TRADINGIDEE des Tages 🔴Bund Future (FGBL) (17.10.2025)

Trading Idee: Short auf den Bund-Future – Technische Schwäche bestätigt Abwärtstrend 📊 Der deutsche Bund-Future (BUND10Y) zeigt im Jahr 2025 ein klares technisches Muster:

Nach jedem Retest der 200-Tage-EMA setzte sich der Abwärtstrend fort.

Auch diesmal signalisiert die Kombination aus technischer Überhitzung (RSI) und fundamentaler Schwäche eine attraktive Gelegenheit für Short-Trader. ► Bund Future (FGBL) | ISIN: DE0009652644 | WKN: 965264 | Ticker: BUND10Y 🚀 Key Takeaways Technischer Abwärtstrend: BUND10Y fällt regelmäßig nach Tests der 200-Tage-EMA (goldene Linie im Chart). RSI über 70: Überkauftes Niveau deutet auf Korrekturpotenzial hin. EZB-Zinssenkungszyklus vorbei: Der wichtigste Preistreiber für Bunds ist erschöpft. 📈 Marktüberblick – BUND10Y im Abwärtstrend Im Verlauf von 2025 testete der Bund-Future mehrfach die 200-Tage-EMA – jedes Mal folgte eine deutliche Abwärtsbewegung.

Auch jetzt zeigt sich ein ähnliches Szenario:

Der Kurs erreichte zuletzt die stärkste Aufwärtsdynamik des Jahres, gefolgt von einem RSI-Ausbruch über 70 Punkte, was auf eine überkaufte Marktlage hinweist. Diese technische Situation bietet Tradern eine günstige Gelegenheit für Short-Positionen, insbesondere wenn sich der längerfristige Abwärtstrend fortsetzt. 🏦 Makroökonomischer Kontext – EZB-Zyklus am Ende Nach acht Zinssenkungen liegt der Einlagensatz der EZB aktuell bei 2,00 %, während die Inflation in der Eurozone mit 2,2 % (September) stabil um das Zielniveau pendelt. Das bedeutet:

Die Phase der geldpolitischen Lockerung dürfte vorerst abgeschlossen sein.

Damit entfällt ein zentraler Treiber für steigende Anleihepreise – was den Abwärtstrend beim Bund-Future fundamental stützt. Ein Ende der Zinssenkungen bedeutet auch, dass Renditen tendenziell steigen, während Kurse von Staatsanleihen (wie dem Bund-Future) weiter sinken könnten. ⚠️ Risikofaktoren – Sicherer Hafen als kurzfristige Stütze Ein potenzielles Risiko für die Short-Position besteht in einem Anstieg globaler Unsicherheit.

Sollte es zu Marktturbulenzen oder geopolitischen Spannungen kommen, könnten Investoren erneut in sichere Häfen wie deutsche Staatsanleihen flüchten.

Dies könnte den Bund-Future kurzfristig stabilisieren oder zu einem temporären Kursanstieg führen. Daher ist Vorsicht bei Positionsgröße und Stop-Management geboten. 💡 Trading Idee - Short auf den Bund-Future Parameter Empfehlung Position Short (Verkauf) Möglicher Einstieg Aktueller Marktpreis Möglicher Stop-Loss (SL) 131,10 Möglicher Take-Profit 1 (TP1) 129,60 Möglicher Take-Profit 2 (TP2) 128,40 Diese Trading Idee bietet ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, insbesondere bei Fortsetzung des bestehenden Trends. 🧭 Fazit: Trading Idee mit Fokus auf Trendfortsetzung – Vorsicht bei Unsicherheiten ⚡ Der Bund-Future befindet sich weiterhin in einem intakten Abwärtstrend.

Der Bruch der RSI-70-Marke und das Ende des EZB-Zinssenkungszyklus sprechen für eine Short-Strategie mit klar definierten Zielzonen. 📊 Kurzfazit: Technischer Abwärtstrend bestätigt

Fundamentale Rahmenbedingungen neutral bis bärisch

Globales Risiko bleibt als Unsicherheitsfaktor bestehen BUND10Y Index Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

