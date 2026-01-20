TRADINGIDEE des Tages 🔴 DAX (20.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Technische Signale sprechen für Short im CFD Trading

Fundamentaler Druck durch Zinsen & Bewertung

Geopolitische Risiken verstärken Abwärtsrisiko

Diese Trading Idee richtet sich an aktive Trader im CFD Trading, die von einer möglichen weiteren Abwärtsbewegung im DAX 40 profitieren möchten. Nach einer deutlichen Korrektur steht der Index weiterhin unter Druck. Neben geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Europa belasten vor allem steigende Anleiherenditen, eine erhöhte Bewertung und klare technische Verkaufssignale das Marktumfeld. Damit rückt ein Short-Szenario im CFD Trading verstärkt in den Fokus. ► DAX40 WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DE40 🚀 Key Takeaways zur Trading Idee 📊 1. Technische Signale sprechen für Short im CFD Trading Die technische Analyse liefert ein klares Warnsignal: 📉 MACD im Tageschart (D1) kreuzt die Signallinie von oben

⚠️ Klassisches Trendwendesignal nach unten

📐 Momentum verliert deutlich an Stärke

🔍 Technische Bestätigung für eine Short-Trading-Idee Gerade im CFD Trading gelten MACD-Signale auf Tagesbasis als besonders relevant für mehrtägige Bewegungen. 💰 2. Fundamentaler Druck durch Zinsen & Bewertung Auch fundamental ist das Umfeld belastend: 📈 Renditen deutscher Anleihen auf dem höchsten Stand seit 14 Jahren

🏦 Anleihen bieten höhere Renditen als die durchschnittliche Dividendenrendite

📊 DAX-KGV bei 19 , deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 15

⚖️ Kapitalabwanderung von Aktien in festverzinsliche Anlagen möglich Für Aktien bedeutet das einen zunehmenden Wettbewerb um Kapital – ein klarer Nachteil für den DAX im aktuellen Umfeld. 🌍 3. Geopolitische Risiken verstärken Abwärtsrisiko Zusätzliche Belastung kommt von politischer Seite: Aggressive Rhetorik der USA gegenüber Europa

🌍 Zunehmende geopolitische Spannungen

📉 Höheres Risiko für exportorientierte DAX-Unternehmen

🔄 Rücksetzer werden fundamental untermauert Die geopolitische Komponente wirkt dabei nicht als alleiniger Auslöser, sondern verstärkt bestehende Schwächen im Markt. 🎯 Konkrete Trading Idee – CFD Trading Setup 📌 Instrument: DE40 (DAX 40)

🔻 Richtung: Short

💰 Einstieg: Zum Marktpreis

🎯 Mögliches Kursziel: 24.000 Punkte

🛑 Möglicher Stop-Loss: 25.400 Punkte Dieses Setup zielt auf eine fortgesetzte Korrekturbewegung ab und eignet sich für erfahrene Trader mit klarem Risikomanagement. 📌 Fazit: Trading Idee im CFD Trading mit erhöhtem Abwärtspotenzial Diese Trading Idee kombiniert technische Verkaufssignale, ein belastendes Zinsumfeld und geopolitische Risiken zu einem stimmigen Short-Szenario im CFD Trading. Der DAX zeigt sowohl technisch als auch fundamental Schwäche, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Abwärtsbewegung erhöht. 🟢 Chancen Technisch bestätigtes Short-Signal

Attraktives Chance-Risiko-Verhältnis

Fundamentale & geopolitische Bestätigung 🔴 Risiken Schnelle Gegenbewegungen (Short Squeeze)

Politische Entspannungssignale

Hohe Volatilität im CFD Trading Fazit:

Diese Trading Idee eignet sich für Trader, die im CFD Trading gezielt auf fallende Kurse setzen möchten und sich der erhöhten Volatilität bewusst sind. DAX Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

