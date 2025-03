Fakten Der Kaffee-Futurkontrakt konnte nach der letzten Korrektur nicht wieder seinen historischen Höchststand erreichen.

Die neuesten Wettervorhersagen deuten auf eine Verbesserung der Anbaubedingungen f√ľr den weltweit gr√∂√üten Kaffeeproduzenten, Brasilien, hin. Tradingidee Handel: Eine m√∂gliche Short-Position (Verkauf) auf KAFFEE zum Marktpreis, f√ľr hochspekulative Trader

Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP: 362,54 (TP1);  339,28 (TP2)

M√∂gliche Verlsutbegrenzung, Stop Loss, SL: 415,00 ‚ĖļCOFFEE WKN: A0G9EZ | ISIN: US6289851031 ¬† Background & Meinung Nach Monaten fast ununterbrochenen Wachstums konnte sich der Kaffee-Future nach der j√ľngsten Korrektur nicht mehr erholen, nachdem er im Februar einen historischen H√∂chststand von rund 437 erreicht hatte. Der Versuch einer Erholung wurde durch Berichte aus Brasilien, dem gr√∂√üten Kaffeeproduzenten der Welt, gestoppt. Die j√ľngsten Prognosen deuten auf eine allm√§hliche Abschw√§chung der anhaltenden D√ľrre hin, die nach Sch√§tzungen des US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium (USDA) dazu beigetragen hat, dass die brasilianischen Kaffeeexporte im Jahr 2024 um 2,6 Millionen S√§cke zur√ľckgegangen sind. Da spekulative Positionen, die auf einen anhaltenden Aufw√§rtstrend setzen, geschlossen werden und sich die Anbaubedingungen verbessern d√ľrften, scheint der historisch teure Kaffee in eine Korrekturphase einzutreten. Dar√ľber hinaus deuten die Prognosen des USDA auf eine weitere Erholung der Produktion in Vietnam hin, das ebenfalls eine D√ľrreperiode hinter sich hat. Auch Uganda hat k√ľrzlich seine Erwartungen an eine h√∂here Produktion bekannt gegeben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die j√ľngste Markt√ľberhitzung, aktualisierte Produktionsprognosen und die Abschw√§chung der ung√ľnstigen Wetterbedingungen bieten erheblichen Spielraum f√ľr eine Trendwende beim Kaffee. Der COFFEE-Kontrakt testet derzeit den exponentiellen gleitenden 30-Tage-Durchschnitt (EMA30, hellviolett), und ein Durchbrechen dieses Niveaus k√∂nnte den Weg zu den Take-Profit-Niveaus ebnen. Methodik und Annahmen Die Trading-Idee basiert auf einer technischen Analyse des COFFEE-Kontraktdiagramms und einer fundamentalen Analyse des globalen Kaffeemarktes. Die erwartete Trendwende wird durch sich √§ndernde Rohstoffgrundlagen und Preisbewegungen unterst√ľtzt, wobei der Kontrakt auf halbem Weg zu seinem vorherigen H√∂chststand zur√ľckverfolgt wird. Die Take-Profit-Levels wurden anhand von Fibonacci-Retracement-Levels (insbesondere 32,8 und 50) bestimmt, wobei TP2 auch mit dem n√§chsten Widerstand aus dem Zeitraum November-Dezember und dem 100-Tage-EMA (dunkelviolett) √ľbereinstimmt, der als wichtige technische Unterst√ľtzung im neuen Abw√§rtstrend dienen wird. Der Stop-Loss wird √ľber dem letzten H√∂chststand festgelegt, wo vor der j√ľngsten Korrektur eine Hammerformation beobachtet wurde. Verwendete Elemente der technischen Analyse https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/video-tutorial-moving-average-wie-komme-in-in-den-handel-mit-indikatoren-ema-and-sma

https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/video-tutorial-der-macd-indikator-moving-average-convergence-divergence-einfuhrung-strategien-anwendung

https://www.xtb.com/de/ausbildung/technische-analyse-fibonacci-retracement ¬† Tradingideen stellen¬†keinerlei Anlageberatung¬†dar und sind nicht f√ľr jeden Anleger geeignet! Des weiteren ber√ľcksichtigen sie als Information an die breite √Ėffentlichkeit keinerlei pers√∂nliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr¬†m√∂gliche Szenarien¬†dar und spiegeln haupts√§chlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen v√∂llig selbst√§ndig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung,¬†"Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich √ľber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet!¬†Zinsen f√ľr die "Pause"¬†bis zum n√§chsten Trade¬†

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.