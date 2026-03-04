DAX Gewinner im Fokus: Deutsche Börse Aktie nach starkem Handelstag

Per Xetra-Schluss am 03.03.2026 notierten lediglich 2 Aktien im Plus, während 38 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den klaren DAX Gewinnern zählte erneut die Deutsche Börse Aktie.

Die Deutsche Börse (DB1) verteuerte sich um 2,23 Prozent und war damit der stärkste Wert im Leitindex. Ebenfalls unter den Gewinnern:

Qiagen mit +0,72 %

Damit rückte insbesondere die Deutsche Börse Prognose verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer.

► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Deutsche Börse erneut stärkster DAX Gewinner:

Mit einem Tagesplus von 2,23 % führte die Deutsche Börse Aktie erneut die Liste der DAX Tagesgewinner an und setzte sich in einem insgesamt schwachen Marktumfeld klar durch.

Wichtiger Test an der SMA200:

Im Tageschart konnte die Aktie die 200-Tage-Linie bei 238,14 EUR erreichen und sogar darüber schließen. Eine Bestätigung dieses Ausbruchs könnte das Chartbild deutlich aufhellen.

Kurzfristig positives Momentum:

Im 4h-Chart zeigt sich ein bullisches Setup, solange sich die Aktie oberhalb der kurzfristigen Durchschnitte behaupten kann.

DAX Gewinner im Fokus: Chartanalyse Deutsche Börse (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rückblick und Trendstruktur

Die Aktie der Deutschen Börse startete stark in das Jahr 2025 und konnte sich nach einem deutlichen Rücksetzer wieder erholen. Nach dem Jahreshoch bei 294 EUR setzte jedoch eine Phase von Gewinnmitnahmen ein.

Mehrere Erholungsversuche im Bereich der 290 EUR-Marke scheiterten. In der Folge kam es zu einer anhaltenden Konsolidierung, die die Aktie zeitweise bis in den Bereich der 200 EUR-Marke zurückführte.

Dort konnte ein tragfähiger Boden ausgebildet werden. In den letzten Handelstagen nahm das Kaufinteresse wieder deutlich zu, wodurch sich die Aktie erneut über 230 EUR etablieren konnte.

Relevante gleitende Durchschnitte

SMA20: 217,93 EUR

SMA50: 216,06 EUR

SMA200: 238,14 EUR

Im Zuge der jüngsten Erholungsbewegung gelang zunächst der Anstieg über SMA20 und SMA50. Besonders positiv ist, dass sich die Aktie mehrfach an der SMA50 stabilisieren konnte.

Im gestrigen Handel wurde schließlich die SMA200 erreicht und sogar darüber geschlossen. Diese Durchschnittslinie fungierte im August 2025 noch als Unterstützung und stellt nun eine entscheidende Marke dar.

Deutsche Börse Prognose (Daily)

Sollte der gestrige Ausbruch über die SMA200 bestätigt werden, könnte sich das Chartbild deutlich aufhellen.

Gelingt es der Aktie, sich nachhaltig über dieser Linie zu etablieren, wäre eine bullische Interpretation des Tagescharts gerechtfertigt.

Ein Rücksetzer unter diese Linie könnte hingegen eine erneute Konsolidierung einleiten, wobei mögliche Unterstützungen zunächst an der SMA20 liegen.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral / bullisch

Deutsche Börse Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Rahmen der Erholungsbewegung wieder an die SMA200 (217,34 EUR) herangelaufen ist. Mehrere Versuche waren notwendig, um diese Marke nachhaltig zu überwinden.

Nachdem der Ausbruch gelang, konnte sich die Aktie mehrfach an der SMA20 (227,31 EUR) stabilisieren und von dort aus weiter nach oben laufen.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt.

Aktuelle relevante Marken

SMA20: 227,31 EUR

SMA50: 219,18 EUR

SMA200: 217,34 EUR

Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 hält, bleibt das kurzfristige Momentum positiv.

Mögliche Kursziele

238,00 / 238,50 EUR

245,00 EUR

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20, anschließend an SMA50 oder SMA200 stabilisieren.

Ein deutlicher Bruch unter die SMA20 würde das kurzfristig bullische Szenario schwächen.

Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch

Tagesprognose: abwärts

Wichtige Kursmarken der Deutsche Börse Aktie

Widerstände

240,50 EUR

250,00 EUR

285,00 EUR

Unterstützungen

238,14 EUR

236,09 EUR

228,28 EUR

227,31 EUR

219,18 EUR

217,93 EUR

217,34 EUR

217,05 EUR

216,06 EUR

Fazit: DAX Gewinner mit entscheidendem Test an der SMA200

Die Deutsche Börse Aktie zählt aktuell klar zu den DAX Gewinnern. Der jüngste Anstieg hat den Kurs wieder an die wichtige 200-Tage-Linie geführt und sogar darüber schließen lassen.

Ob sich daraus eine nachhaltige Aufwärtsbewegung entwickelt, hängt nun davon ab, ob dieser Ausbruch bestätigt werden kann.

Die kurzfristige Deutsche Börse Prognose bleibt konstruktiv, solange sich die Aktie über den kurzfristigen Durchschnitten behaupten kann. Ein stabiler Ausbruch über 238 EUR könnte weiteres Potenzial in Richtung 245 EUR eröffnen.

