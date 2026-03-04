- Deutsche Börse erneut stärkster DAX Gewinner (Vortag)
- Wichtiger Test an der SMA200
- Kurzfristig positives Momentum
DAX Gewinner im Fokus: Deutsche Börse Aktie nach starkem Handelstag
Per Xetra-Schluss am 03.03.2026 notierten lediglich 2 Aktien im Plus, während 38 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den klaren DAX Gewinnern zählte erneut die Deutsche Börse Aktie.
Die Deutsche Börse (DB1) verteuerte sich um 2,23 Prozent und war damit der stärkste Wert im Leitindex. Ebenfalls unter den Gewinnern:
-
Qiagen mit +0,72 %
Damit rückte insbesondere die Deutsche Börse Prognose verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer.
► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1
🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute
Deutsche Börse erneut stärkster DAX Gewinner:
Mit einem Tagesplus von 2,23 % führte die Deutsche Börse Aktie erneut die Liste der DAX Tagesgewinner an und setzte sich in einem insgesamt schwachen Marktumfeld klar durch.
Wichtiger Test an der SMA200:
Im Tageschart konnte die Aktie die 200-Tage-Linie bei 238,14 EUR erreichen und sogar darüber schließen. Eine Bestätigung dieses Ausbruchs könnte das Chartbild deutlich aufhellen.
Kurzfristig positives Momentum:
Im 4h-Chart zeigt sich ein bullisches Setup, solange sich die Aktie oberhalb der kurzfristigen Durchschnitte behaupten kann.
DAX Gewinner im Fokus: Chartanalyse Deutsche Börse (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Rückblick und Trendstruktur
Die Aktie der Deutschen Börse startete stark in das Jahr 2025 und konnte sich nach einem deutlichen Rücksetzer wieder erholen. Nach dem Jahreshoch bei 294 EUR setzte jedoch eine Phase von Gewinnmitnahmen ein.
Mehrere Erholungsversuche im Bereich der 290 EUR-Marke scheiterten. In der Folge kam es zu einer anhaltenden Konsolidierung, die die Aktie zeitweise bis in den Bereich der 200 EUR-Marke zurückführte.
Dort konnte ein tragfähiger Boden ausgebildet werden. In den letzten Handelstagen nahm das Kaufinteresse wieder deutlich zu, wodurch sich die Aktie erneut über 230 EUR etablieren konnte.
Relevante gleitende Durchschnitte
SMA20: 217,93 EUR
SMA50: 216,06 EUR
SMA200: 238,14 EUR
Im Zuge der jüngsten Erholungsbewegung gelang zunächst der Anstieg über SMA20 und SMA50. Besonders positiv ist, dass sich die Aktie mehrfach an der SMA50 stabilisieren konnte.
Im gestrigen Handel wurde schließlich die SMA200 erreicht und sogar darüber geschlossen. Diese Durchschnittslinie fungierte im August 2025 noch als Unterstützung und stellt nun eine entscheidende Marke dar.
Deutsche Börse Prognose (Daily)
Sollte der gestrige Ausbruch über die SMA200 bestätigt werden, könnte sich das Chartbild deutlich aufhellen.
Gelingt es der Aktie, sich nachhaltig über dieser Linie zu etablieren, wäre eine bullische Interpretation des Tagescharts gerechtfertigt.
Ein Rücksetzer unter diese Linie könnte hingegen eine erneute Konsolidierung einleiten, wobei mögliche Unterstützungen zunächst an der SMA20 liegen.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral / bullisch
Deutsche Börse Prognose im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Rahmen der Erholungsbewegung wieder an die SMA200 (217,34 EUR) herangelaufen ist. Mehrere Versuche waren notwendig, um diese Marke nachhaltig zu überwinden.
Nachdem der Ausbruch gelang, konnte sich die Aktie mehrfach an der SMA20 (227,31 EUR) stabilisieren und von dort aus weiter nach oben laufen.
Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt.
Aktuelle relevante Marken
SMA20: 227,31 EUR
SMA50: 219,18 EUR
SMA200: 217,34 EUR
Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 hält, bleibt das kurzfristige Momentum positiv.
Mögliche Kursziele
238,00 / 238,50 EUR
245,00 EUR
Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20, anschließend an SMA50 oder SMA200 stabilisieren.
Ein deutlicher Bruch unter die SMA20 würde das kurzfristig bullische Szenario schwächen.
Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch
Tagesprognose: abwärts
Wichtige Kursmarken der Deutsche Börse Aktie
Widerstände
240,50 EUR
250,00 EUR
285,00 EUR
Unterstützungen
238,14 EUR
236,09 EUR
228,28 EUR
227,31 EUR
219,18 EUR
217,93 EUR
217,34 EUR
217,05 EUR
216,06 EUR
Fazit: DAX Gewinner mit entscheidendem Test an der SMA200
Die Deutsche Börse Aktie zählt aktuell klar zu den DAX Gewinnern. Der jüngste Anstieg hat den Kurs wieder an die wichtige 200-Tage-Linie geführt und sogar darüber schließen lassen.
Ob sich daraus eine nachhaltige Aufwärtsbewegung entwickelt, hängt nun davon ab, ob dieser Ausbruch bestätigt werden kann.
Die kurzfristige Deutsche Börse Prognose bleibt konstruktiv, solange sich die Aktie über den kurzfristigen Durchschnitten behaupten kann. Ein stabiler Ausbruch über 238 EUR könnte weiteres Potenzial in Richtung 245 EUR eröffnen.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.