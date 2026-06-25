TRADINGIDEE des Tages 🔴 CHFJPY (25.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze Abwärtstrend intakt

Widerstand hält

Klares Short-Signal

Forex Trading am Widerstand: CHFJPY scheitert an Schlüsselmarke – Attraktive Trading Idee für Short-Positionen Der Devisenmarkt liefert am heutigen Handelstag ein hochinteressantes Setup für kurzfristig orientierte Marktteilnehmer, die nach einer strukturell fundierten Absicherung suchen. Das Währungspaar CHFJPY (Schweizer Franken gegen Japanischen Yen) befindet sich bereits seit dem 17. Juni in einem etablierten Abwärtstrend und reflektiert die sich verändernden Kapitalströme zwischen den beiden traditionellen sicheren Häfen. Wer im Bereich Forex Trading nach einer profitablen Gelegenheit sucht, blickt aktuell auf ein klassisches Fehlausbruchs-Szenario: Eine lokale bullische Erholungsbewegung wurde von den Verkäufern exakt an einer historisch validierten Barriere abgefangen. Da die Bullen nicht die nötige Substanz aufbringen konnten, um die Oberkante der übergeordneten Marktstruktur auszuhebeln, schaltet das Momentum nun zurück auf Rot und ebnet den Weg für die nächste bearishe Welle. ► CHFJPY WKN: 965241 | ISIN: CH0002753272 | Ticker: CHFJPY Key Takeaways Abwärtstrend intakt: Eine neue Trading Idee formiert sich, da CHFJPY seit dem 17. Juni strukturell tiefere Tiefs ausbildet.

Widerstand hält: Die Käufer scheitern kläglich am eminent wichtigen Kreuzwiderstand bei 199,66.

Klares Short-Signal: Gemäß der Overbalance-Methodik bleibt das Sentiment im Forex Trading ausgeprägt bearish. Technische Analyse: Die Overbalance-Struktur im H1-Chart auf dem Prüfstand Die feinere Zerlegung des Stundencharts (H1) offenbart die hohe mathematische Präzision, mit der sich diese Trading Idee aufdrängt. Der jüngste korrektive Aufwärtsimpuls der Käuferseite fand sein abruptes Ende haarscharf am Widerstandsniveau von 199,66. Diese Marke ist charttechnisch doppelt abgesichert: Sie definiert sich zum einen durch die obere Begrenzung der sogenannten 1:1 Overbalance-Struktur und wird zum anderen durch die gleitende 100-Perioden-Durchschnittslinie (MA100) verstärkt. Für das professionelle Forex Trading gilt hier ein klares Regelwerk: Solange der Wechselkurs per Stundenschlusskurs unterhalb dieser kritischen Barriere verbleibt, ist die Aufwärtskorrektur als strukturell beendet zu betrachten. Das statistische Übergewicht verbleibt somit zweifelsfrei aufseiten der Bären, was die Wahrscheinlichkeit für unmittelbar bevorstehende Kursabschläge drastisch erhöht. Die mögliche Trading Idee für CHFJPY: Setups und Marken im Detail 📊 Aus diesem charttechnischen Fehlversuch der Bullen resultiert eine glasklare Handelsempfehlung für das Intraday-Geschäft: Möglicher Einstieg: Eröffnung einer Short-Position ( Verkaufen ) auf CHFJPY direkt zum aktuellen Marktpreis (Market Order).

Möglicher Take Profit 1: 198,45

Möglicher Take Profit 2 : 198,10

Möglicher Stop Loss: 199,92 Das Setup bietet ein äußerst attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV). Die Verlustbegrenzung wurde bewusst knapp oberhalb der Overbalance-Marke bei 199,92 platziert. Sollte der Markt dieses Niveau wider Erwarten überspringen, wäre das bearishe Szenario umgehend invalidiert, und die Verluste würden auf ein Minimum beschränkt. Expertenfazit von Jens Klatt Dieses Setup auf CHFJPY ist ein Paradebeispiel für regelbasiertes Forex Trading. Durch das exakte Abprallen an der MA100 und der Overbalance-Kante bei 199,66 haben die Bären ihre Dominanz im Markt eindrucksvoll untermauert. Die vorliegende Trading Idee bietet Marktteilnehmern die Möglichkeit, sich prozyklisch in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends zu positionieren. Solange die Marke von 199,66 im Kassa-Handel nicht signifikant per Schlusskurs durchbrochen wird, empfiehlt es sich, Short-Positionen mit den Kurszielen 198,45 und 198,10 konsequent umzusetzen und das Risiko über den engen Stopp bei 199,92 strikt zu kontrollieren. CHFJPY Chart (H1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS!

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