obergrenze der 1:1-Struktur
- 📊 Korrekturbewegung wurde erfolgreich beendet
- 🔄 Trendrichtung bleibt abwärtsgerichtet
👉 Nach der Overbalance-Methodik erhöht dies die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste.
🌍 Fundamentale Faktoren im Blick behalten
Neben der technischen Analyse sollten Trader auch makroökonomische Entwicklungen beachten:
- 🏦 Zinspolitik der US-Notenbank
- Konjunkturdaten aus Australien
- 💵 Entwicklung des US-Dollars
- 📊 Globale Risikostimmung an den Finanzmärkten
Diese Faktoren können die Kursentwicklung zusätzlich beeinflussen.
⚠️ Risiken für die Trading Idee
Auch im Forex Trading sollten Risiken berücksichtigt werden:
- 📈 Ausbruch über die Widerstandszone bei 0,7090
- 💵 unerwartete Dollar-Schwäche
- 🏦 geldpolitische Überraschungen
Ein konsequentes Risikomanagement bleibt entscheidend.
🧾 Fazit: Trading Idee im Forex Trading setzt auf fallenden AUD/USD
Die aktuelle Marktlage liefert eine überzeugende Trading Idee im Forex Trading auf der Short-Seite. Der Abprall am Widerstand bei 0,7090, die intakte Abwärtsstruktur und die Overbalance-Analyse sprechen für weiteres Abwärtspotenzial.
Solange AUD/USD unterhalb der Widerstandszone bleibt, könnten die Kursziele bei 0,6988 und 0,6948 in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.
AUDUSD Forexpaar Chart (H4 Timeframe) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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