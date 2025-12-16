TRADINGIDEE des Tages 🔴 DAX (16.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Technische Schwäche nach gescheiterten Hochs

Indikatoren bestätigen nachlassende Dynamik

Konkretes CFD-Trading-Setup (DAX Short)

Diese Trading Idee richtet sich an aktive Trader, die kurzfristige Marktbewegungen im CFD Trading nutzen möchten. Der DE40 zeigt nach einer starken Aufwärtsphase deutliche Ermüdungserscheinungen. Mehrere technische Warnsignale deuten darauf hin, dass die Käufer an Momentum verlieren und eine tiefere Korrektur möglich wird.

In der folgenden Analyse stellen wir ein strukturiertes Short-Setup im CFD Trading vor – inklusive technischer Begründung, Ziel- und Stop-Niveaus. ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash 🚀 Key Takeaways 🔻 1. Technische Schwäche nach gescheiterten Hochs Der DE40 verzeichnete zuletzt drei rückläufige Sitzungen, nachdem er zuvor das Fibonacci-Niveau von 23,6 % der letzten Aufwärtsbewegung überschritten hatte. Besonders auffällig: Zweifacher Test des lokalen Höchststands (FIBO 0)

Danach jeweils klare Abwärtskorrekturen

Ausbildung niedrigerer Hochs bei zunehmenden Rücksetzern Dieses Verhalten spricht für eine nachlassende Kaufbereitschaft und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Abwärtsbewegung – ein klassisches Warnsignal für Short-Setups im CFD Trading. 📊 2. Indikatoren bestätigen nachlassende Dynamik Auch die technischen Indikatoren stützen diese Trading Idee: Die Abstände zwischen EMA50 und EMA100 haben sich deutlich verringert

Ebenso nimmt der Abstand zwischen MACD und Signallinie ab

Dies signalisiert eine abnehmende Trenddynamik Zusätzlich hat sich der Kurs zuletzt vom oberen Bollinger-Band nach unten gelöst – ein typisches Zeichen für beginnende Korrekturen.

Die Kombination aus schwächerem Momentum und abnehmender Volatilität spricht für eine Trendermüdung auf der Oberseite. 🧭 3. Konkretes CFD-Trading-Setup (DAX Short) Auf Basis der technischen Struktur ergibt sich folgende Trading Idee für das CFD Trading: 📌 Instrument: DAX / DE40 (CFD)

🔴 Mögliche Richtung: Short

🎯 Mögliches Ziel: 23.350 Punkte

🛑 Möglicher Stop: 24.880 Punkte

⚠️ Risikohinweis: Am 18.12.2025 steht der Rollover der DE40-Kontrakte an Wichtig: Aufgrund der Laufzeitstruktur der Kontrakte ist kurzfristig auch eine technische Gegenbewegung bis etwa 24.400 Punkte möglich. Diese würde jedoch das übergeordnete Schwächeszenario nicht invalidieren, solange der Stop nicht ausgelöst wird. 📌 Fazit: Trading Idee mit klarer Struktur für CFD Trading Diese Trading Idee nutzt die zunehmende Schwäche im DE40 nach einem gescheiterten Ausbruch. Mehrere technische Faktoren – Fibonacci-Niveaus, EMA-Konvergenz, MACD-Abflachung und Bollinger-Band-Reaktion – sprechen für eine Fortsetzung der Korrektur. 🟢 Chancen Klare technische Schwächesignale

Sauber definiertes Chance-Risiko-Verhältnis

Mehrere Indikatoren bestätigen das Setup

Geeignet für kurzfristig orientiertes CFD Trading 🔴 Risiken Zwischenzeitliche Gegenbewegung durch Rollover-Effekte

Erhöhte Volatilität rund um den 18.12.2025

Setup wird bei Stop-Auslösung klar invalidiert Fazit:

Für erfahrene Trader bietet diese Trading Idee im CFD Trading ein gut strukturiertes Short-Setup mit klaren Marken. Diszipliniertes Risikomanagement bleibt dabei entscheidend. DAX Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.