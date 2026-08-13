Inflation USA: Geringere Erzeugerpreise (PPI) im Fokus 📉

Das Wichtigste in Kürze 📊 Gesamtrate sinkt: Die Gesamtinflation der Erzeugerpreise fiel auf 4,7 % (Konsens: 4,9 %) und verharrte im Monatsvergleich bei 0,0 %, was ein mögliches Signal für nachlassenden Preisdruck liefert.

📈 Kerninflation leicht drüber: Die Kernrate (ohne Lebensmittel und Energie) lag mit 4,7 % leicht über den Erwartungen (4,6 %) – ein Indiz für eine mögliche hartnäckige Grundteuerung.

📉 Energie & Benzin fallen: Ein Einbruch der Benzinpreise um 5,7 % war der Haupttreiber für den Kostenrückgang im Güterbereich, was den Gesamtwert der Inflation USA drückt.

Die neuesten Daten zur Inflation USA sorgen für Bewegung an den Märkten. Die Erzeugerpreise (PPI) für Juli fielen in der Gesamtrate geringer aus als erwartet, während die Kernrate weiterhin leicht über den Prognosen verharrte. Bei Börse Aktuell richten Anleger ihr Augenmerk auf die zugrunde liegende Dynamik: Während sinkende Energie- und Lebensmittelkosten den Güterbereich entlasten, bleibt der Dienstleistungssektor ein möglicher Preistreiber. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📊 Gesamtrate sinkt: Die Gesamtinflation der Erzeugerpreise fiel auf 4,7 % (Konsens: 4,9 %) und verharrte im Monatsvergleich bei 0,0 %, was ein mögliches Signal für nachlassenden Preisdruck liefert.

📈 Kerninflation leicht drüber: Die Kernrate (ohne Lebensmittel und Energie) lag mit 4,7 % leicht über den Erwartungen (4,6 %) – ein Indiz für eine mögliche hartnäckige Grundteuerung .

📉 Energie & Benzin fallen: Ein Einbruch der Benzinpreise um 5,7 % war der Haupttreiber für den Kostenrückgang im Güterbereich, was den Gesamtwert der Inflation USA drückt. 📊 Gesamtrate vs. Kernrate: Das geteilte Bild der US-Erzeugerpreise Die jüngsten PPI-Daten zur Inflation USA zeigen ein gemischtes Bild, das bei Börse Aktuell unterschiedlich interpretiert wird: Gesamtinflation (YoY): 4,7 % (Erwartung: 4,9 %)

Gesamtinflation (MoM): 0,0 %

Kerninflation (YoY): 4,7 % (Erwartung: 4,6 %)

Kerninflation (MoM): +0,4 % Während der Gesamtindex durch volatile Sektoren entlastet wurde, zeigt der leichte Anstieg der Kerninflation eine mögliche anhaltende Widerstandsfähigkeit der strukturellen Kosten auf. 🛒 Güterpreise: Energie und Lebensmittel bringen Entlastung Der Gütersektor verzeichnete den zweiten Monat in Folge Preisrückgänge (-0,7 % im Monatsvergleich). Diese Entwicklung ist ein zentraler Baustein in den Daten zur Inflation USA: Energiekosten: Sanken um 3,1 %, wobei allein die Benzinpreise um 5,7 % einbrachen. Auch Dieselkraftstoff und Flugbenzin wurden günstiger.

Lebensmittel: Verzeichneten einen Rückgang um 0,9 % (u. a. bei frischem und getrocknetem Gemüse).

Bereinigte Güterpreise: Ohne die volatilen Komponenten Energie und Lebensmittel stiegen die Warenpreise leicht um 0,1 % an. 💼 Dienstleistungen & Bau: Wo die Preise weiter steigen Während Güter billiger werden, bleibt der Dienstleistungssektor ein möglicher Hemmschuh für einen schnelleren Rückgang der Inflation USA: Dienstleistungen (+0,2 % MoM): Der Preisanstieg wurde stark durch höhere Kosten im Portfoliomanagement (+6,5 %) getrieben. Zudem stiegen die Einzelhandelsmargen bei Kraftfahrzeugen, Lebensmitteln, Alkohol sowie Gesundheits- und Pflegeprodukten.

Baugewerbe (+2,2 % MoM): Ein massiver Kostensprung im Bauwesen trug wesentlich dazu bei, die starken Rückgänge bei den Gütern auszugleichen und die Gesamtzahl bei Börse Aktuell im Gleichgewicht zu halten. 🎯 Fazit Die PPI-Daten zur Inflation USA liefern den Anlegern bei Börse Aktuell gemischte Signale. Auf der einen Seite entlasten fallende Energie- und Spritpreise den Gesamtindex deutlich. Auf der anderen Seite deuten steigende Dienstleistungs- und Baukosten auf eine mögliche hartnäckige Kernteuerung hin. Für die weitere Zinspolitik der Federal Reserve bedeuten diese Zahlen, dass die große Inflationswelle zwar bricht, der Kampf gegen die strukturelle Teuerung aber ein mögliches längerfristiges Thema bleibt. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.