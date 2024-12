Fakten: Das Forexpaar USDJPY festigt sich auf hohem Niveau √ľber 150,0000 JPY pro USD.

festigt sich auf hohem Niveau √ľber 150,0000 JPY pro USD. Die gem√§√üigte Haltung der Bank of Japan (BOJ) k√∂nnte in den kommenden Wochen die optimistische Stimmung befeuern.

Ein starker US-Dollar wird durch die aggressive Wende der Fed w√§hrend der letzten FOMC-Sitzung unterst√ľtzt. ‚Ėļ USDJPY WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Tradingidee: Eine m√∂gliche Long-Position zum Marktpreis M√∂gliche Gewinnmitnahme, Take Profit (TP): 161,2000

161,2000 M√∂gliche Verlustbegrenzung, Stopp Loss (SL): 150.0000 Background & Meinung:¬† Die japanische W√§hrung Yen hat sich in den letzten Wochen nicht gut entwickelt. Das W√§hrungspaar USD/JPY hat die 150.0000-Marke erneut √ľberschritten und h√§lt sich seit zwei Monaten √ľber diesem Bereich. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Anstieg von USD/JPY wird sowohl von einem starken Dollar als auch einem schwachen Yen beeinflusst. Dieser doppelte Druck ist auf fundamentale Faktoren zur√ľckzuf√ľhren, die beide W√§hrungen beeinflussen. Die St√§rke des Dollars wird auf die aggressive Wende der Fed bei der letzten Sitzung und die Fortsetzung des sogenannten ‚ÄěTrump Trade‚Äú im Vorfeld der Amtseinf√ľhrung des neuen Pr√§sidenten im Januar zur√ľckgef√ľhrt. Wir meinen, dass diese Faktoren zumindest in den ersten Januarwochen 2025 anhalten werden. Andererseits hat die Bank of Japan bei ihrer geldpolitischen Entscheidung letzte Woche beschlossen, die Zinss√§tze unver√§ndert bei 0,25 % zu belassen. Obwohl die Entscheidung den Erwartungen entsprach, zog die Pressekonferenz mehr Aufmerksamkeit auf sich. Der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, √§u√üerte sich sehr zur√ľckhaltend und betonte, dass sich die Wirtschaftsprognosen erst bewahrheiten m√ľssten, bevor eine Zinserh√∂hung in Betracht gezogen werden k√∂nne. Der Gouverneur gab an, dass bis M√§rz/April n√§chsten Jahres mehr Daten zu diesem Thema verf√ľgbar sein werden. Derzeit wird eine vollst√§ndige Zinserh√∂hung in Japan nicht vor Mai 2025 erwartet. Dies deutet darauf hin, dass es dem Yen m√∂glicherweise auch im Januar und Februar des n√§chsten Jahres an Aufw√§rtskatalysatoren mangelt. Deshalb k√∂nnte eine m√∂gliche Tradingidee f√ľr hochspekulative Trader sein, eine Long-Position in USD/JPY zum Marktpreis mit einer Stop-Loss-Order einzunehmen. Tradern wird aufgrund der hohen Volatilit√§t dieses Instruments und auch aufgrund der Weihnachtsfeiertage mit teilweise geschlossenen Handelsm√§rkten besondere Vorsicht beim Handel empfohlen. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Tradingideen stellen¬†keinerlei Anlageberatung¬†dar und sind nicht f√ľr jeden Anleger geeignet! Des weiteren ber√ľcksichtigen sie als Information an die breite √Ėffentlichkeit keinerlei pers√∂nliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr¬†m√∂gliche Szenarien¬†dar und spiegeln haupts√§chlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen v√∂llig selbst√§ndig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung,¬†"Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich √ľber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! ¬† AUSGEZEICHNET ¬†vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

